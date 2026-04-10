Premier League, etapa 32 live video în exclusivitate pe Voyo! Chelsea – Manchester City e derby-ul rundei. Meci cu miză uriașă pentru Radu Drăgușin și Tottenham

Premier League, cel mai important campionat din lume, a intrat în linie dreaptă și acum formațiile dau luptele decisive pentru îndeplinirea obiectivelor. Fără doar și poate că derby-ul rundei este cel dintre Chelsea și Manchester City, dar și celelalte partide se anunță pasionante. Fanii pot urmări jocurile etapei a 32-a în exclusivitate pe Voyo.

Runda cu numărul 32 a campionatului Angliei va începe vineri, 10 aprilie, la Londra. De la ora 22:00, în direct pe platforma de streaming Voyo, iubitorii fotbalului din Insulă pot urmări meciul dintre codașele West Ham United și Worlverhampton Wanderers, formații aflate pe locuri retrogradabile în acest moment.

Derby-ul acestei etape va avea loc duminică, 12 aprilie, de la ora 18:30, pe Stamford Bridge, acolo unde Chelsea va primi vizita lui Manchester City. Londonezii, care , speră ca odată cu pauza datorată echipelor naționale să fi trecut peste perioada mai proastă și să pună capăt seriei de eșecuri pentru a mai putea spera că vor prinde un loc de Champions League.

De partea cealaltă, și trupa lui Pep Guardiola vine după două rezultate de egalitate care au îndepărtat-o de liderul Arsenal. Este clar că ”cetățenii” nu-și mai permit luxul să piardă puncte dacă vor să nu-și ia gândul de la titlu. Și atunci suntem siguri că ne așteaptă un joc mai mult decât interesant.

Tottenham și Radu Drăgușin, sub amenințarea retrogradării

Tot duminică, 12 aprilie, dar de la ora 16:00, Tottenham joacă o nouă ”finală” în încercarea disperată de rămâne în Premier League și în sezonul viitor. Fără victorie în campionat de la finalul anului trecut, echipa lui Radu Drăgușin speră că să însemne și revigorarea și să se întoarcă cu desaga plină de pe terenul lui Sunderland, formație care stă liniștită la mijlocul clasamentului.

Etapa cu numărul 32 se va încheia luni, 13 aprilie, de la ora 22:00, pe Old Trafford, acolo unde Manchester United primește vizita lui Leeds. ”Diavolii roșii” se află la cel mai bun sezon din ultimii ani și sunt aproape siguri de locul de Champions League, în timp ce pentru oaspeți un eșec ar însemna intrarea în hora retrogradării.

Programul etapei cu numărul 32 din Premier League

Premier League se îndreaptă cu pași repezi spre finalul unui sezon fantastic, iar bătăliile pentru titlu, cupe europene și evitarea retrogradării sunt extrem de încinse. Iată cum arată programul partidelor din etapa a 32-a, cu mențiunea că toate vor putea fi urmărite în direct pe platforma Voyo:

Vineri, 10 aprilie

ora 22:00 West Ham – Wolverhampton

Sâmbătă, 11 aprilie

ora 14:30 Arsenal – Bournemouth

ora 17:00 Brentford – Everton

ora 17:00 Burnley – Brighton

ora 19:30 Liverpool – Fulham

Duminică, 12 aprilie

ora 16:00 Crystal Palace – Newcastle

ora 16:00 Nottingham – Aston Villa

ora 16:00 Sunderland – Tottenham

ora 18:30 Chelsea – Manchester City

Luni, 13 aprilie

ora 22:00 Manchester United – Leeds

Clasament Premier League

Cu șapte etape înainte de finalul sezonului, toate zonele clasamentului sunt extrem de fierbinți. La titlu, Manchester City, care are și un joc mai puțin disputat, are de recuperat 9 puncte față de Arsenal, iar la locurile de Champions League există o bătălie acerbă între Liverpool și Chelsea, dar atenție că din spate vin tare Brentford și Everton.

Nici în subsol situația nu este mai liniștită. Dacă Wolverhampton și Burnley sunt ca și retrogradate, West Ham, Tottenham, Nottingham și Leeds trag din greu să evite ultimul loc care duce în Championship.