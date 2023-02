Premier League, etapa 22. Echipele de start la Chelsea – Fulham. Enzo Fernandez e titular la gazde

În weekend-ul vineri, 3 februarie – duminică, 5 februarie au loc partidele din cadrul etapei 22 din Premier League. Cele mai interesante meciuri se anunță a fi chiar uvertura rundei, derbyul londonez Chelsea – Fulham și epilogul ei, tot la Londra, Tottenham – Manchester City. Aceasta nu înseamnă că restul jocurilor nu merită atenție, în general toate meciurile din Premier League fiind extrem de interesante.

Tottenham – Manchester City și Chelsea – Fulham sunt partidele vedetă din etapa 22 din Premier League

Este o etapă care, în mod normal, nu ar trebui să constituie nicio problemă liderului Arsenal de a menține ritmul de-a dreptul senzațional. „Tunarii” joacă pe terenul codașei Everton, care s-a despărțit de antrenorul Frank Lampard și l-a numit pe post pe Sean Dychie. În schimb, ocupanta locului secund, Manchester City, va avea o deplasare dificilă, la Londra, pe terenul lui Tottenham, echipa lui Antonio Conte luptând pentru locul 4.

Runda 22 din Premier League ia startul cu derbyul londonez dintre Chelsea și Fulham, o partidă în care ar putea apărea pentru prima oară în tricoul The Blues, proaspătul campion mondial sosind în ultimele ore de mercato de la Benfica Lisabona pentru suma de 121 milioane euro!

Premier League, etapa 22: programul complet și clasamentul

Vineri, 3 februarie

ora 22:00 Chelsea – Fulham

Sâmbătă, 4 februarie

ora 14:30 Everton – Arsenal

Duminică, 5 februarie

ora 16:00 Nottingham – Leeds United

Nottingham – Leeds United ora 18:30 Tottenham – Manchester City

Cine transmite la TV meciurile Tottenham – Manchester City și Chelsea – Fulham

Șapte dintre cele zece meciuri ale etapei 22 vor putea fi urmărite în direct pe micile ecrane din cadrul etapei a 22-a din Premier League. Singurele partide care nu vor fi televizate sunt Aston Villa – Leicester, Brentford – Southampton și Brighton – Bournemouth, toate având loc sâmbătă, 4 februarie, de la ora 17:00.

Vor putea fi urmărite în direct Chelsea – Fulham, vineri, 3 februarie, Everton – Arsenal, Manchester United – Crystal Palace, Wolverhampton – Liverpool, Newcastle – West Ham, toate sâmbătă, 4 februarie, Nottingham Forest – Leeds United și Tottenham – Manchester City duminică, 5 februarie. Așadar nici un nume mare din Premier League nu lipsește din lista de transmisii în direct din etapa 22.

Vineri, 3 februarie

ora 22:00 Chelsea – Fulham (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 1)

Sâmbătă, 4 februarie

ora 14:30 Everton – Arsenal (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 1)

ora 17:00 Manchester United – Crystal Palace (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

ora 17:00 Wolverhampton – Liverpool (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

ora 19:30 Newcastle – West Ham (Digi Sport 2)

Duminică, 5 februarie

ora 16:00 Nottingham Forest – Leeds United (Digi Sport 4, Orange Sport 4)

ora 18:30 Tottenham – Manchester City (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Chelsea începe revirimentul cu noile achiziții, Manchester City vrea să rămână cât mai aproape de Arsenal

Chelsea este echipa care a explodat pur și simplu în această perioadă de mercato, în încercarea disperată de a reveni în forță în lupta pentru primele patru locuri. Lucru foarte greu de realizat, aproape spre imposibil, pentru că distanța până la locul 4 ocupat de Manchester United este de zece puncte. Londonezii au plătit sume record, 100 de milioane euro pe Mihailo Mudryk, iar acum recordul all time în Premier League, 121 milioane euro pentru Enzo Fernandez de la Benfica. Asta pentru a le aminti doar cele mai mari, pentru că mai există și altele ceva mai ieftine.

Sezonul trecut, Tottenham a început în forță, cu o victorie pe teren propriu în fața campioanei Manchester City. Oamenii lui Antonio Conte își doresc enorm să poată repeta acel rezultat. Speranțele londonezilor se leagă și de faptul că trupa lui Pep Guardiola nu prea pare a fi la nivelul cel mai bun la acest început de an, având câteva sincope neprevăzute.

Everton, pradă ușoară pentru „tunari”?

Liderul Arsenal merge la Liverpool, dar pentru partida cu una dintre ultimele clasate, Everton. „Tunarii” și-au întărit linia mediană prin venirea italianului de sorginte braziliană Jorginho de la Chelsea pentru 15 milioane de euro. La cum se prezintă Everton la această oră efectiv numai o minune îi poate salva de canonada tunarilor, care vor să își păstreze avansul de cinci puncte peste Manchester City.

Manchester United are meci acasă cu Crystal Palace. Pe Old Trafford a ajuns în ultimele ore de transfer, sub formă de împrumut, mijlocașul lui Bayern Munchen Marcel Sabitzer, un jucător pe placul antrenorului Eric ten Hag, care vrea fotbaliști dispuși să se bată pentru fiecare minge. În plus Sabitzer vede bine jocul și are o calitate recunoscută a paselor.