Premier League, etapa 2, exclusiv pe VOYO. Crystal Palace – Manchester City, primul meci al rundei

Premier League continuă în forță pe ecranele iubitorilor fotbalului din România, cu etapa a doua a sezonului 2026-2027. VOYO și VOYO Sport 1 transmit din nou toate meciurile din campionatul Angliei, în direct și în exclusivitate.
A doua rundă se deschide cu duelul dintre Crystal Palace și Manchester City. Formația lui Enzo Maresca vine după un succes chinuit, 2-1 cu Bournemouth în prima etapă, în timp ce „vulturii” lui Pierre Sage caută prima victorie a sezonului, după ce au pierdut pe teren propriu cu Everton. Fluierul de start se dă vineri, 28 august, de la ora 22:00, pe Selhurst Park.
Runda a doua continuă sâmbătă, 29 august, cu patru partide: Liverpool primește vizita nou-promovatei Nottingham Forest (14:30), Bournemouth o întâlnește pe Everton (17:00), Coventry joacă acasă cu Hull City (17:00), iar seara se încheie cu duelul Tottenham – Newcastle (19:30).
Duminică, 30 august, sunt programate alte patru meciuri: Chelsea – Brighton, Leeds – Brentford și Sunderland – Fulham, toate de la ora 16:00, urmate de Manchester United – Ipswich Town, de la 18:30. Etapa se încheie luni, 31 august, cu marele derby al rundei: Aston Villa – Arsenal, de la ora 22:00. Campioana en titre merge la Villa Park cu prima victorie a sezonului deja în cont, după succesul clar cu Coventry din etapa inaugurală.
Vineri, 28 august
Sâmbătă, 29 august
Duminică, 30 august
Luni, 31 august
Premier League nu doar că este cel mai puternic campionat din lume, dar este considerat și cel mai imprevizibil. Asta, pentru că majoritatea echipelor au un lot stelar, astfel că nicio echipă mare nu este sigură de victorie, indiferent de adversar. Etapa a doua promite cu siguranță să continue această tradiție