Premier League, etapa 32 live video în exclusivitate pe Voyo! Chelsea – Manchester City e derby-ul rundei. Meci cu miză uriașă pentru Radu Drăgușin și Tottenham

Etapa cu numărul 32 din Premier League se anunță a fi una de foc. Bătălia la titlu, cupe europene, dar și pentru salvarea de la retrogradare este acerbă și poate fi urmărită numai pe Voyo.
Traian Terzian
10.04.2026 | 17:29
Premier League etapa 32 live video in exclusivitate pe Voyo Chelsea Manchester City e derbyul rundei Meci cu miza uriasa pentru Radu Dragusin si Tottenham
Meciurile etapei a 32-a din Premier League se pot vedea în exclusivitate pe Voyo. Sursă foto: colaj Fanatik
Premier League, cel mai important campionat din lume, a intrat în linie dreaptă și acum formațiile dau luptele decisive pentru îndeplinirea obiectivelor. Fără doar și poate că derby-ul rundei este cel dintre Chelsea și Manchester City, dar și celelalte partide se anunță pasionante. Fanii pot urmări jocurile etapei a 32-a în exclusivitate pe Voyo.

Chelsea – Manchester City, duel interesant în etapa a 32-a din Premier League. Întâlnirea va fi transmisă pe Voyo

Runda cu numărul 32 a campionatului Angliei va începe vineri, 10 aprilie, la Londra. De la ora 22:00, în direct pe platforma de streaming Voyo, iubitorii fotbalului din Insulă pot urmări meciul dintre codașele West Ham United și Worlverhampton Wanderers, formații aflate pe locuri retrogradabile în acest moment.

Derby-ul acestei etape va avea loc duminică, 12 aprilie, de la ora 18:30, pe Stamford Bridge, acolo unde Chelsea va primi vizita lui Manchester City. Londonezii, care au stabilit un record negativ incredibil, speră ca odată cu pauza datorată echipelor naționale să fi trecut peste perioada mai proastă și să pună capăt seriei de eșecuri pentru a mai putea spera că vor prinde un loc de Champions League.

De partea cealaltă, și trupa lui Pep Guardiola vine după două rezultate de egalitate care au îndepărtat-o de liderul Arsenal. Este clar că ”cetățenii” nu-și mai permit luxul să piardă puncte dacă vor să nu-și ia gândul de la titlu. Și atunci suntem siguri că ne așteaptă un joc mai mult decât interesant.

Tottenham și Radu Drăgușin, sub amenințarea retrogradării

Tot duminică, 12 aprilie, dar de la ora 16:00, Tottenham joacă o nouă ”finală” în încercarea disperată de rămâne în Premier League și în sezonul viitor. Fără victorie în campionat de la finalul anului trecut, echipa lui Radu Drăgușin speră că venirea lui Roberto De Zerbi ca antrenor să însemne și revigorarea și să se întoarcă cu desaga plină de pe terenul lui Sunderland, formație care stă liniștită la mijlocul clasamentului.

Etapa cu numărul 32 se va încheia luni, 13 aprilie, de la ora 22:00, pe Old Trafford, acolo unde Manchester United primește vizita lui Leeds. ”Diavolii roșii” se află la cel mai bun sezon din ultimii ani și sunt aproape siguri de locul de Champions League, în timp ce pentru oaspeți un eșec ar însemna intrarea în hora retrogradării.

Programul etapei cu numărul 32 din Premier League

Premier League se îndreaptă cu pași repezi spre finalul unui sezon fantastic, iar bătăliile pentru titlu, cupe europene și evitarea retrogradării sunt extrem de încinse. Iată cum arată programul partidelor din etapa a 32-a, cu mențiunea că toate vor putea fi urmărite în direct pe platforma Voyo:

Vineri, 10 aprilie

  • ora 22:00 West Ham – Wolverhampton

Sâmbătă, 11 aprilie

  • ora 14:30 Arsenal – Bournemouth
  • ora 17:00 Brentford – Everton
  • ora 17:00 Burnley – Brighton
  • ora 19:30 Liverpool – Fulham

Duminică, 12 aprilie

  • ora 16:00 Crystal Palace – Newcastle
  • ora 16:00 Nottingham – Aston Villa
  • ora 16:00 Sunderland – Tottenham
  • ora 18:30 Chelsea – Manchester City

Luni, 13 aprilie

  • ora 22:00 Manchester United – Leeds

Clasament Premier League

Cu șapte etape înainte de finalul sezonului, toate zonele clasamentului sunt extrem de fierbinți. La titlu, Manchester City, care are și un joc mai puțin disputat, are de recuperat 9 puncte față de Arsenal, iar la locurile de Champions League există o bătălie acerbă între Liverpool și Chelsea, dar atenție că din spate vin tare Brentford și Everton.

Nici în subsol situația nu este mai liniștită. Dacă Wolverhampton și Burnley sunt ca și retrogradate, West Ham, Tottenham, Nottingham și Leeds trag din greu să evite ultimul loc care duce în Championship.

Premier League etapa 32 Voyo clasament Premier League

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
