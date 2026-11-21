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Unul dintre cele mai puternice campionate din fotbalul mondial revine după pauza internațională. Duelurile din Premier League au fost programate predominant în ziua de sâmbătă. FANATIK vă prezintă programul rundei a 11-a din Premier League, calculele în lupta pozițiilor fruntașe, dar și cele mai atractive cote la pariuri.

Dueluri de foc în etapa 12 din Premier League

Campionatul englez este gata să revină pe teren după seria finală de meciuri din grupele Ligii Națiunilor. La reluarea competiției, lider în Premier League este Arsenal, care a profitat de perioada nefastă a rivalilor de pe Etihad pentru a urca pe primul loc. În prezent, ”tunarii” au o diferență de 5 puncte față de ocupanta poziției secunde, Brighton, și nu pot fi devansați. Totuși, pentru a-și păstra un avantaj confortabil, vor trebui să învingă pe Newcastle, în deplasare.

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În același timp, echipa lui Fabian Hurzeler poate forța minunea și, în viitor, urcarea pe primul loc al campionatului. Primul pas ar putea fi făcut chiar duminică, atunci când Brighton va merge pe MKM Stadium, pentru partida cu Hull City. De asemenea, un succes ar asigura continuitatea pe locul 2, fiind la numai un punct în fața lui Manchester City. ”Cetățenii” vor deschide runda împotriva lui Fulham și au nevoie de un succes pentru a stopa .

În subsolul clasamentului, o apariție neprevăzută la începutul stagiunii, este Manchester United. Trupa de pe ”Old Trafford” va disputa , însă argentinianul are o misiune dificilă la debut. Duminică, ”diavolii roșii” vor face deplasarea pe Anfield, pentru a întâlni pe Liverpool. Manchester United ocupă locul 18, cu 8 puncte și un posibil succes ar putea urca echipa în afara ”zonei roșii”, până pe poziția a 14-a.

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Programul rundei 11 din Premier League

Întregul sezon din campionatul englez are parte de o difuzare largă în România. Drepturile de televizare sunt deținute de platforma online de streaming Voyo, dar și de postul Voyo Sport 1. Acestea vor pune la dispoziție toate cele 10 partide ale etapei pentru pasionații fotbalului britanic. Acestea sunt duelurile ce se vor disputa la finalul acestei săptămâni:

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Sâmbătă, 21 noiembrie

Ora 14:30: Manchester City – Fulham

Ora 17:00: Aston Villa – Sunderland

Ora 17:00: Bournemouth – Nottingham Forest

Ora 17:00: Chelsea – Leeds United

Ora 17:00: Coventry – Crystal Palace

Ora 17:00: Tottenham – Ipswich Town

Ora 19:30: Newcastle – Arsenal

Duminică, 22 noiembrie

Ora 16:00: Hull City – Brighton

Ora 18:30: Liverpool – Manchester United

Luni, 23 noiembrie

Ora 22:00: Brentford – Everton

Cotele la pariuri pentru etapa cu numărul 11 din Premier League

Revenirea campionatului englez aduce în prim-plan mai multe meciuri atractive și pentru pariori. Aceștia vor avea la dispoziție mai multe cote ce pot stârni interesul. FANATIK vă prezintă mai multe opțiuni de luat în calcul, din Premier League, pentru perioada 21-23 noiembrie:

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