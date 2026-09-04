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Premier League, etapa 3, exclusiv pe VOYO. Echipele de start la Ipswich Town – Liverpool

Etapa 3 a sezonului 2026-2027 din Premier League e exclusiv pe VOYO. Capul de afiș este chiar ultimul meci al rundei, derby-ul Arsenal - Chelsea. Vezi toate despre această rundă.
Bogdan Mariș
04.09.2026 | 20:58
Premier League etapa 3 exclusiv pe VOYO Echipele de start la Ipswich Town Liverpool
SPECIAL FANATIK
Etapa 3 a sezonului 2026-2027 din Premier League e exclusiv pe VOYO. Runda debutează vineri cu Ipswich - Liverpool. FOTO: Hepta
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Sezonul 2026-2027 de Premier League continuă cu partidele din etapa a treia. Runda debutează vineri, cu duelul Ipswich – Liverpool, și se încheie cu un super derby între campioana Arsenal și rivala Chelsea, care va avea loc duminică. VOYO și VOYO Sport 1 transmit din nou toate meciurile din campionatul Angliei, în direct și în exclusivitate.

UPDATE: Echipele de start la Ipswich – Liverpool

Ipswich: Scherpen – O’Shea, Diop, Greaves, Davis – Lukic, Palacios – Fatawu, Enciso, Maeda – Emersonn. Rezerve: Walton, Clarke, Flemming, Florentino, Furlong, Kipre, McAtter, Nunez, Quattara. Antrenor: Gary O’Neil,

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Liverpool: Allison – Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez – Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz – Gakpo, Isak, Munoz. Rezerve: Mamardashvili, Barcola, Endo, Frimpong, Gravenberch, Koumas, Ngumoha, Nyoni, Tsimikas. Antrenor: Andoni Iraola.

Premier League, etapa 3, în exclusivitate pe VOYO. Dueluri tari în cel mai puternic campionat din lume!

Runda a treia din sezonul 2026-2027 al Premier League debutează vineri, de la ora 22:00, cu partida pe care Liverpool o va disputa pe terenul nou-promovatei Ipswich Town. Ziua de sâmbătă programează nu mai puțin de 7 dueluri. Primul dintre ele, Newcastle – Bournemouth, va avea loc începând cu ora 14:30, iar de la 17:00 se dispută 5 jocuri: Manchester City – Coventry City, Brentford – Sunderland, Brighton – Leeds, Fulham – Crystal Palace și Nottingham Forest – Tottenham.

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Ultimul meci al zilei de sâmbătă, Hull City – Aston Villa, începe la ora 19:30. Duminică, Manchester United va juca pe terenul lui Everton începând cu ora 16:00, iar de la 18:30 este programat derby-ul rundei, Arsenal – Chelsea. După disputarea primelor două etape, patru echipe au punctaj maxim: „granzii” Manchester City, Arsenal și Chelsea și marea surpriză a debutului de sezon, nou-promovata Hull City.

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Programul complet al etapei 3 din Premier League

Vineri, 4 septembrie

  • Ora 22:00: Ipswich Town – Liverpool

Sâmbătă, 5 septembrie

  • Ora 14:30: Newcastle United – Bournemouth
  • Ora 17:00: Brentford – Sunderland
  • Ora 17:00: Brighton – Leeds
  • Ora 17:00: Fulham – Crystal Palace
  • Ora 17:00: Manchester City – Coventry City
  • Ora 17:00: Nottingham Forest – Tottenham
  • Ora 19:30: Hull City – Aston Villa

Duminică, 6 septembrie

  • Ora 16:00: Everton – Manchester United
  • Ora 18:30: Arsenal – Chelsea

A revenit cel mai puternic campionat din lume: Premier League

Premier League rămâne cel mai puternic campionat din lume, aspect dovedit și pe parcursul perioadei de transferuri, când marile echipe ale Angliei au investit sume uriașe pentru a se întări în vederea noului sezon. Cu toate acestea, divizia de top a fotbalului englez rămâne imprevizibilă, iar acest lucru s-a văzut încă din prima rundă, când nou-promovata Hull City a învins-o pe Manchester United.

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Așadar, VOYO aduce în continuare în România spectacolul Premier League, pentru ca fanii să poată urmări toate meciurile echipelor preferate. Pe VOYO și VOYO Sport 1, fanii fotbalului Premier League vor găsi întreg universul dedicat fotbalului britanic într-un singur loc. Platforma nu oferă doar meciuri LIVE, ci și un conținut dedicat competiției, de la documentare la povești, interviuri și rezumatele meciurilor de top.

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