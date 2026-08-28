Premier League, etapa 2, exclusiv pe VOYO. Crystal Palace – Manchester City, primul meci al rundei

ADVERTISEMENT

Premier League continuă în forță pe ecranele iubitorilor fotbalului din România, cu etapa a doua a sezonului 2026-2027. VOYO și VOYO Sport 1 transmit din nou toate meciurile din campionatul Angliei, în direct și în exclusivitate.

Premier League, etapa 2. Dueluri de foc în cel mai tare campionat din lume!

A doua rundă se deschide cu duelul dintre Crystal Palace și Manchester City. , în timp ce „vulturii” lui Pierre Sage caută prima victorie a sezonului, după ce au pierdut pe teren propriu cu Everton. Fluierul de start se dă vineri, 28 august, de la ora 22:00, pe Selhurst Park.

ADVERTISEMENT

Runda a doua continuă sâmbătă, 29 august, cu patru partide: Liverpool primește vizita nou-promovatei Nottingham Forest (14:30), Bournemouth o întâlnește pe Everton (17:00), Coventry joacă acasă cu Hull City (17:00), iar seara se încheie cu duelul Tottenham – Newcastle (19:30).

Duminică, 30 august, sunt programate alte patru meciuri: Chelsea – Brighton, Leeds – Brentford și Sunderland – Fulham, toate de la ora 16:00, urmate de Manchester United – Ipswich Town, de la 18:30. Etapa se încheie luni, 31 august, cu marele derby al rundei: Aston Villa – Arsenal, de la ora 22:00. Campioana en titre merge la Villa Park cu prima victorie a sezonului deja în cont, după succesul clar cu Coventry din etapa inaugurală.

ADVERTISEMENT

Programul complet al etapei 2 din Premier League

Vineri, 28 august

22:00 – Crystal Palace – Manchester City

Sâmbătă, 29 august

14:30 – Liverpool – Nottingham Forest

17:00 – AFC Bournemouth – Everton

17:00 – Coventry City – Hull City

19:30 – Tottenham Hotspur – Newcastle United

Duminică, 30 august

16:00 – Chelsea – Brighton & Hove Albion

16:00 – Leeds United – Brentford

16:00 – Sunderland – Fulham

18:30 – Manchester United – Ipswich Town

Luni, 31 august

22:00 – Aston Villa – Arsenal

Premier League este cel mai puternic campionat din lume, dar și cel mai imprevizibil

Premier League nu doar că este dar este considerat și cel mai imprevizibil. Asta, pentru că majoritatea echipelor au un lot stelar, astfel că nicio echipă mare nu este sigură de victorie, indiferent de adversar. Etapa a doua promite cu siguranță să continue această tradiție