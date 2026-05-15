Premier League, etapa 37 în exclusivitate pe Voyo. Aston Villa – Liverpool, câștigătoarea își asigură locul de Champions League

ADVERTISEMENT

Runda cu numărul 37 debutează cu duelul dintre Aston Villa și Liverpool, între două formații care se află la egalitate de puncte și vor evolua, cel mai probabil, în Champions League în sezonul viitor.

Lupta pentru titlu continuă în Premier League

Vineri seară, de la ora 22:00, Aston Villa primește vizita celor de la Liverpool, într-un duel tare al campionatului englez. Cormoranii au avut un sezon de uitat, în timp ce trupa lui Emery a reușit din nou să fie la cel mai înalt nivel, având de disputat și o finală de Europa League. Confruntarea de pe Villa Park se anunță a fi încinsă, însă alte partide țin capul de afiș al rundei. Arsenal urmează să primească vizita retrogradatei Burnley și are nevoie obligatorie de victorie pentru a-și păstra primul loc.

ADVERTISEMENT

Cei de la Manchester City așteaptă un pas greșit pe care formația londoneză să-l facă și să prelungească astfel perioada în care „tunarii” nu au câștigat titlul, ultima dată reușind această performanță în 2004. Elevii lui Pep Guardiola joacă în deplasare, cu Bournemouth, meci care se anunță a fi spectaculos, iar pentru a avea șanse la titlu trebuie să o învingă pe trupa lui Iraola.

Scapă Radu Drăgușin de retrogradare?

Suspansul din campionatul englez rămâne la fel de intens și când vorbim de partea de jos a clasamentului, acolo unde West Ham și se luptă la baionetă pentru a evita retrogradarea. Formația lui Radu Drăgușin are o deplasare extrem de grea, pe terenul lui Chelsea, și avansul de două puncte în fața celor de la West Ham ar putea să se disipe. Totuși, având un golaveraj mai bun, dacă termină la egalitate de puncte cu West Ham, atunci Tottenham scapă de retrogradare.

ADVERTISEMENT

Ciocănarii au și ei un meci la fel de dificil, contra unei formații care a fost în această ediție de Champions League, în faza eliminatorie, și anume Newcastle. Cei de la West Ham pornesc cu șansa a doua, dar cu toate acestea păstrează șanse bune la un rezultat pozitiv, pentru că ultimele runde au arătat că în Premier League se poate întâmpla orice.

ADVERTISEMENT

Programul etapei 37 din Premier League

Vineri

Aston Villa – Liverpool, ora 22:00, pe Voyo

Duminică

Manchester United – Nottingham Forest, ora 14:30, pe Voyo

Brentford – Crystal Palace, ora 17:00, pe Voyo

Leeds United – Brighton, ora 17:00, pe Voyo

Wolverhampton – Fulham, ora 17:00, pe Voyo

Everton – Sunderland, ora 17:00, pe Voyo

Newcastle – West Ham, ora 19:30, pe Voyo

Luni

Arsenal – Burnley, ora 22:00, pe Voyo

Marți