Premiat de suporterii Stelei la aniversarea de 78 de ani a clubului, Florin Talpan continuă lupta împotriva FCSB-ului: „Voi merge la domnul Burleanu. Va fi obligat ca în cel mai scurt timp să informeze UEFA!”

la sărbătoarea echipei de pe 7 iunie. Oficialul clubului din Liga 2 a avut un mesaj pentru toți susținătorii săi și

Florin Talpan, mesaj pentru toți suporterii Stelei de ziua clubului

Împlinirea a 78 de ani de existență a clubului Steaua a fost celebrată cu un eveniment special. Totul a culminat cu inaugurarea magazinului oficial, unde au fost prezente și legendele clubului.

Suporterii echipei i-au oferit lui Florin Talpan un trofeu în semn de recunoștință după ce acesta a câștigat în instanță numele, marca și palmaresul Stelei, obținând totodată o mare victorie în fața rivalilor de la FCSB. Colonelul a vorbit pentru FANATIK despre toate cele întâmplate și a spus ce urmează să facă.

„Am recuperat marca, numele și palmaresul după ce niște personaje are nu își merită gradul în armata română au dat…”

„Un trofeu foarte frumos și le mulțumesc suporterilor. Mă bucur că lumea apreciază în continuare munca mea, față de cei din Minister care stau ascunși în birou. Eu am luptat pentru Statul Român și am recuperat marca, numele și palmaresul după ce niște personaje are nu își merită gradul în armata română au dat… sau ce au făcut ei cu Becali, nu mă mai interesează.

Vreau să îi mulțumesc domnului Marian Ceaușescu că a fost alături de mine în Instanță de multe ori. El a afișat și un banner pe stadion „Băi borfașule dă banii înapoi”. Foarte frumos din partea lui, îi doresc să fie sănătos.

„Clubul Sportiv al Armatei trebuie să promoveze. Voi face tot ce îmi stă în putință să aduc această echipă în Liga 1”

Pe 10 iunie am demarat această acțiune în Instanță din cauză că FCSB, în continuare, demonstrează că sunt de rea credință. Ei nu sunt Steaua, nu au nici marcă, nici nume, nici palmares.

Le mulțumesc tuturor suporterilor care mi-au fost alături și azi chiar au demonstrat că azi au fost cu mine. Clubul Sportiv al Armatei trebuie să promoveze, trebuie să ajungă acolo unde îi este locul. Merită, iar eu voi face tot ce îmi stă în putință să aduc această echipă în Liga 1.

„Săptămâna viitoare mă voi duce la FRF, voi merge la domnul Burleanu. Va fi obligat ca în cel mai scurt timp să informeze UEFA”

Săptămâna viitoare mă voi duce la FRF, voi merge la domnul Burleanu. Va fi obligat ca în cel mai scurt timp să informeze UEFA pentru a se scoate pe site-ul UEFA că FCSB deține Cupa Campionilor. Ea este aici, m-am fotografiat cu ea, nu este la Becali sau în alte locuri.

Nu se poate că toți acești oameni să își bată joc de un bun al Statului român. Nu aș vrea să dau nume, dar eu am tot spus în acești ani niște lucruri dovedite. Acel general Zisu care venea și se dădea mare în fața mea că respectă legea și face totul pentru Steaua. El a fost doar împotriva mea, mi-a trimis fel și fel de Comisii să mă sancționeze… A blocat ca eu să mă duc în Instanță încă din 2007 pentru anularea mărcii înregistrate de Becali fraudulos, cu ajutorul unor borfași. Mă refer aici până la în cel mai înalt nivel, care era atunci secretar general al guvernului”, a spus Florin Talpan pentru FANATIK.