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Sezonul 2026-2027 de Premier League continuă cu partidele din etapa a treia. Runda debutează vineri, cu duelul Ipswich – Liverpool, și se încheie cu un super derby între campioana Arsenal și rivala Chelsea, care va avea loc duminică. VOYO și VOYO Sport 1 transmit din nou toate meciurile din campionatul Angliei, în direct și în exclusivitate.

Ipswich: Scherpen – O’Shea, Diop, Greaves, Davis – Lukic, Palacios – Fatawu, Enciso, Maeda – Emersonn. Rezerve: Walton, Clarke, Flemming, Florentino, Furlong, Kipre, McAtter, Nunez, Quattara. Antrenor: Gary O’Neil,

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Liverpool: Allison – Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez – Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz – Gakpo, Isak, Munoz. Rezerve: Mamardashvili, Barcola, Endo, Frimpong, Gravenberch, Koumas, Ngumoha, Nyoni, Tsimikas. Antrenor: Andoni Iraola.

Premier League, etapa 3, în exclusivitate pe VOYO. Dueluri tari în cel mai puternic campionat din lume!

Runda a treia din sezonul 2026-2027 al Premier League debutează vineri, de la ora 22:00, cu partida pe care Liverpool o va disputa pe terenul nou-promovatei Ipswich Town. Ziua de sâmbătă programează nu mai puțin de 7 dueluri. Primul dintre ele, Newcastle – Bournemouth, va avea loc începând cu ora 14:30, iar de la 17:00 se dispută 5 jocuri: Manchester City – Coventry City, Brentford – Sunderland, Brighton – Leeds, Fulham – Crystal Palace și Nottingham Forest – Tottenham.

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Ultimul meci al zilei de sâmbătă, Hull City – Aston Villa, începe la ora 19:30. Duminică, Manchester United va juca pe terenul lui Everton începând cu ora 16:00, iar de la 18:30 este programat derby-ul rundei, Arsenal – Chelsea. După disputarea primelor două etape, patru echipe au punctaj maxim: „granzii” Manchester City, Arsenal și Chelsea și marea surpriză a debutului de sezon, nou-promovata Hull City.

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Programul complet al etapei 3 din Premier League

Vineri, 4 septembrie

Ora 22:00: Ipswich Town – Liverpool

Sâmbătă, 5 septembrie

Ora 14:30: Newcastle United – Bournemouth

Ora 17:00: Brentford – Sunderland

Ora 17:00: Brighton – Leeds

Ora 17:00: Fulham – Crystal Palace

Ora 17:00: Manchester City – Coventry City

Ora 17:00: Nottingham Forest – Tottenham

Ora 19:30: Hull City – Aston Villa

Duminică, 6 septembrie

Ora 16:00: Everton – Manchester United

Ora 18:30: Arsenal – Chelsea

A revenit cel mai puternic campionat din lume: Premier League

Premier League rămâne cel mai puternic campionat din lume, aspect dovedit și pe parcursul , când marile echipe ale Angliei au investit sume uriașe pentru a se întări în vederea noului sezon. Cu toate acestea, divizia de top a fotbalului englez rămâne imprevizibilă, iar acest lucru s-a văzut încă din , când nou-promovata Hull City a învins-o pe Manchester United.

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Așadar, VOYO aduce în continuare în România spectacolul Premier League, pentru ca fanii să poată urmări toate meciurile echipelor preferate. Pe VOYO și VOYO Sport 1, fanii fotbalului Premier League vor găsi întreg universul dedicat fotbalului britanic într-un singur loc. Platforma nu oferă doar meciuri LIVE, ci și un conținut dedicat competiției, de la documentare la povești, interviuri și rezumatele meciurilor de top.