Premier League 2021-2022 etapa 1. Program, rezultate, informaţii de ultimă oră. Brentford şi Arsenal deschid sezonul

Gata, de vineri, 13 august, se pune în mişcare caravana celui mai puternic campionat din lume, Premier League. Va fi din nou teatrul unor spectacole speciale, datorate în special cluburilor din TOP 6 (cele două grupări din Manchester, londonezele Chelsea, Arsenal şi Tottenham dar şi Liverpool), dar şi echipe precum Leicester, West Ham sau Leeds United merită privite cu atenţie.

ADVERTISEMENT

Programul etapei 1-a din Premier League

Vineri, 13 august, ora 22:00

Brentford – Arsenal

Sâmbătă, 14 august, ora 17:00

ora 14:30 Man. United – Leeds United

Burnley – Brighton

Chelsea – Crystal Palace

Everton .- Southampton

Leicester – Wolverhampton

Watford – Aston Villa

ora 19:30 Norwich – Liverpool

Duminică, 15 august

ora 16:00 Newcastle – West Ham

ora 18:30 Tottenham – Man. City

La prima vedere lupta ar urma să fie în trei, cel mult patru, însă la Liverpool există mari dubii că ar putea prinde Top 4, ce să mai vorbim despre titlu, după o vară moartă la capitolul achiziţii. Manchester City, care a stabilit un nou record de transfer în Premier League, Jack Grealish de la Aston Villa pentru 117 milioane euro, pare a fi în pole position.

Însă vecina United a făcut şi ea două transferuri excepţionale, Jadon Sancho de la Borussia Dortmund în atac şi Raphael Varane în centrul defensivei şi trebuie privită ca un real concurent pentru trupa lui Pep Guardiola. Cele două cluburi din Manchester par fi cele mai puternice.

ADVERTISEMENT

Chelsea atacă titlul cu Romelo Lukaku

Însă Chelsea aruncă mănuşa, după ce a plătit 110 milioane euro lui Inter pentru atacantul belgian Romelo Lukaku, pe care l-a avut în curtea sa acum un deceniu, dar Jose Mourinho a spus că nu va ieşi niciodată fotbalist din el. Londonezii sunt cam singura echipă din capitală care ar putea duce lupta cu Manchester şi ale sale forţe.

Au promovat Norwich, Watford şi noua pată de culoare Brentford, toate trei fiind incluse de specialişti pe lista probabilă a celor care la final de sezon se vor duce în Championship, pentru că nu sunt cluburi de mare putere finaciară şi nici nu au loturi cu jucători foarte experimentaţi la acest nivel.

ADVERTISEMENT

Primul derby londonez e vineri

Campionatul începe vineri cu un inedit derby londonez, pe terenul nou promovatei Brentford, tunarii de la Arsenal fiind cei care vor testa capacităţile noilor sosiţi. Arsenal a plătit 60 de milioane de euro pentru fundaşul Ben White de la Brighton, dar specialiştii nu văd nici în acest sezon echipa lui Mikael Arteta luptând pentru loc de Champions League.

De la tunari vor lipsi Gabriel, Nketiah, Thomas Partey şi Holding, destui de mulţi jucători pentru etapa de start. Brentford este o echipă ofensivă, dar cu Arsenal va fi cu totul altceva decât se juca în Championship. La Arsenal au mai sosit Nuno Tavares de la Benfica şi Lokonga, mijlocaşul ofensiv de la Anderlecht.

ADVERTISEMENT

Absenţe grele la Man. United

Manchester United începe noul sezon pe Old Trafford, dar nu are meci uşor, pentru că Leeds United e recunoscută drept o echipă a surprizelor, extrem de imprevizibilă. În plus, United are deja destui absenţi, iar cei mai importanţi provin din compartimentul ofensiv, fiind oameni cheie: Marcus Rashford, operat, revine abia în trei luni, Edison Cavani şi cu motive personale Jadon Sancho.

Recenta câştigătoare a Supercupei Europei, Chelsea, deschide sezonul în faţa fanilor cu un alt derby londonez, în compania lui Crystal Palace. Ţinând cont că Thomas Tuchel îl are out doar pe mijlocaşul ofensiv marocan Ziyech, în schimb nu ar trebui să fie probleme pentru The Blues.

ADVERTISEMENT

A revenit van Dijk în apărarea lui Liverpool

Norwich debutează acasă cu Liverpool. Canarii au o grămadă de absenţi, în timp ce lui Jurgen Klopp nu-i vine să creeadă că doar Robertson e out iar fundaşul central van Dijk a revenit după nouă luni de la teribila accidentare. Un meci foarte echilibrat va fi Newcastle – West Ham United.

Însă marele meci al primei runde va fi la Londra, pe moderna arenă a lui Tottenham, unde va poposi campioana Manchester City. Care e văduvită de prezenţa a doi dintre cei mai buni jucători: Phil Foden şi Kevin de Bruyne, ambii accidentaţi, însă