Premiată de BNR, Nadia Comăneci și-a amintit de primul moment cu Bart Conner: „Îi poți da un pupic pe obraz?”

Au trecut 50 de ani de când România intra în istoria sportului grație Nadiei Comăneci. Fosta mare sportivă a obținut atunci primul 10 din istoria olimpică a gimnasticii. România a desemnat anul 2026 drept „Anul Nadia Comăneci”, iar BNR nu a ratat ocazia să o premieze pe cea care a adus cinste țării.

Nadia Comăneci, premiată de BNR

Banca Națională a României a organizat, joi, 28 mai 2026, începând cu ora 12:00, evenimentul de lansare în circuitul numismatic a monedelor destinate colecționării. Tema centrală este „50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină”. După discursul lui Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României, la pupitru a urmat Nadia Comăneci.

„Am o gratitudine enormă să sărbătoresc acest eveniment, aici, cu toată lumea. Este un cerc frumos, complet pentru mine. Îmi rog echipa să se ridice în picioare (n.r. – toată lumea aplaudă) și avem și generațiile de după mine (n.r. – lumea prezentă aplaudă din nou). Chiar dacă eram pe aparat singure, am fost o echipă întreagă. Au fost ca surorile mele și de fiecare dată îmi amintesc, când erau momente dificile, cum ne încurajam și ne spuneam că o să fie bine. Sper ca acest an să trezească o inspirație și o continuitate pentru generația de azi și cei care vin. Să știe că nu contează locul unde ești născut pentru a fi bun în ceea ce faci”, a spus Nadia Comăneci, printre altele.

Fosta gimnastă a fost însoțită de Bart Conner

Cei doi s-au căsătorit în 1996, iar de atunci sunt de nedespărțit. Fosta mare gimnastă română nu a ezitat să rememoreze în fața tuturor cum l-a cunoscut. „Aș vrea să îl salut pe soțul meu Bart, pe care l-am întâlnit la competiția din 1976, în Madison Square Garden. Când concuram, el împlinea 18 ani.

El a câștigat Cupa Americii și toată lumea i-a cântat la mulți ani. Cineva de la NY Times i-a spus, despre mine, că această fetiță este foarte drăguță, îi poți da un pupic pe obraz? Poza a apărut a doua zi, după competiție. Ani mai târziu, când am ajuns în SUA, am fost întrebată dacă îmi amintesc, și am spus că nu. Îmi aminteam doar de un micuț gimnast”, a mai spus Nadia.

BNR a emis monede speciale pentru Nadia Comăneci

BNR a pus de joi, 28 mai, în circulație cu tema 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină. Apariția acestor monede în circulație se face prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

„Începând cu data de 28 mai 2026 Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din aur, o monedă din argint și o monedă din tombac cuprat cu tema 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină”, a fost anunțul făcut de BNR.