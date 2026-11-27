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Unul dintre cele mai puternice campionate ale lumii propune o nouă rundă interesantă la finalul acestei săptămâni. Cele mai multe partide se vor disputa duminică. FANATIK vă prezintă cele mai importante informații despre etapa cu numărul 12.

Dueluri de foc în etapa 12 din Premier League

După 11 runde scurse din campionat, lider detașat este Arsenal. ”Tunarii” au un avans de șase puncte față de ocupanta locului secund, Brighton. Pentru a păstra diferența în vârful ierarhiei, elevii lui Mikel Arteta trebuie să treacă cu brio de Manchester City, care se află într-o formă slabă, luni, pe Emirates. În același timp, Brighton va primi vizita celor de la Newcastle, după .

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Un alt derby va avea loc în partea superioară a clasamentului. Everton va primi vizita rivalei tradiționale Liverpool. ”Cormoranii” pleacă favoriți în duelul direct. Echipa de pe Anfield a ajuns la 4 victorii în ultimele 5 meciuri disputate, în timp ce ”Caramelele” au doar două succese în ultimele 5 meciuri.

În subsolul clasamentului, Mauricio Pochettino continuă lupta de a o scoate de Manchester United din zona retrogradabilă. . Astfel, ”diavolii roșii” ocupă locul 19 în Premier League, cu doar opt puncte. Un succes împotriva celor de la Brentford (locul 6), i-ar scoate din ”zona roșie”, dar partida se anunță dificilă.

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Programul rundei 12 din Premier League. Duelurile din Anglia se văd pe Voyo

Întregul sezon din campionatul englez are parte de o difuzare largă în România. Drepturile de televizare sunt deținute de platforma online de streaming Voyo, dar și de postul Voyo Sport 1. Acestea vor pune la dispoziție toate cele 10 partide ale etapei pentru pasionații fotbalului britanic. Acestea sunt duelurile ce se vor disputa la finalul acestei săptămâni:

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Vineri, 27 noiembrie

Ora 22:00: Nottingham Forest vs. Chelsea

Sâmbătă, 28 noiembrie

Ora 17:00: Leeds United vs. Coventry City

Ora 17:00: Manchester United vs. Brentford

Ora 19:30: Ipswich Town vs. Aston Villa

Duminică, 29 noiembrie

Ora 14:00: Everton vs. Liverpool

Ora 16:05: Brighton vs. Newcastle

Ora 16:05: Crystal Palace vs. Hull City

Ora 16:05: Fulham vs. Bournemouth

Ora 16:05: Sunderland vs. Tottenham

Ora 18:30: Arsenal vs. Manchester City

Cote la pariuri pentru etapa cu numărul 12 din Premier League

Noua rundă din prima ligă engleză aduce meciuri interesante în prim-plan, dar și cote atractive pentru pariori. Mai multe meciuri, inclusiv derby-ul etapei, oferă ocazii noi de pariere la finalul acestei săptămâni. Iată cele mai interesante opțiuni de luat în calcul, din Premier League:

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