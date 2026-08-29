Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, duminică, 30 august 2026. Câștig de peste 200 de lei cu meciuri din Premier League

Biletul zilei la pariuri de duminică, 30 august 2026, poate aduce un câștig de peste 220 de lei cu pronosticuri la meciurile Manchester United – Ipswich Town și Chelsea – Brighton din Premier League
FANATIK
29.08.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri duminica 30 august 2026 Castig de peste 200 de lei cu meciuri din Premier League
Biletul zilei la pariuri, duminică, 30 august 2026. Cotă 2.20 la BETANO pe două meciuri din Premier League
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Biletul zilei la pariuri de duminică, 30 august 2026, propune două meciuri din etapa a doua de Premier League. Este vorba despre partidele Manchester United – Ipswich Town și Chelsea – Brighton. Am analizat aceste dueluri și am ales pronosticuri care cumulate ajung la o cotă totală de 2.20 la BETANO.

Biletul zilei la pariuri, duminică, 30 august 2026. Cotă 2.20 la BETANO pe două meciuri din Premier League

Astfel, dacă alegem să mizăm suma de 100 de lei pe acest bilet, putem ajunge la un câștig de puțin peste 220 de lei. La Manchester United – Ipswich Town ne-am gândit să mergem pe un pronostic de tip „1 solist”, la o cotă de 1.40. „Diavolii Roșii” au început sezonul cu o înfrângere surprinzătoare, 0-2 pe terenul lui Hull City, însă pe Old Trafford istoricul e copleșitor în favoarea gazdelor: cinci victorii și două egaluri în ultimele șapte confruntări directe cu Ipswich, plus un succes clar, 3-2, în cel mai recent duel disputat chiar pe „Teatrul Viselor”.

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Ipswich vine, la rândul ei, cu moral bun după 2-1 cu Sunderland în prima etapă, dar promovata rămâne, statistic, principala victimă a lui United pe teren propriu în ultimii ani. Presiunea rezultatului de la Hull ar trebui să aducă o reacție rapidă din partea trupei lui Michael Carrick.

La meciul Chelsea – Brighton am ales să mergem pe „Ambele echipe marchează (GG) – Da”, la o cotă de 1.57. Ultimele șapte confruntări directe dintre cele două formații s-au terminat toate cu peste 2.5 goluri marcate, iar ambele echipe au intrat în acest weekend într-o formă ofensivă excelentă: Chelsea a câștigat cu 3-2 în derby-ul cu Fulham, iar Brighton a „tunat” Aston Villa cu 4-0. „Pescărușii” au un adevărat ascendent psihologic asupra londonezilor, cu patru victorii în ultimele cinci dueluri directe, ceea ce face ca varianta unui meci în care punctează amândouă echipele să fie extrem de plauzibilă.

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Pronosticurile alese pentru biletul zilei de duminică, 30 august 2026, la pariuri:

Manchester United – Ipswich Town: 1 – 1.40
Chelsea – Brighton: GG – 1.57
Cotă totală: 2.20
Miză: 100 de lei
Câștig potențial: 220 lei

Atenție! Biletul nu reprezintă o garanție a câștigului. Pariurile sportive implică întotdeauna un grad de risc. Recomandarea este să mizați doar sume pe care vă permiteți să le pierdeți și să jucați responsabil!

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