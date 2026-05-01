Premier League, etapa 35, în direct pe Voyo! Leeds – Burnley va deschide runda. Radu Drăgușin, situație dificilă la Tottenham

Spectacolul din Premier League continuă pe Voyo cu etapa 35, care se va disputa în perioada 1-4 mai. Runda va începe cu duelul dintre Leeds și Burnley, iar Everton – Manchester City este ultimul meci din această etapă. Cu patru jocuri rămase de disputat în Anglia, Radu Drăgușin se află într-o situație dificilă.

Etapa 35 din Premier League, în direct pe Voyo

Runda cu numărul 35 a sezonului de Premier League debutează vineri, 1 mai, cu partida dintre Leeds și Burnley, care se va disputa începând cu ora 22:00. Sâmbătă, Arsenal va avea oportunitatea de a-și consolida prima poziție în clasament, în cazul în care se va impune în fața lui Fulham, iar cealaltă candidată la titlu, .

Manchester United – Liverpool este capul de afiș al zilei de duminică, 3 mai. Cele două formații se află în luptă directă pentru ultima poziție de pe podium. Totodată, Tottenham are o deplasare dificilă la Aston Villa. Cu patru etape rămase de disputat, londonezii se află pe loc direct retrogradabil. .

Victoria, singura opțiune pentru Tottenham în duelul cu Aston Villa

Duminică, de la ora 21:00, Tottenham va juca pe terenul lui Aston Villa, echipă care a cedat în manșa tur din semifinalele Europa League, însă se află pe locul 5 în Premier League. De menționat este că Radu Drăgușin și colegii săi vor afla ce s-a întâmplat în partida dintre Brentford și West Ham, programată cu doar o zi mai devreme.

Un nou pas greșit ar putea reprezenta un adevărat dezastru, ținând cont de faptul că atât Nottingham Forest, cât și Leeds United s-au distanțat de echipa pregătită de Roberto De Zerbi (la 5, respectiv 6 puncte), singura contracandidată față de care diferența este una ușor recuperabilă (2 puncte) fiind West Ham.

Programul etapei 35 din Premier League

Vineri, 1 mai

Ora 22:00: Leeds – Burnley

Sâmbătă, 2 mai

Ora 17:00: Brentford – West Ham

Ora 17:00: Newcastle – Brighton

Ora 17:00: Wolves – Sunderland

Ora 19:30: Arsenal – Fulham

Duminică, 3 mai

Ora 16:00: Bournemouth – Crystal Palace

Ora 17:30: Manchester United – Liverpool

Ora 21:00: Aston Villa – Tottenham

Luni, 4 mai