S-a încheiat perioada de transferuri în campionatele de top din Europa; FANATIK a analizat piața transferurilor din primele 5 Ligi (Premier League, Serie A, Ligue 1, LaLiga și Bundesliga) pentru a vă prezenta cele mai importante nume și cifre. Iar sumele sunt cu adevărat impresionante. Cluburile din cele 5 campionate au cheltuit în total 7,4 miliarde euro pe transferuri.
Peste jumătate din această sumă (55.4% din total, mai exact) reprezintă cheltuiala cluburilor din prima ligă engleză, campionat care domină autoritar cursa investițiilor în loturile de jucători.
Desigur, și topul celor mai costisitoare 10 transferuri e dominat tot de cluburile din Premier League. 9 din 10 au drept cumpărători cluburi britanice (doar Real Madrid se strecoară timid în top), iar suma cumulată a celor 10 transferuri reprezintă nici mai mult, nici mai puțin decât 15% din totalul sumelor cheltuite de toate cluburile din cele 5 campionate de top.
Cum distribuția sumelor în cele 5 campionate europene de top este neuniformă, detaliile fiecărei ligi devin cu atât mai interesante. Cifrele, veți vedea, devoalează specificul fiecărei ligi și odată cu el modelul de business dominant din fiecare țară.
În școala generală, limba franceză studiată înainte de ’89 a produs câteva expresii care au rămas în memoria celor aflați la prima tinerețe… înțeleaptă. „Ouvrier d’elite” este una dintre ele și înseamnă… muncitor calificat. Ei bine, adusă în zilele noastră și transpusa în contextul fotbalului francez, ea s-ar putea transforma în “producători de elită”. Fotbalul francez este, de departe, cel mai important exportator fotbalistic. Cu un bilanț net pozitiv de 725 milioane €, prima ligă franceză primește coronița pentru cel mai eficient producător de talente de pe bătrânul continent.
Doar 3 cluburi – Auxerre, Le Havre și Paris FC au bilanț negativ (au cheltuit mai mult decât au încasat) și numai unul singur (Paris FC) surprinde prin dimensiunea cheltuielilor – aproape 80 de milioane euro. Surprinde însă doar până când afli că investițiile de 79 de milioane de euro și deficitul de 72,2 milioane din transferuri sunt explicate de intrarea familiei Arnault în acționariat, prin holdingul Agache Sport. Noul proprietar majoritar își propune să transforme Paris FC într-un club candidat la cupele europene. Red Bull deține la rândul sau o participație minoritară și contribuie în special cu expertiză în scouting și dezvoltare sportivă. Pentru sezonul 2026/27, bugetul general al clubului este estimat la aproximativ 130 de milioane de euro, ceea ce plasează Paris FC între cluburile cu cele mai mari bugete din Franța, deși abia se află în al doilea sezon după promovare.
Desigur, cel mai cheltuitor club rămâne PSG (obrazul subțire cu cheltuială se ține), dar și în cazul deținătoarei CL balanța este pozitivă, pentru că PSG a realizat 4 operațiuni de export spectaculoase – Barcola la Liverpool, Gonçalo Ramos la Milan, Ibrahim Mbaye la Aston Villa și Kolo Muani la Juventus. Dealtfel, lista celor mai importante 10 exporturi realizate de Ligue 1 este absolut spectaculoasă.
Tot PSG domină și clasamentul achizițiilor în Ligue 1, dar asta nu este o surpriză. Primele 3 transferuri aparțin campioanei (care cumpără de la Barcelona și de la Ajax), dar concitadina Paris FC își face și ea loc în top 10 cu două operațiuni. Avem însă deja explicația acestei prezențe inedite doar în aparență.
…dacă nu ar exista Real Madrid și Barcelona. Practic, minusul de 258 milioane euro e produs de cele două superputeri care cumulează o balanță negativă de 261 milioane euro.
Surprinzător (sau poate nu), Osasuna și Rayo Vallecano au avut cele mai profitabile campanii, iar podiumul cheltuitorilor este completat, firesc, de Atletico Madrid. Firesc, pentru că cele 3 sunt cluburi ale căror bugete nu se bazează pe vânzarea de jucători. Topul exporturilor din La Liga arată că și granzii Real, Barca și Atletico vând, nu doar cumpără.
De unde au cumpărat marile cluburi spaniole? Să aruncăm un ochi pe top 10 achiziții din La Liga. 4 din 10 merg la Real (Diomande, Cucurella, Espi și Dumfries), 3 la Barcelona (Gordon, Rodri și Adeyemi) și 3 la Atleti (Hjulmand, Kang-in Lee, Romero). E o demonstrație de forță a celor 3 granzi care arata că pot cumpăra din orice campionat – Bundesliga, Premier League, Ligue 1, Serie A. Ba chiar de la nume mari din aceste campionate – City, PSG, Inter, Borussia, Tottenham.
Balanța Bundesligii e pozitivă (37,7 milioane euro); chiar și Bayern, un club care nu trăiește din vânzări de jucători înregistrează un minus minor pentru dimensiunea clubului – 55 milioane. Surpriza vine de la Dortmund, acolo unde Borussia devine și cea mai cheltuitoare echipă a ligii, dar și clubul cu cel mai mare minus al verii – 70 milioane euro. La polul opus, Red Bull Leipzig câștigă vara transferurilor (plus de 106 milioane euro). Modelul Red Bull Salzburg, țineți minte?
RB Leipzig este campioana exporturilor, după vânzarea record a lui Diomande la Real – 125 milioane euro. Leverkusen bifează la rândul său trei vânzări externe (Italia și Anglia), apropiindu-se de 95 milioane euro încasați. Freiburg și Hoffenheim punctează și ele cu vânzări de 60 și respectiv 50 de milioane euro (ambele în Premier League).
Bayern își adjudecă primele două poziții ale topului, dar asta intră în sfera normalului. 100 de milioane pentru Saibari și Brown. Dacă Leverkusen a avut 3 exporturi în top 10, iată că și la achiziții are o poziție fruntașă – 4 din primele 10 îi aparțin cu un total de peste 110 milioane euro.
În serie A prectic nu poți face performanță dacă bilanțul unei ferestre de transferuri e pozitiv. Juve, Milan, Inter, Napoli – candidatele la titlu de serviciu, sunt toate pe minus după mercato. Juventus și Milan un minus mai mare, pentru că au de recuperat. Fiorentina a cheltuit peste 150 milioane euro și termină vara cu cel mai mare deficit din serie A (peste 120 milioane euro), totul pentru un sezon centenar cât mai fructuos. Roma, cu un deficit de peste 100 de milioane, semnalizează la rândul sau că are pretenții de la acest sezon.
Bologna, Parma, Atalanta și Sassuolo sunt pe verde consistent. Verișorii Rapidului, Genoa, reușesc să joace la 0, ceea ce înseamnă că lotul s-a întărit în limita încasărilor (problemele financiare istorice își spun cuvântul). Per total, o ligă care rulează în deficit în perioada de mercato, pentru că granzii dau tonul cheltuielilor.
Serie A – top 10 exporturi
Milan are două exporturi în top 10 (Leao și Jimenez), dar Atalanta a egalat suma cu un singur transfer în Premier League (Palestra). Plecările nu sunt însă spectaculoase; serie A e un campionat care mai degrabă cumpără decât vinde. Sau poate bogații lumii nu (mai) au ce cumpăra din serie A … .
Top 10 arată grupul echipelor cu pretenții în noul sezon. Milan e decisă să întrerupă supremația vecinilor de la Inter, Juventus caută gloria de altădată, Inter e în consolidare, iar Como trebuie să susțină un sezon cu meciuri de Champions League. Surprinde poate transferul lui Gonçalo Ramos la Milan și mai ales suma mutării.
Drepturile TV, veniturile comerciale, ticketing-ul și sponsorii împing practic cluburile la cheltuieli fără limite atunci când vine vorba de transferuri. Iată de ce o balanță pozitivă este mai degrabă o (regretabilă) excepție în Premier League, mai ales în fereastra de vară.
Doar 6 cluburi engleze încheie operațiunile de vară cu plus. Atât de special este acest statut, încât merită să le enumerăm: Chelsea, Aston Villa, Brighton, Forrest și Crystal Palace. Iar Chelsea, un top spender al ligii, chiar surprinde prin prezența pe această listă scurtă; mai ales în condițiile în care au și cheltuit peste 400 de milioane euro.
Campioana cheltuielilor este însă City, cu peste jumătate de miliard scoși din conturi în această vară. Tottenham Newcastle și Villa au depășit pragul de 300 de milioane, dar Villa a fructificat sezonul european prin vânzări, iar Newcastle înregistrează și ei un minus foarte mic (34 milioane euro) comparativ cu sumele cheltuite pe achiziții.
Minusul general de 1.6 miliarde euro nu surprinde pe nimeni. Premier League este un campionat special din acest punct de vedere, o sursă de capital pentru multe cluburi din alte campionate de top.
Englezii stiu să și vândă. Când cumperi scump, e de preferat să vinzi scump.
City și United au vândut de 120 milioane euro fiecare. Interesant este că și Barcelona și Real și Atletico (Top 3 Spania) au cumpărat din Premier League. Barcelona chiar pare să fi dat lovitura cu repatrierea lui Rodri. De văzut și cum vor funcționa implanturile britanice la Interul lui Chivu.
Spectacolul sumelor amețitoare aici este. De remarcat însă că 8 din primele 10 achiziții se fac între cluburi engleze. Banii nu părăsesc Premier League. Doar Barcola și Bouaddi vin din Ligue 1 (PSG și Lille). Cum spuneam…când cumperi scump, ești obligat să vinzi scump. Altfel nu se închide cercul. Iar majoritatea cumpărătorilor care își permit prețuri de Premier League se află… în Premier League.