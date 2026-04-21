Sport

Premier League, etapa 34, în direct pe Voyo! Runda debutează cu partida Brighton – Chelsea

Etapa 34 din Premier League se întinde pe durata unei întregi săptămâni și programează mai multe partide cu o miză uriașă, atât în partea de sus a clasamentului, cât și în zona retrogradării.
Bogdan Mariș
21.04.2026 | 17:40
Premier League etapa 34 in direct pe Voyo Runda debuteaza cu partida Brighton Chelsea
ULTIMA ORĂ
Etapa 34 din Premier League debutează cu partida Brighton - Chelsea. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Spectacolul din Premier League continuă pe Voyo cu etapa 34, care se va disputa în perioada 21-27 aprilie. Manchester City a devenit favorită la titlu după ce a învins-o pe Arsenal în etapa precedentă, lupta pentru locurile de cupă europeană este în continuare în desfășurare, iar echipa lui Radu Drăgușin, Tottenham, are mare nevoie de victorie pentru a ieși din zona retrogradării.

Etapa 34 din Premier League, în direct pe Voyo

Runda cu numărul 34 a sezonului de Premier League debutează marți, 21 aprilie, cu partida dintre Brighton și Chelsea, care se va disputa începând cu ora 22:00. Miercuri, Manchester City va avea oportunitatea de a urca pe primul loc, în cazul în care se va impune pe terenul penultimei clasate Burnley, iar cealaltă candidată la titlu, Arsenal, evoluează sâmbătă, pe Emirates contra lui Newcastle.

ADVERTISEMENT

Tot sâmbătă, Liverpool va primi vizita lui Crystal Palace, Aston Villa se va deplasa la Londra pentru meciul cu Fulham, iar Everton va juca împotriva lui West Ham într-un meci care are o importanță deosebită pentru ambele formații. În fine, runda se va încheia luni seară, când Manchester United va juca pe Old Trafford contra lui Brentford.

Victoria, singura opțiune pentru Tottenham în duelul cu Wolves

Sâmbătă, de la ora 17:00, Tottenham va juca pe terenul lui Wolverhampton Wanderers, echipă care a retrogradat matematic din Premier League după remiza înregistrată luni seară în duelul Crystal Palace – West Ham (0-0). Aflată într-o situație complicată, echipa lui Radu Drăgușin are mare nevoie de o primă victorie în campionat în 2026.

ADVERTISEMENT
Un nou pas greșit ar putea reprezenta un adevărat dezastru, ținând cont de faptul că atât Nottingham Forest, cât și Leeds United s-au distanțat de echipa pregătită de Roberto De Zerbi (la 5, respectiv 8 puncte), singura contracandidată față de care diferența este una ușor recuperabilă (2 puncte) fiind West Ham.

ADVERTISEMENT
De ce se joacă etapa 34 pe durata unei săptămâni întregi

Primele 3 partide ale etapei 34 se joacă marți și miercuri, deoarece Chelsea, Leeds United și Manchester City sunt implicate în semifinalele Cupei Angliei, care se vor disputa în acest weekend. Runda continuă vineri și sâmbătă, urmând a se încheia luni, 27 aprilie, cu duelul dintre Manchester United și Brentford.

ADVERTISEMENT

Programul etapei 34 din Premier League

Marți, 21 aprilie

  • 22:00 Brighton – Chelsea

Miercuri, 22 aprilie

  • 22:00 Bournemouth – Leeds United
  • 22:00 Burnley – Manchester City

Vineri, 24 aprilie

  • 22:00 Sunderland – Nottingham Forest

Sâmbătă, 25 aprilie

  • 14:30 Fulham – Aston Villa
  • 17:00 Liverpool – Crystal Palace
  • 17:00 West Ham – Everton
  • 17:00 Wolves – Tottenham
  • 19:30 Arsenal – Newcastle

Luni, 27 aprilie

  • 22:00 Manchester United – Brentford
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Are 3 titluri cu FCSB și i s-a propus să meargă la Asia...
iamsport.ro
Are 3 titluri cu FCSB și i s-a propus să meargă la Asia Express: 'M-a zăpăcit'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!