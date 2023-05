Premier League, etapa 35. Echipa lui Manchester City pentru meciul cu Leeds

În perioada sâmbătă, 6 mai – luni, 8 mai, au loc partidele din cadrul etapei 35 din Premier League. Ca urmare a evenimentelor petrecute în ultimele runde și ale desfășurării unor jocuri restante din etapa 28, lupta la cei doi poli ai clasamentului a devenit de-a dreptul pasionantă, pentru că în cursa pentru cupele europene, chiar și pentru Champions League, a intrat și revelația Brighton, care are două partide mai puțin jucate și dacă le câștigă sigur va avea mari șanse să prindă un loc european.

Newcastle – Arsenal și West Ham – Manchester United sunt meciurile cele mai tari din etapa 35 din Premier League

Etapa 35 din Premier League are în program foarte multe partide importante pentru zona europeană, incluzând aici și lupta la titlu, dar și pentru cea a subsolului, acolo unde trei echipe la final de sezon vor fi nevoite să ia drumul Championship, eșalonul secund al fotbalului englez. Cum sunt destule echipe implicate în cele două zone de acțiune ale clasamentului cam toate partidele din această rundă pot aduce schimbări importante.

ADVERTISEMENT

În cursa pentru titlu, unde Manchester City a devenit marea favorită, pentru că mai are un meci restant și deja e lider, echipa lui pare a avea un meci ușor acasă, cu Leeds United, deși oaspeții sunt cu cuțitul la os, una dintre echipele serios amenințate cu retrogradarea. Rivala Arsenal are o deplasare teribil de grea la locul 3, Newcastle, și nu pare deloc favorită. Manchester United, care se simte acum amenințată la locul 4 de FC Liverpool, joacă la Londra cu West Ham, care mai are nevoie de puncte să fie sigur salvată, iar ”cormoranii” întâlnesc acasă o echipă primejdioasă, Brentford.

Sâmbătă, 6 mai, ora 17:00

Bournemouth – Chelsea

Manchester City – Leeds United

Wolverhampton – Aston Villa

Tottenham – Crystal Palace

ora 19:30 FC Liverpool – Brentford

ADVERTISEMENT

Duminică, 7 mai

ora 18:30 Newcastle – Arsenal

Newcastle – Arsenal ora 21:00 West Ham – Manchester United

Luni, 8 mai

ora 17:00 Fulham – Leicester

Fulham – Leicester ora 19:30 Brighton – Everton

Brighton – Everton ora 22:00 Nottingham – Southampton

Cine transmite la TV Newcastle – Arsenal, West Ham – Manchester United și alte partide din etapa 35 din Premier League

Din etapa 35 din Premier League vor fi transmise în direct în weekend-ul 5-8 mai nu mai puțin de nouă partide, doar jocul Wolverhampton – Aston Villa, adică duelul antrenorilor spanioli Lopetegui – Emery, nefigurând în grilele vreunui televiziuni. Sâmbătă sunt în program trei meciuri de la ora 17:00 și unul de la 19:30, duminică două, de la ora 18:30 și 21:00 și luni trei, de la orele 17:00, 19:00 și 22:00.

Nu vor lipsi niciuna dintre echipele mari din Premier League. Liderul Manchester City joacă acasă cu Leeds United, iar marea rivală la titlu, Arsenal, merge la Newcastle, echipa de pe locul 3, în mare formă la acest moment. Manchester United se deplasează la Londra pentru partida cu West Ham, FC Liverpool are meci acasă cu Brentford, la fel și Tottenham, derby londonez cu Crystal Palace, dar să nu uităm nici de Bournemouth – Chelsea, Fulham – Leicester, Brighton – Everton sau disputa de tipul ori învingem ori murim dintre Nottingham și Southampton.

ADVERTISEMENT

Sâmbătă, 6 mai

ora 17:00 Bournemouth – Chelsea (Orange Sport 3)

ora 17:00 Manchester City – Leeds United (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

ora 17:00 Tottenham – Crystal Palace (Prima Sport 4)

ora 19:30 FC Liverpool – Brentford (Digi Sport 4, Orange Sport 3, Prima Sport 3)

Duminică, 7 mai

ora 18:30 Newcastle – Arsenal (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

ora 21:00 West Ham – Manchester United (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 3)

Luni, 8 mai

ora 17:00 Fulham – Leicester (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 4)

ora 19:30 Brighton – Everton (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

ora 22:00 Nottingham – Southampton (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 3)

Newcastle – Arsenal, în etapa 35 din Premier League, poate deschide drumul spre un nou titlu al lui Manchester City

În lupta la titlu din acest final de sezon în Premier League au rămas două echipe: Manchester City şi Arsenal. Multă vreme ”tunarii” au dat mari speranţe fanilor că vor scrie o pagină de poveste de neuitat şi vor stopa hegemonia lui City din ultimii ani. Dar în ultimele etape londonezii au rămas fără obuze şi City a profitat din plin.

ADVERTISEMENT

Acum Arsenal se află în faţa unei deplasări extrem de dificile, la Newcastle, echipa de pe locul 3, cu evoluţii foarte bune de mai bine de două luni. Un eşec al londonezilor, coroborat cu faptul că Manchester City are şi un meci restant, ar deschide larg uşile echipei lui Pep Guardiola de a-şi apăra coroana din sezonul anterior.

ADVERTISEMENT

”Diavolii” de la Manchester dau piept cu ”ciocănarii” din Londra în etapa 35 din Premier League

Manchester United nu mai este foarte sigură de locul 4 după ce a pierdut la Brighton în ultimele secunde. Asta pentru că acum FC Liverpool s-a apropiat la numai patru puncte, iar echipa lui Eric ten Hag va merge la Londra, pentru duelul cu West Ham, care nu se poate socoti în niciun fel salvată de la retrogradare.

United are în continuare destui absenţi, mai ales în apărare, ceea ce poate crea serioase probleme. FC Liverpool speră ca ”diavolii” să se încurce din nou, în timp ce ei să bată acasă pe Brentford, deloc uşor, pentru a scurta şi mai mult distanţa. cu două partide în minus şi acum jucând acasă cu o echipa în mare pericol de retrogradare, Everton.