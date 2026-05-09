Premier League, etapa 36 în exclusivitate pe Voyo. Arsenal și Manchester City, duel de foc pentru titlu. Radu Drăgușin, șansă mare pentru salvarea de la retrogradare

Premier League, cel mai important campionat din lume, a intrat în linie dreaptă și acum formațiile dau luptele decisive pentru îndeplinirea obiectivelor. Fără doar și poate, toți ochii sunt îndreptați către duelul pentru titlu dintre Arsenal și Manchester City. Fanii pot urmări jocurile etapei a 36-a în exclusivitate pe Voyo.

Liverpool – Chelsea, derby-ul etapei a 36-a din Premier League. Întâlnirea va fi transmisă pe Voyo

Runda cu numărul 36 a campionatului Angliei va începe sâmbătă, 9 aprilie, pe Anfield Road. De la ora 14:30, în direct pe platforma de streaming Voyo, iubitorii fotbalului din Insulă pot urmări derby-ul dintre Liverpool și Chelsea, două formații care au avut un sezon mult sub așteptări.

După alte trei partide de la ora 17:00, ziua de sâmbătă din campionatul Angliei se va încheia pe Etihad Stadium, acolo unde Manchester City va primi vizita lui Brentford, formație care trage tare pentru a prinde locul 6, ce ar putea asigura prezența în sezonul viitor de Champions League.

Trupa lui Pep Guardiola vine după care îi pune în pericol câștigarea titlului și are nevoie disperată de victorie pentru a ține aproape de liderul Arsenal și a spera în continuare că ”tunarii” se vor împiedica și ei.

Arde Londra pentru titlu și retrogradare

Ziua de duminică, 10 mai, va începe cu trei întâlniri în care vor evolua formațiile implicate la mijlocul săptămânii în și Conference League. Sunt jocuri fără o mare importanță, între echipe care nu prea mai au obiective în plan intern.

Apoi va veni derby-ul Londrei dintre West Ham și Arsenal, două formații care au nevoie de puncte ca de aer. ”Ciocănarii” în speranța că vor putea să se salveze de la retrogradare, iar ”tunarii” pentru a lua o opțiune serioasă la câștigarea titlului.

Etapa cu numărul 36 se va încheia luni, 11 mai, de la ora 22:00, cu meciul dintre Tottenham și Leeds. În cazul unui succes, echipa lui Radu Drăgușin are șansa de a face un pas mare pentru menținerea în Premier League, mai ales că e greu de crezut că West Ham va lua vreun punct.

Programul etapei cu numărul 36 din Premier League

Premier League se îndreaptă cu pași repezi spre finalul unui sezon fantastic, iar bătăliile sunt extrem de încinse în toate zonele clasamentului. Iată cum arată programul partidelor din etapa a 36-a, cu mențiunea că toate vor putea fi urmărite în direct pe platforma Voyo:

Sâmbătă, 9 mai

ora 14:30 Liverpool – Chelsea

ora 17:00 Brighton – Wolverhampton

ora 17:00 Fulham – Bournemouth

ora 17:00 Sunderland – Manchester United

ora 19:30 Manchester City – Brentford

Duminică, 10 mai

ora 16:00 Burnley – Aston Villa

ora 16:00 Crystal Palace – Everton

ora 16:00 Nottingham – Newcastle

ora 18:30 West Ham – Arsenal

Luni, 11 mai

ora 22:00 Tottenham – Leeds

Clasament Premier League

Cu trei etape înainte de finalul sezonului, toate zonele clasamentului sunt extrem de fierbinți. La titlu, Manchester City, care are un joc mai puțin disputat, are de recuperat 5 puncte față de Arsenal, iar Bournemouth, Brentford și Brighton duc o bătălie acerbă pentru locul 6, care ar putea duce în Champions League dacă Aston Villa va câștiga Europa League

Nici în subsol situația nu este mai liniștită. Dacă Wolverhampton și Burnley sunt deja retrogradate, West Ham și Tottenham trag din greu să evite ultimul loc care duce în Championship.