Premier League, etapa 6, exclusiv pe VOYO. Liverpool – Manchester City este marele derby al rundei

ADVERTISEMENT

După pauza dedicată echipelor naționale, Premier League se reia cu meciurile din etapa a 6-a. Jocurile se vor desfășura începând de sâmbătă, 10 octombrie, și până luni, 12 octombrie. VOYO și VOYO Sport 1 transmit din nou toate partidele din campionatul Angliei, în direct și în exclusivitate.

Premier League, etapa 6, în exclusivitate pe VOYO. Dueluri tari în cel mai puternic campionat din lume!

Runda cu numărul 6 din sezonul 2026-2027 al Premier League debutează sâmbătă, de la ora 14:30, cu întâlnirea în care campioana Arsenal va primi vizita celor de la Leeds. Ziua de sâmbătă programează alte patru jocuri de la ora 17:00, iar seara, de la 19:30, pe Old Trafford va avea loc duelul dintre Manchester United și Tottenham.

ADVERTISEMENT

Duminica va începe cu două jocuri de la ora 16:00, însă marele derby al rundei va avea loc pe Anfield Road, de la 18:30. Liverpool, , va da piept cu liderul Manchester City.

Este un duel așteptat cu sufletul la gură de toată suflarea fotbalului mondial, fanii dorind să vadă cât de mult sunt afectați jucătorii ”cetățenilor” după scandalul în care .

ADVERTISEMENT

Etapa a 6-a din Premier League se va încheia luni seară, de la ora 22:00, cu meciul în care nou promovata Coventry City va fi gazdă în duelul cu mult mai bine cotata Newcastle. Toate partidele vor putea fi văzute în direct și exclusivitate pe VOYO și

ADVERTISEMENT

Sâmbătă, 10 octombrie

ora 14:30 Arsenal – Leeds

ora 17:00 Aston Villa – Brentford

ora 17:00 Chelsea – Bournemouth

ora 17:00 Ipswich – Fulham

ora 17:00 Sunderland – Brighton

ora 19:30 Manchester United – Tottenham

Duminică, 11 octombrie

ora 16:00 Crystal Palace – Nottingham

ora 16:00 Hull – Everton

ora 18:30 Liverpool – Manchester City

Luni, 12 octombrie

ora 22:00 Coventry – Newcastle

Tottenham, marea decepție a startului de sezon

Considerat cel mai puternic campionat din lume, Premier League este și unul extrem de imprevizibil. Echipele mai mici își permit și ele oricând să facă achiziții de zeci de milioane de euro, iar acest lucru le permite să nu fie cu mult în urma granzilor. La fel ca în fiecare rundă, este de așteptat ca și etapa a 6-a să aducă rezultate mai puțin scontate.

ADVERTISEMENT

Așa se face că după disputarea a cinci runde, formații precum Brighton, Brentford sau Leeds se află în plutonul fruntaș, în fața unor echipe mult mai bine cotate. Marea decepție este Tottenham, aflată pe ultima poziție a clasamentului, londonezii continuând declinul început în urmă cu câteva sezoane.

Această nebunie pe care o creează Premier League i-a adus numeroși fani în întreaga lume. Iar iubitorii fotbalului englez din România au privilegiul de a vedea toate întâlnirile în direct și în exclusivitate pe VOYO și VOYO SPORT 1.