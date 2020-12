Premier League ajută financiar cluburile din eşaloanele inferioare. Suma fabuloasă pentru salvarea fotbalului

Premier League va ajuta financiar cluburile din eşaloanele inferioare din Anglia, pentru a putea trece mai ușor peste criza provocată de pandemia de coronavirus.

Anunțul vine la o lună după ce părțile implicate s-au pus din nou la masa negocierilor, deoarece prima ofertă de salvare a fost refuzată din cauza condițiilor considerate ca fiind inacceptabile.

Opt dintre grupările din primele trei eșaloane sunt într-o situație foarte grea. Ele au solicitat un împrumutat de urgență pentru a evita un posibil faliment în perioada imediat următoare.

Cluburile mici vor fi ajutate financiar de Premier League

Premier League şi Liga Engleză de Fotbal (EFL) au ajuns la un acord pentru un ajutor financiar de 250 de milioane de lire sterline pentru cluburile din eşaloanele inferioare afectate de criza cauzată de pandemia de Covid-19.

Conform BBC, Premier League va plăti până la 15 milioane de lire sterline pentru a ajuta EFL să obţină un împrumut de 200 de milioane de lire sterline, bani care vor ajunge apoi sub formă de împrumut fără dobândă la cluburile din Championship. Împrumuturile vor fi de cel mult 8,33 milioane de lire sterline pentru fiecare club şi trebuie rambursate până în iunie 2024.

Un ajutor de 50 de milioane de lire sterline va ajunge la cluburile din League One şi League Two. Cluburile din League One vor primi cel puţin câte 375.000 de lire sterline, iar cele din League Two cel puţin câte 250.000 de lire sterline.

Restul de 15 milioane de lire sterline vor fi distribuite utilizând un calcul al cotei de venituri pierdute. Se va acorda o subvenție monitorizată suplimentară de 20 de milioane de lire sterline, iar cluburile pot aplica în funcție de necesități. Un grup mixt din Premier League și EFL va determina eligibilitatea clubului.

”Este un angajament tangibil și binevenit față de jocul profesional într-un moment în care acesta a avut cel mai mult nevoie. Obiectivul nostru general pe tot parcursul acestui proces a fost de a ne asigura că toate cluburile EFL supraviețuiesc impactului financiar al pandemiei”, a declarat Rick Parry, președintele EFL.

Discuțiile legate de eventualul ajutor financiar pe care cluburile din Premier League sunt dispuse să-l ofere celor din eșaloanele inferioare a fost blocat de controversatul proiect „The Big Picture”. Dacă acesta ar fi fost aprobat, șase dintre cele mai influente formații din primul eșalon ar fi captat puterea și ar fi luat unele decizii care ar fi fost doar în avantajul lor.

