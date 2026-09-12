Sport

Premier League, etapa 4, pe VOYO! Weekend de foc cu Manchester United – Manchester City cap de afiș

Etapa a 4-a din Premier League revine în forță în direct pe YOYO și VOYO SPORT 1. Liderul Manchester City are meci tare la rivala Manchester United, în timp ce Arsenal speră să profite de orice pași greșiți și să învingă la Sunderland.
Flaviu Popa
12.09.2026 | 14:39
Premier League etapa 4 pe VOYO Weekend de foc cu Manchester United Manchester City cap de afis
SPECIAL FANATIK
Jucătorii lui Manchester City
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Spectacolul din Premier League se vede în acest an în direct și în EXCLUSIVITATE pe VOYO și VOYO Sport 1! Cel mai tare campionat din lume se întoarce cu etapa a 4-a cu meciuri spectaculoase. Desigur, cap de afiș Manchester United – Manchester City, un derby pentru care fierbe nordul Angliei.

Premier League se întoarce cu super meciuri, cap de afiș fiind Manchester United – Manchester City

Etapa debutează sâmbătă, 12 septembrie, la ora 17:00cu nu mai puțin de șapte partide. Deși au trecut doar trei runde și e prematur să vorbim despre favorite la titlu sau pretendente la retrogradare, Aston Villa și Nottingham sigur vor căuta victoria pentru a părăsi subsolul clasamentului.

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Între timp, Brentford încearcă să se mențină în top cu o victorie la Bournemouth, în timp ce Chelsea țintește victoria cu surpriza Hull, ocupanta locului 3 în acest moment în Premier League. Etapa ne mai aduce un duel la mijloc de clasament între Crystal Palace și Ipswich, în timp ce Liverpool pare să aibă o misiune ușoară acasă cu Fulham.

Tot astăzi, Tottenham – Everton și Sunderland – Arsenal. Cu o victorie, „tunarii” ar pune presiune pe Manchester City, care ar trebui să bată în deplasare rivala United dacă vrea să rămână pe primul loc în clasament. Atenție, spre deosebire de restul partidelor, Tottenham – Everton se joacă la 19:30, în timp ce Arsenal joacă la 22:00. În direct și exclusivitate pe VOYO și VOYO SPORT 1!

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Meciurile din această etapa din Premier League
Meciurile din această etapa din Premier League

Premier League este considerat cel mai puternic și urmărit campionat din lume

Mâine avem Coventry – Brighton de la ora 16:00 și marele derby Manchester United vs. City de la ora 18:30, iar etapa se încheie luni, 14 septembrie, cu meciul dintre Leeds și Newcastle United de la ora 22:00.

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Premier League este cea mai urmărită ligă sportivă din lume, difuzată în 212 teritorii către o audiență potențială de 4,7 miliarde de oameni. Peste 1,4 miliarde de oameni au urmărit meciuri în direct în timpul sezonului 2024-2025. În România, iubitorii fotbalului de calitate au șansa unică să urmărească Premier League în direct și în exclusivitate pe VOYO și VOYO SPORT 1.

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Clasamentul din Premier League la zi
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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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