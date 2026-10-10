Premier League, etapa 6, exclusiv pe VOYO. Liverpool – Manchester City este marele derby al rundei

După pauza dedicată echipelor naționale, Premier League se reia cu meciurile din etapa a 6-a. Jocurile se vor desfășura începând de sâmbătă, 10 octombrie, și până luni, 12 octombrie. VOYO și VOYO Sport 1 transmit din nou toate partidele din campionatul Angliei, în direct și în exclusivitate.
Runda cu numărul 6 din sezonul 2026-2027 al Premier League debutează sâmbătă, de la ora 14:30, cu întâlnirea în care campioana Arsenal va primi vizita celor de la Leeds. Ziua de sâmbătă programează alte patru jocuri de la ora 17:00, iar seara, de la 19:30, pe Old Trafford va avea loc duelul dintre Manchester United și Tottenham.
Duminica va începe cu două jocuri de la ora 16:00, însă marele derby al rundei va avea loc pe Anfield Road, de la 18:30. Liverpool, într-o mare criză de atacanți, va da piept cu liderul Manchester City.
Este un duel așteptat cu sufletul la gură de toată suflarea fotbalului mondial, fanii dorind să vadă cât de mult sunt afectați jucătorii ”cetățenilor” după scandalul în care clubul a fost găsit vinovat de toate acuzațiile legate de încălcarea regulilor financiare.
Etapa a 6-a din Premier League se va încheia luni seară, de la ora 22:00, cu meciul în care nou promovata Coventry City va fi gazdă în duelul cu mult mai bine cotata Newcastle. Toate partidele vor putea fi văzute în direct și exclusivitate pe VOYO și VOYO SPORT 1!
Duminică, 11 octombrie
Luni, 12 octombrie
Considerat cel mai puternic campionat din lume, Premier League este și unul extrem de imprevizibil. Echipele mai mici își permit și ele oricând să facă achiziții de zeci de milioane de euro, iar acest lucru le permite să nu fie cu mult în urma granzilor. La fel ca în fiecare rundă, este de așteptat ca și etapa a 6-a să aducă rezultate mai puțin scontate.
Așa se face că după disputarea a cinci runde, formații precum Brighton, Brentford sau Leeds se află în plutonul fruntaș, în fața unor echipe mult mai bine cotate. Marea decepție este Tottenham, aflată pe ultima poziție a clasamentului, londonezii continuând declinul început în urmă cu câteva sezoane.
Această nebunie pe care o creează Premier League i-a adus numeroși fani în întreaga lume. Iar iubitorii fotbalului englez din România au privilegiul de a vedea toate întâlnirile în direct și în exclusivitate pe VOYO și VOYO SPORT 1.