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Premier League, etapa 2, exclusiv pe VOYO. Crystal Palace – Manchester City, primul meci al rundei

Premier League revine cu etapa 2 a sezonului 2026-2027, exclusiv pe VOYO. Crystal Palace – Manchester City deschide runda, care se încheie luni cu derby-ul Aston Villa – Arsenal.
Alex Bodnariu
28.08.2026 | 18:07
Premier League etapa 2 exclusiv pe VOYO Crystal Palace Manchester City primul meci al rundei
SPECIAL FANATIK
Premier League, etapa 2. Dueluri de foc în cel mai tare campionat din lume!
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Premier League continuă în forță pe ecranele iubitorilor fotbalului din România, cu etapa a doua a sezonului 2026-2027. VOYO și VOYO Sport 1 transmit din nou toate meciurile din campionatul Angliei, în direct și în exclusivitate.

Premier League, etapa 2. Dueluri de foc în cel mai tare campionat din lume!

A doua rundă se deschide cu duelul dintre Crystal Palace și Manchester City. Formația lui Enzo Maresca vine după un succes chinuit, 2-1 cu Bournemouth în prima etapă, în timp ce „vulturii” lui Pierre Sage caută prima victorie a sezonului, după ce au pierdut pe teren propriu cu Everton. Fluierul de start se dă vineri, 28 august, de la ora 22:00, pe Selhurst Park.

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Runda a doua continuă sâmbătă, 29 august, cu patru partide: Liverpool primește vizita nou-promovatei Nottingham Forest (14:30), Bournemouth o întâlnește pe Everton (17:00), Coventry joacă acasă cu Hull City (17:00), iar seara se încheie cu duelul Tottenham – Newcastle (19:30).

Duminică, 30 august, sunt programate alte patru meciuri: Chelsea – Brighton, Leeds – Brentford și Sunderland – Fulham, toate de la ora 16:00, urmate de Manchester United – Ipswich Town, de la 18:30. Etapa se încheie luni, 31 august, cu marele derby al rundei: Aston Villa – Arsenal, de la ora 22:00. Campioana en titre merge la Villa Park cu prima victorie a sezonului deja în cont, după succesul clar cu Coventry din etapa inaugurală.

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Programul complet al etapei 2 din Premier League

Vineri, 28 august

  • 22:00 – Crystal Palace – Manchester City

Sâmbătă, 29 august

  • 14:30 – Liverpool – Nottingham Forest
  • 17:00 – AFC Bournemouth – Everton
  • 17:00 – Coventry City – Hull City
  • 19:30 – Tottenham Hotspur – Newcastle United

Duminică, 30 august

  • 16:00 – Chelsea – Brighton & Hove Albion
  • 16:00 – Leeds United – Brentford
  • 16:00 – Sunderland – Fulham
    18:30 – Manchester United – Ipswich Town

Luni, 31 august

  • 22:00 – Aston Villa – Arsenal

Premier League este cel mai puternic campionat din lume, dar și cel mai imprevizibil

Premier League nu doar că este cel mai puternic campionat din lume, dar este considerat și cel mai imprevizibil. Asta, pentru că majoritatea echipelor au un lot stelar, astfel că nicio echipă mare nu este sigură de victorie, indiferent de adversar. Etapa a doua promite cu siguranță să continue această tradiție

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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