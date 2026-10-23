Premier League, etapa 8, live pe Voyo. Chelsea și Tottenham se vor întâlni într-un nou episod al derby-ului londonez

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Premier League propune o nouă rundă interesantă în acest weekend. Etapa va fi deschisă vineri, cu duelul dintre Ipswich Town și Nottingham Forest, iar ultimul meci va avea loc duminică. Sâmbătă vor intra în scenă coloșii care se luptă pentru pozițiile fruntașe ale clasamentului, iar duelurile din ”zona roșie” vor fi disputate predominant în ultima zi a etapei.

Live etapa 8 din Premier League. Cu cine joacă granzii din Anglia

După 7 runde disputate din campionatul englez, , este lider cu maxim de puncte: 21. Totuși, duelul de la finalul acestei săptămâni va fi unul complicat. Elevii lui Enzo Maresca vor merge la Birmingham, pentru duelul contra lui Aston Villa. Gruparea de pe Villa Park a avut un start slab de campionat, obținând doar 8 puncte. Totuși, gazdele vin după 3 meciuri fără înfrângere: două victorii și un egal.

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Principala contracandidată a ”cetățenilor” pentru prima poziție în Premier League este Arsenal. ”Tunarii” vor primi, sâmbătă, vizita celor de la Everton. Trupa lui Mikel Arteta se află la 3 puncte în spatele liderului, iar o victorie în această etapă i-ar putea apropia de primul loc. Totuși, misiunea se anunță a fi una dificilă. .

În subsolul clasamentului, Tottenham speră să scape de presiunea ”zonei roșii”. Londonezii au numai un punct avans față de ocupanta locului 18, Fulham. Pentru a reuși acest lucru, vor fi nevoiți să învingă concitadina Chelsea. De asemenea, Manchester United poate urca până în prima jumătate a ierarhiei dacă va obține victoria împotriva lui Bournemouth.

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Programul complet al meciurilor etapei a opta și cine transmite partidele din Premier League

Campionatul englez revine la sfârșitul acestei săptămâni cu mai multe meciuri interesante în ambele părți ale clasamentului. Toate partidele vor putea fi vizionate prin intermediul aplicației de streaming Voyo și a postului Voyo Sport 1. Acesta este programul complet al rundei cu numărul 8 din Premier League:

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Vineri, 23 octombrie

Ora 22:00: Ipswich Town – Nottingham Forest

Sâmbătă, 24 octombrie

Ora 14:30: Aston Villa – Manchester City

Ora 17:00: Arsenal – Everton

Ora 17:00: Coventry City – Fulham

Ora 19:30: Chelsea – Tottenham

Duminică, 25 octombrie

Ora 16:00: Crystal Palace – Newcastle

Ora 16:00: Hull City – Brentford

Ora 16:00: Liverpool – Brighton

Ora 16:00: Manchester United – Bournemouth

Ora 18:30: Sunderland – Leeds United

Cotele la pariuri pentru meciurile din etapa a opta din Premier League

Noile dueluri din fotbalul britanic aduc ocazii noi de pariere. Mai multe meciuri din campionat au strâns cote interesante, motiv pentru care vă prezentăm în cele ce urmează partidele considerate atractive și care pot reprezenta variante de luat în calcul la etapa cu numărul 8 din Premier League:

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