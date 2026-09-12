Premier League, etapa 4, pe VOYO! Weekend de foc cu Manchester United – Manchester City cap de afiș

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Spectacolul din Premier League se vede în acest an în direct și în EXCLUSIVITATE pe VOYO și Cel mai tare campionat din lume se întoarce cu etapa a 4-a cu meciuri spectaculoase. Desigur, cap de afiș Manchester United – Manchester City, un derby pentru care fierbe nordul Angliei.

Premier League se întoarce cu super meciuri, cap de afiș fiind Manchester United – Manchester City

Etapa debutează sâmbătă, 12 septembrie, la ora 17:00cu nu mai puțin de șapte partide. Deși au trecut doar trei runde și e prematur să vorbim despre favorite la titlu sau pretendente la retrogradare, Aston Villa și Nottingham sigur vor căuta victoria pentru a părăsi subsolul clasamentului.

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Între timp, Brentford încearcă să se mențină în top cu o victorie la Bournemouth, în timp ce Chelsea țintește victoria cu surpriza Hull, ocupanta locului 3 în acest moment în Premier League. Etapa ne mai aduce un duel la mijloc de clasament între Crystal Palace și Ipswich, în timp ce Liverpool pare să aibă o misiune ușoară acasă cu Fulham.

Tot astăzi, Tottenham – Everton și Sunderland – Arsenal. , care ar trebui să bată în deplasare rivala United dacă vrea să rămână pe primul loc în clasament. Atenție, spre deosebire de restul partidelor, Tottenham – Everton se joacă la 19:30, în timp ce Arsenal joacă la 22:00. În direct și exclusivitate pe VOYO și

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Premier League este considerat cel mai puternic și urmărit campionat din lume

Mâine avem Coventry – Brighton de la ora 16:00 și marele derby Manchester United vs. City de la ora 18:30, iar etapa se încheie luni, 14 septembrie, cu meciul dintre Leeds și Newcastle United de la ora 22:00.

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, difuzată în 212 teritorii către o audiență potențială de 4,7 miliarde de oameni. Peste 1,4 miliarde de oameni au urmărit meciuri în direct în timpul sezonului 2024-2025. În România, iubitorii fotbalului de calitate au șansa unică să urmărească Premier League în direct și în exclusivitate pe VOYO și VOYO SPORT 1.