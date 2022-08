Preliminariile CM de fotbal feminin 2023. Naționala României dă ultimul asalt pentru turneul final

pregătite de selecționerul Cristi Dulca au intrat în cantonament la Buftea pentru a pregăti finalul campaniei de calificare la Campionatul Mondial din 2023.

România speră în continuare la calificarea la Campionatul Mondial de fotbal feminin din 2023

După două luni de pauză, fetele lui Cristi Dulca au revenit din nou în cantonamentul de la Buftea, unde se vor pregăti până la plecarea spre Lituania.

Meciul cu Lituania va avea loc pe data de 2 septembrie, de la ora 19:00. Partida de la Vilnius va fi transmisă în direct de PRO Arena.

„Tricolorele” sunt mari favorite, Lituania fiind pe penultimul loc în grupă, cu doar cinci puncte. Cristi Dulca a luat decizia ca antrenamentele să se desfășoare pe sintetic, ținând cont că meciul din Lituania se va disputa pe un gazon artificial.

Meciul cu Italia, decisiv pentru calificarea la turneul final

Cu o victorie în Lituania naționala lui Cristi Dulca poate termina pe locul 2 dacă va câștiga pe în deplasare cu Italia, care poate fi deja calificată la ora partidei.

Echipa națională de are însă nevoie ca Elveția să facă cel puțin un pas greșit în ultimele două meciuri din grupă.

Cristi Dulca are o singură problemă de lot înainte de meciurile cu Liutania și Italia. Andrea Herczeg nu este 100% recuperată după o accidentare și nu a fost convocată. În locul ei, a venit la lot mijlocașul Universității Cluj, Ioana Bălăceanu.

Cum arată lotul lui Cristi Dulca pentru meciurile cu Lituania și Italia

Portari: Andreea Părăluță (Levante UD/Spania), Camelia Ceasar (AS Roma/Italia), Lavinia Boandă (IBV Football Club / Islanda);

Fundași: Olivia Oprea (Alhama CF/Spania), Maria Ficzay (Fortuna Hjorring/Danemarca), Alexandra Tunoaia (Chievo Verona Women/Italia), Erika Gered (Diosgyori VTK/Ungaria), Claudia Bistrian (FF La Solana/Spania), Brigitta Goder (Haladás-Viktoria FC/Ungaria), Bianca Sandu (FC Carmen București), Teodora Meluță (Politehnica Timișoara);

Mijlocași: Ioana Bortan (AS FC Universitatea Cluj), Mihaela Ciolacu (AS FC Universitatea Cluj), Ștefania Vătafu (RSC Anderlecht/Belgia), Andrea Herczeg (ETO Győr/Ungaria), Beata Ambrus (Vorskla-Kharkiv-2/Ucraina), Ana Vlădulescu (Haladás-Viktoria FC/Ungaria), Ioana Bălăceanu (AS FC Universitatea Cluj);

Atacanți: Laura Rus (Lokomotiv Stara Zagora/Bulgaria), Florentina Olar (Fortuna Hjorring/Danemarca), Mara Bâtea (AS FC Universitatea Cluj), Cristina Carp (BSC Young Boys/Elveția), Carmen Marcu (AS FC Universitatea Cluj), Bianca Ienovan (Politehnica Timișoara);