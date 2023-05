Premier League, etapa 36 din Premier League. Echipele de start la Leeds – Newcastle

În acest weekend, mai precis începând de sâmbătă, 13 mai, și până luni, 15 mai, au loc partidele din etapa 36 din Premier League, rămânând încă două runde plus câteva restanțe de jucat până la încheierea sezonului. Lupta rămâne deschisă pe toate fronturile, titlu, Champions League, cupe europene și evitarea retrogradării, ceea ce a făcut din actuala ediție una foarte interesantă până spre final.

Everton – Manchester City și Arsenal – Brighton sunt partidele vedetă din etapa 36 din Premier League

Final încins în Premier League. Lupta la titlu nu este decisă, cea pentru locurile europene de asemeni și în subsol poate doar Southampton să fie considerată ca viitoare divizionară secundă, dar nici aceasta matematic. La titlu, Manchester City este favorită în fața lui Arsenal și prin prisma faptului că are un meci în plus de jucat față de ”tunari”, care sunt la zi. Pentru Manchester City e momentul unei deplasări la Liverpool, pentru partida cu Everton, care are loc între cele două manșe ale semifinalei Champions League cu Real Madrid.

Foarte probabil ca Pep Guardiola să nu-și poată permite luxul de a lăsa o parte dintre titulari pe bancă, pentru a nu risca o surpriză din partea echipei care runda trecută a șocat cu succesul la scor, 5-1, reușit la Brighton. Cu Brighton joacă acasă Arsenal, care este clar favorită. Încă șase partide mai sunt foarte importante în această rundă: Leeds United – Newcastle, Chelsea – Nottingham Forest, Aston Villa – Tottenham, Manchester United – Wolverhampton, Brentford – West Ham și Leicester – Liverpool.

Sâmbătă, 13 mai, ora 17:00

ora 14:30 Leeds United – Newcastle

Aston Villa – Tottenham

Chelsea – Nottingham Forest

Crystal Palace – Bournemouth

Manchester United – Wolverhampton

ora 19:30 Southampton – Fulham

Duminică, 14 mai, ora 16:00

Brentford – West Ham

Everton – Manchester City

ora 18:30 Arsenal – Brighton

Luni, 15 mai, ora 22:00

Leicester – Liverpool

Cine transmite la TV Everton – Manchester City, Arsenal – Brighton precum și alte șase partide din etapa 36 din Premier League

Opt meciuri vom putea viziona la TV din etapa 36 din Premier League. Doar meciurile Crystal Palace – Bournemouth și Southampton – Fulham, ambele programate sâmbătă, 14 mai, nu vor putea fi vizionate în transmisiuni directe. În cap de listă se află, evident, cele două bătălii la coroana Premier League, Everton – Manchester City și Arsenal – Brighton.

În cursa pentru locurile de Champions League pe micile ecrane vor figura toate partidele Manchester United – Wolverhampton, Leeds United – Newcastle și Leicester – Liverpool, ultima cu impact enorm și în zona retrogradării unde ”vulpile” se află pe locul 18, care trimite în Championship. Pentru evitarea retrogradării, în afară de Leicester, mai avem Southampton – Fulham, dar gazdele sunt 90 la sută deja retrogradate, Leeds United – Newcastle, Chelsea – Nottingham și Everton – Manchester City.

Sâmbătă, 14 mai

ora 14:30 Leeds United – Newcastle (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 3)

ora 17:00 Aston Villa – Tottenham (Digi Sport 4, Orange Sport 3, Prima Sport 3)

ora 17:00 Chelsea – Nottingham Forest (Prima Sport 4)

Duminică, 15 mai

ora 16:00 Brentford – West Ham (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

ora 16:00 Everton – Manchester City (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

ora 18:30 Arsenal – Brighton (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Luni, 16 mai

ora 22:00 Leicester – FC Liverpool (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

De ce se teme Pep Guardiola la Everton – Manchester City în etapa 36 din Premier League

Manchester City este marea favorită la titlu în Premier League, deși Arsenal a condus aproape tot sezonul, uneori destul de detașat. La acest moment City este prima, dar are și un meci mai puțin față de ”tunari” și în aceste condiții ar trebui ca echipa lui să comită niște erori grosolane pentru a mai rata a cincea coroană cu lauri din ultimele șase sezoane.

Cu toate acestea antrenorul lui City, Pep Guardiola, are temerile lui legate de faptul că echipa pe care o conduce e angrenată pe toate fronturile posibile, campionat , finala Cupei Angliei, iar din punctul său de vedere majoritatea jucătorilor sunt deja la limita epuizării. Guardiola se teme de un colaps care ar ruina toată munca de până acum sau de posibilitatea apariției, pe fond de stres a rupturilor musculare.

Arsenal – Brighton, meciul de urmărire al liderului, în etapa 36 din Premier League

La Arsenal, în mod firesc, este foarte multă frustrare după ce avansul care părea liniștitor asupra celor de la City a dispărut și visul tunarilor de a reveni, când nimeni nu se aștepta, în fruntea fotbalului englez este pe cale de a fi spulberat. Pentru ca echipa lui Mikael Arteta să mai ajungă prima la capătul maratonului celor 38 de etape ale campionatului este necesar în mod obligatoriu ca Arsenal să câștige tot și City să aibă cel puțin un stop.

Meciul din această rundă este cu Brighton, formație care părea, având și două restanțe, capabilă să se bată la Europa și cu puțină șansă chiar la locul 4 de Champions League, dar a dărâmat multe planuri cu incredibila înfrângere din ultima etapă, 1-5 cu codașa Everton. Arsenal ar putea profita din plin de șocul suferit de Brighton și să bifeze cele trei puncte.