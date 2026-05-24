Premier League, etapa 38 în exclusivitate pe Voyo. Bătălia acerbă pentru ultimele locuri de cupe europene. Radu Drăgușin, ultima șansă de salvare de la retrogradare cu Tottenham

Ziua de duminică, 24 mai, aduce ultimele meciuri ale sezonului din Premier League. Etapa a 38-a vine cu dueluri interesante pentru cupele europene, dar și pentru salvarea de la retrogradare.
Traian Terzian
24.05.2026 | 08:30
Meciurile din etapa a 38-a, ultima a sezonului din Premier League se văd pe Voyo. Sursă foto: colaj Fanatik
Premier League, cel mai important campionat din lume, a ajuns la etapa cu numărul 38, ultima din această stagiune. Fără doar și poate, toți ochii sunt îndreptați către duelul de la distanță dintre Tottenham și West Ham pentru rămânerea pe prima scenă a fotbalului englez.

Radu Drăgușin, ultima speranță pentru rămânerea în Premier League. Întâlnirea cu Everton din etapa a 38-a va fi transmisă pe Voyo

La fel ca în fiecare sezon, șefii din Premier League au programat toate meciurile din ultima etapă în aceeași zi și la aceeași oră. Astfel, duminică, 24  mai, de la ora 18:00, toții ochii vor fi îndreptați către campionatul englez, iar fanii din România vor putea urmări în direct toate partidele pe platforma de streaming Voyo.

Poate cel mai pasionant duel este cel de la distanță dintre Tottenham și West Ham, care se luptă pentru salvarea de la retrogradare. Formația lui Radu Drăgușin are două puncte avans și își poate asigura locul în Premier League cu o remiză pe teren propriu în fața lui Everton, care nu mai are niciun obiectiv.

Și asta pentru că, chiar și în cazul în care West Ham ar învinge acasă pe Leeds și ar egala la puncte pe Spurs, trupa internaționalului român are și avantajul unui golaveraj mult mai bun, -10 față de -22 al ”ciocănarilor.

Pep Guardiola, ultima apariție ca antrenor al lui Manchester City

Cum la mijlocul săptămânii Arsenal s-a încoronat campioană după o pauză de 22 de ani și locurile de Champions League au fost stabilite în proporție de 99%, doar Liverpool mai are o mică emoție, atenția în partea superioară a clasamentului se va îndrepta către lupta pentru ultimele locuri de cupe europene.

Brighton, Chelsea, Brentford și Sunderland se află în cursă pentru ultimul loc de Europa League și pentru cel de Conference League. Interesant este că ”albaștrii” joacă pe terenul lui Sunderland și în cazul unui pas greșit ar putea rămâne în afara cupelor europene.

Un alt punct de atracție al zilei va fi duelul dintre Manchester City și Aston Villa. Jocul nu mai are nicio miză sportivă, însă pe Etihad Stadium va fi o adevărată sărbătoare deoarece este ultimul meci al Pep Guardiola pe banca ”cetățenilor”.

Programul etapei cu numărul 38 din Premier League

Ultimele 90 de minute ale acestui sezon de Premier League vor aduce și lămuririle finale în ceea ce privește cupele europene și formația care va lua drumul spre Championship alături de Burnely și Wolverhampton. Iată cum arată programul partidelor din etapa a 38-a, cu mențiunea că toate vor putea fi urmărite în direct pe platforma Voyo:

Duminică, 24 mai, ora 18:00

  • Brighton – Manchester United
  • Burnley – Wolverhampton
  • Crystal Palace – Arsenal
  • Fulham – Newcastle
  • Liverpool – Brentford
  • Manchester City – Aston Villa
  • Nottingham – Bournemouth
  • Sunderland – Chelsea
  • Tottenham – Everton
  • West Ham – Leeds

Clasament Premier League

Înaintea ultimei etape a sezonului, multe lucruri s-au cam lămurit. Mai există bătăliile extrem de interesante pentru Europa League și Conference League, dar și duelul cu sufletul la gură pe care îl dau West Ham și Tottenham pentru rămânerea în Premier League.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
