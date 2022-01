Premier League, etapa a 21-a. Jurgen Klopp oferă 100 de milioane de euro pentru transferul lui Bukayo Saka

Cotat la 65 de milioane de euro, Saka mai are contract cu Arsenal până în 2024, ceea ce face ca prețul solicitat de londonezi să fie mult peste cota de piață a fostbalistului.

Englezii nu se dezmint. Au jucat fotbal în primele patru ligi până în penultima zi din 2021 şi revin pe gazon în primele ore din noul an, ceea ce înseamnă că pentru jucători şi antrenori noaptea de Revelion rămâne un vis interzis, din cauza regulilor ciudate fixate de Comitetul de competiţii al Federaţiei engleze de ani de zile spre indignarea tuturor celor implicaţi în fenomen, care în zadar cer o normală vacanţă de Sărbători, ca în toate ţările.

Programul etapei a 21-a din Premier League

Sâmbătă, 1 ianuarie 2022

ora 14:30 Arsenal – Manchester City

ora 17:00 Watford – Tottenham

Watford – Tottenham ora 19:30 Crystal Palace – West Ham

Duminică, 2 ianuarie

ora 16:00 Brentford – Aston Villa

ora 16:00 Everton – Brighton

ora 16:00 Leeds – Burnley

ora 16:00 Southampton – Newcastle

Southampton – Newcastle ora 18:30 Chelsea – Liverpool

Luni, 3 ianuarie

ora 19:30 Manchester United – Wolverhampton

Partida Leicester – Norwich a fost amânată din motive de COVID.

Arsenal – Manchester City şi Chelsea – Liverpool, cele mai tari partide ale etapei a 21-a din Premier League

Este o etapă care deschide noul an, un an în care naţionala Angliei va merge la turneul final al CM, o etapă extrem de interesantă încă de la primele minute din acest an, pentru că avem două partide foarte tari: Arsenal – Manchester City şi Chelsea – Liverpool, partidele dintre echipele din top 4.

Este o perioadă complicată pentru locuitorii Regatului Unit al Marii Britanii, aflaţi în plină expansiune a valului cinci de COVID, tulpina Omicron, care a creat mare haos inclusiv în lumea fotbalului, lucru exprimat prin numărul mare de meciuri amânate. Şi în această rundă avem o astfel de situaţie cu partida Leicester – Norwich.

Aubameyang, ţinut în continuare în afara lotului tunarilor

Primul joc din 2022 este unul dintre meciurile tari ale rundei. Arsenal, care a avut o revenire uluitoare şi acum stă cocoţată bine pe locul 4, primeşte vizita liderului Manchester City. Se anunţă o superconfruntare pe Emirates din Londra, foarte grea pentru tunari, pentru că în ultimele nouă partide City nu a pierdut în capitală, deci are şi un atuu psihologic extraordinar.

Nici măcar în acest supermeci antrenorul Mikael Arteta nu s-a înduplecat faţă de vedeta echipei şi golgeterul ei, atacantul gabonez P şi continuă să îl ţină în afara lotului. Nu sunt absenţe semnificative în cele două loturi, de la City plecând la Barcelona internaţionalul spaniol Ferran Torres.

Cancelo a trăit şocul vieţii în propria casă

De la City, foarte probabil va lipsi fundaşul portughez Joao Cancelo, cel care a trecut recent printr-un fiind vizitat noaptea de hoţi, care l-au şi bătut pentru că nu a fost cooperant. Antrenorul Pep Guardiola, dincolo de indignarea pentru faptul că se pot petrece astfel de evenimente, şi-a exprimat temerea că fotbalistul său este prea şocat de cele întâmplate pentru a putea fi în formă la meci.

Altminteri, campioană a trei dintre ultimele ediţii Manchester City începe să devină tot mai clar favorită şi acum la câştigarea campionatului, mai ales după ce principala ameninţare, , a pierdut pe terenul unui Leicester decimat de boală şi de accidentări şi de la care MVP-ul Jamie Vardy va lipsi minim o lună.

Chelsea şi Liverpool dau rateuri

Nu are cum să nu fie mulţumit Pep Guardiola, atâta timp cât urmăritoarele sale, Liverpool şi Chelsea, îşi dau cu stângul în dreptul. După ce cormoranii s-au împiedicat, absolut neaşteptat, la Leicester a venit rândul londonezilor să fie egalaţi în ultimul minut, pe teren propriu, de Brighton şi să piardă astfel două puncte mari.

Problemele de coronavirus au dispărut aproape în întregime de la cele două echipe, singurul care încă nu a revenit pe gazon, având o formă mai severă a bolii, deşi era vaccinat la zi, fiind atacantul german al lui Chelsea, Timo Werner. În rest toţi jucîtorii care au fost infectaţi sunt acum în perfectă stare de sănătate, dar

Se aşteaptă deschiderea perioadei de mercato

Mai este puţin până se va deschide perioada de mercato de iarnă, aşteptată ca o mană cerească de câteva cluburi din Premier League: Tottenham, unde Antonio Conte vrea neapărat să se bată la loc de Champions League şi Newcastle, care trebuie să se ridice de pe locurile retrogradabile, după ce a fost cumpărată de unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume.

Tottenham va juca pe terenul lui Watford, confruntare italiană sută la sută, între veteranul Claudio Ranieri la gazde şi Antonio Conte. Normal Spurs ar trebui să învingă, însă Watford a mai făcut să explodeze o bombă în acest sezon, 4-1 acasă cu Man. United. Foarte interesant se anunţă a fi şi duelul londonez Crystal Palace -.West Ham.