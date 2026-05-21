Premiant și repetent în același sezon! Campion cu Craiova, Andrei Ivan a retrogradat în Grecia: 0-6 în ultimul meci!

ADVERTISEMENT

Andrei Ivan a încheiat unul dintre cele mai ciudate sezoane din cariera sa, reușind performanța rară de a deveni campion în România și, în același timp, de a retrograda . Atacantul român a trăit două extreme ale fotbalului în doar câteva săptămâni, într-un final de sezon greu de imaginat pentru orice jucător.

Andrei Ivan, campion în România, retrogradat în Grecia. Sezon de neuitat pentru atacant

Fotbalistul a început actuala stagiune la Universitatea Craiova, echipă pentru care a evoluat chiar în prima etapă, încheiată la egalitate, 3-3, la UTA, meci în care a și marcat. Chiar dacă ulterior a părăsit formația din Bănie, regulamentul îi permite să primească medalia de campion după ce oltenii au cucerit titlul în Superliga, iar Ivan a fost considerat parte din lotul care a contribuit la performanță.

ADVERTISEMENT

După despărțirea de Craiova, atacantul a ales să continue în Grecia, unde a semnat cu Panserraikos. Mutarea părea o oportunitate importantă pentru relansarea carierei, însă situația echipei elene s-a complicat rapid pe final de sezon, iar rezultatele negative au împins clubul spre retrogradare.

Panserraikos nu a reușit să evite locurile periculoase din clasament, iar retrogradarea a devenit oficială după ultima etapă din play-out, în care Panserraikos a pierdut cu 0-6 meciul cu Atromitos. Astfel, Andrei Ivan a bifat o nouă dezamăgire în străinătate, în ciuda faptului că a avut momente bune și a contribuit ofensiv pentru formația greacă.

ADVERTISEMENT

32 de meciuri a jucat și oferind 3 pase decisive.

A doua retrogradare consecutivă pentru Andrei Ivan

Mai mult, aceasta este a doua retrogradare consecutivă pentru fotbalistul român. În sezonul precedent, Ivan evoluase în Turcia, la Adanaspor, club care a căzut de asemenea în eșalonul inferior. Seria negativă contrastează puternic cu imaginea unui jucător considerat în trecut unul dintre cei mai talentați atacanți români ai generației sale.

ADVERTISEMENT

Rămâne de văzut ce va face atacantul român și dacă o să mai continue în Grecia, asta în contextul în care contractul său este valabil pentru încă un an. Totuși, există mari șanse ca el să aibă o clauză eliberatoare în cazul unei retrogradări și astfeș să rămână fără angajament și să poată semna cu orice formație care îl dorește.