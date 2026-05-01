Premier League, etapa 35, în direct pe Voyo! Leeds – Burnley va deschide runda. Radu Drăgușin, situație dificilă la Tottenham

Etapa 35 din Premier League se va întinde pe parcursul a patru zile, între 1-4 mai. În această perioadă sunt programate mai multe partide cu o miză uriașă, atât în partea de sus a clasamentului, cât și în zona retrogradării.
Iulian Stoica
01.05.2026 | 17:52
Spectacolul din Premier League continuă pe Voyo cu etapa 35, care se va disputa în perioada 1-4 mai. Runda va începe cu duelul dintre Leeds și Burnley, iar Everton – Manchester City este ultimul meci din această etapă. Cu patru jocuri rămase de disputat în Anglia, Radu Drăgușin se află într-o situație dificilă.

Etapa 35 din Premier League, în direct pe Voyo

Runda cu numărul 35 a sezonului de Premier League debutează vineri, 1 mai, cu partida dintre Leeds și Burnley, care se va disputa începând cu ora 22:00. Sâmbătă, Arsenal va avea oportunitatea de a-și consolida prima poziție în clasament, în cazul în care se va impune în fața lui Fulham, iar cealaltă candidată la titlu, Manchester City, evoluează luni, în deplasare, contra lui Everton.

Manchester United – Liverpool este capul de afiș al zilei de duminică, 3 mai. Cele două formații se află în luptă directă pentru ultima poziție de pe podium. Totodată, Tottenham are o deplasare dificilă la Aston Villa. Cu patru etape rămase de disputat, londonezii se află pe loc direct retrogradabil. Florin Manea a dezvăluit pentru FANATIK ce se întâmplă cu Radu Drăgușin dacă Spurs nu rămâne în prima ligă.

Victoria, singura opțiune pentru Tottenham în duelul cu Aston Villa

Duminică, de la ora 21:00, Tottenham va juca pe terenul lui Aston Villa, echipă care a cedat în manșa tur din semifinalele Europa League, însă se află pe locul 5 în Premier League. De menționat este că Radu Drăgușin și colegii săi vor afla ce s-a întâmplat în partida dintre Brentford și West Ham, programată cu doar o zi mai devreme.

Un nou pas greșit ar putea reprezenta un adevărat dezastru, ținând cont de faptul că atât Nottingham Forest, cât și Leeds United s-au distanțat de echipa pregătită de Roberto De Zerbi (la 5, respectiv 6 puncte), singura contracandidată față de care diferența este una ușor recuperabilă (2 puncte) fiind West Ham.

Programul etapei 35 din Premier League

Vineri, 1 mai

  • Ora 22:00: Leeds – Burnley

Sâmbătă, 2 mai

  • Ora 17:00: Brentford – West Ham
  • Ora 17:00: Newcastle – Brighton
  • Ora 17:00: Wolves – Sunderland
  • Ora 19:30: Arsenal – Fulham

Duminică, 3 mai

  • Ora 16:00: Bournemouth – Crystal Palace
  • Ora 17:30: Manchester United – Liverpool
  • Ora 21:00: Aston Villa – Tottenham

Luni, 4 mai

  • Ora 17:00: Chelsea – Nottingham
  • Ora 22:00: Everton – Manchester City
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
