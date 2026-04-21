Premier League, etapa 34, în direct pe Voyo! Runda debutează cu partida Brighton – Chelsea

ADVERTISEMENT

Spectacolul din Premier League continuă pe Voyo cu etapa 34, care se va disputa în perioada 21-27 aprilie. Manchester City a devenit favorită la titlu după ce a învins-o pe Arsenal în etapa precedentă, lupta pentru locurile de cupă europeană este în continuare în desfășurare, iar echipa lui Radu Drăgușin, Tottenham, are mare nevoie de victorie pentru a ieși din zona retrogradării.

Runda cu numărul 34 a sezonului de Premier League debutează marți, 21 aprilie, cu partida dintre Brighton și Chelsea, care se va disputa începând cu ora 22:00. Miercuri, Manchester City va avea oportunitatea de a urca pe primul loc, în cazul în care se va impune pe terenul penultimei clasate Burnley, iar cealaltă candidată la titlu, Arsenal, evoluează sâmbătă, pe Emirates contra lui Newcastle.

ADVERTISEMENT

Tot sâmbătă, Liverpool va primi vizita lui Crystal Palace, Aston Villa se va deplasa la Londra pentru meciul cu Fulham, iar Everton va juca împotriva lui West Ham într-un meci care are o importanță deosebită pentru ambele formații. În fine, runda se va încheia luni seară, când Manchester United va juca pe Old Trafford contra lui Brentford.

Victoria, singura opțiune pentru Tottenham în duelul cu Wolves

Sâmbătă, de la ora 17:00, Tottenham va juca pe terenul lui . Aflată într-o situație complicată, are mare nevoie de o primă victorie în campionat în 2026.

ADVERTISEMENT

Un nou pas greșit ar putea reprezenta un adevărat dezastru, ținând cont de faptul că atât Nottingham Forest, cât și Leeds United s-au distanțat de echipa pregătită de Roberto De Zerbi (la 5, respectiv 8 puncte), singura contracandidată față de care diferența este una ușor recuperabilă (2 puncte) fiind West Ham.

ADVERTISEMENT

De ce se joacă etapa 34 pe durata unei săptămâni întregi

Primele 3 partide ale etapei 34 se joacă marți și miercuri, deoarece Chelsea, Leeds United și Manchester City sunt implicate în semifinalele Cupei Angliei, care se vor disputa în acest weekend. Runda continuă vineri și sâmbătă, urmând a se încheia luni, 27 aprilie, cu duelul dintre Manchester United și Brentford.

ADVERTISEMENT

Programul etapei 34 din Premier League

Marți, 21 aprilie

22:00 Brighton – Chelsea

Miercuri, 22 aprilie

22:00 Bournemouth – Leeds United

Vineri, 24 aprilie

22:00 Sunderland – Nottingham Forest

Sâmbătă, 25 aprilie

14:30 Fulham – Aston Villa

Luni, 27 aprilie