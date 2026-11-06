Sport

Premier League, etapa 10, LIVE pe Voyo. Manchester City vrea să o detroneze pe Arsenal

Gabriel Neagu
06.11.2026 | 20:00
Premier League etapa 10 LIVE pe Voyo Manchester City vrea sa o detroneze pe Arsenal
SPECIAL FANATIK
Etapa 10 din Premier League va fi transmisă în format Live Text. sursa foto: colaj fanatik / hepta
Premier League revine în acest weekend cu etapa numărul 10. Runda va fi deschisă, vineri, de duelul dintre Everton și Coventry City. Duminică va fi ziua cu cele mai multe partide: 5. Runda se va încheia cu meciul dintre Manchester United și Aston Villa.
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A zecea etapă din Premier League aduce mai multe meciuri atractive. În continuare, echipele de top luptă pentru o calasare cât mai bună, iar runda este importantă în cursa pentru ”fotoliul de lider”. FANATIK vă oferă toate informațiile legate de programul partidelor, unde pot fi urmărite, rezultate în timp real și cote de pariere.

Premier League, LIVE, etapa 10. Manchester City vrea să revină pe primul loc în clasament

Lupta pentru prima poziție din Premier League s-a intensificat după ce Arsenal a învins, etapa trecută, pe Liverpool. ”Tunarii” au profitat de pasul greșit făcut de Manchester City împotriva lui Brighton și au urcat pe prima poziție a clasamentului. Pentru a rămâne în fruntea ierarhiei, elevii lui Mikel Arteta trebuie să învingă, pe Emirates, pe Hull City, ocupanta locului 11.

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”Cetățenii” pot egala numărul de puncte al liderului, în cazul în care înving, sâmbătă, pe Nottingham Forest. Totuși, pentru a reuși asta, au nevoie de un pas greșit al lui Arsenal împotriva lui Hull City. În schimb, un eșec al lui Manchester City le-ar oferi celor de la Brighton șansa de a trece pe locul secund. Diferența dintre cele două echipe este de numai două puncte.

Rivala din oraș a ”cetățenilor”, Manchester United, a obținut prima victorie după o serie de nouă meciuri fără succes. Victoria contra lui AS Roma, din etapa 4 a Ligii Campionilor, 3-2, poate oferi un restart echipei de pe Old Trafford. Elevii lui Michael Carrick se află, după 9 etape, pe locul 17 în Premier League, cu 7 puncte. Un rezultat pozitiv împotriva lui Aston Villa i-ar îndepărta pe ”diavolii roșii” de locurile retrogradabile.

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Programul complet al meciurilor etapei a zecea și cine transmite partidele din Premier League

Actuala stagiunea din Premier League este transmisă în exclusivitate de platforma de streaming Voyo și de postul Voyo Sport 1. Toate partidele din această etapă pot fi văzute prin intermediul platformei. Iată programul etapei cu numărul 10 din campionatul englez:

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Vineri, 6 noiembrie

  • De la ora 22:00: Everton – Coventry City

Sâmbătă, 7 noiembrie

  • De la ora 14:30: Leeds United – Tottenham
  • De la ora 17:00: Arsenal – Hull City
  • De la ora 17:00: Fulham – Newcastle
  • De la ora 19:30: Nottingham Forest – Manchester City

Duminică, 8 noiembrie

  • De la ora 16:00: Brighton – Brentford
  • De la ora 16:00: Crystal Palace – Liverpool
  • De la ora 16:00: Ipswich Town – Bournemouth
  • De la ora 16:00: Sunderland – Chelsea
  • De la ora 18:30: Manchester United – Aston Villa

Cotele la pariuri pentru meciurile din runda 11 din Premier League

A zecea etapă din campionatul englez oferă noi oportunități de pariere. Mai multe meciuri ce se vor disputa în acest weekend aduc față în față echipe ce pot crea meciuri mai mult decât captivante. Iată câteva opțiuni de luat în calcul, din Premier League, pentru sfârșitul acestei săptămâni:

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  • Fulham – Newcastle: ”Peste 2.5 goluri marcate” / Cota 1.65
  • Crystal Palace – Liverpool: ”Ambele echipe marchează – Da” / Cota 1.60
  • Sunderland – Chelsea: ”2 solist” / Cota 2.00
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