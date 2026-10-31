Premier League, etapa 9, live pe Voyo. Echipele de start în derby-ul Chelsea – Manchester United

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Premier League propune o nouă rundă interesantă în acest weekend. Etapa va fi deschisă sâmbătă, cu duelul dintre Chelsea și Manchester United, iar ultimul meci va avea loc luni. Ziua de duminică propune un nou derby în fotbalul englez. Liverpool va primi, pe Anfield, vizita lui Arsenal.

Ora 14:30 : Chelsea – Manchester United

Echipele de start:

CHELSEA (3-4-2-1): Penders – Acheampong, Colwill, Fofana – Neto, Caicedo, Lavia, Palestra – Palmer, Estevao – Rogers

Rezerve: Sharman-Lowe – Barco, Chavarria, Emeghe, Gusto, Nicoll-Jazuli, Quenda, Subuloye, Welbeck

Antrenor: Xabi Alonso

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MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens – Yoro, Maguire, Martinez, Dalot – A. Santos, Baleba – Diallo, B. Fernandes, Mbeumo – Cunha

Rezerve: Darlow – De Ligt, Heaven, Lacey, Mainoo, Mazraoui, Mount, Tielemans, Zirkzee

Antrenor: Michael Carrick

Ora 17:00 : Bournemouth – Leeds United

: Bournemouth – Leeds United Ora 17:00 : Brentford – Nottingham Forest

: Brentford – Nottingham Forest Ora 17:00 : Coventry City – Sunderland

: Coventry City – Sunderland Ora 17:00 : Hull City – Ipswich Town

: Hull City – Ipswich Town Ora 17:00 : Manchester City – Brighton

: Manchester City – Brighton Ora 19:30 : Tottenham – Crystal Palace

: Tottenham – Crystal Palace Ora 22:00 : Aston Villa – Fulham

Live etapa 9 din Premier League. Cu cine joacă granzii din Anglia

Lupta pentru prima poziție în prima ligă engleză s-a intensificat după ce, în etapa trecută, Manchester City a pierdut împotriva lui Aston Villa, 1-2. Victoria obținută de Arsenal a egalat numărul de puncte în fruntea clasamentului, iar ”tunarii” pot forța oportunitatea de a deveni lideri solitari în Premier League. Pentru a reuși asta, trebuie să câștige partida contra lui Liverpool, în timp ce elevii lui Enzo Maresca trebuie să se încurce cu .

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Sâmbătă, mai multe dueluri din lupta pentru cupele europene se vor disputa în Anglia. După 8 etape jucate, Brighton se află pe poziția a treia a campionatului, în timp ce locurile 4 și 5 sunt ocupate de Liverpool și Chelsea. Urmăritoarele care pot urca pe pozițiile europene la finalul acestei etape sunt: Brentford, Leeds United, Newcastle și Aston Villa – toate au 11 puncte.

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În lupta din ”subsolul clasamentului”, și are nevoie urgentă de victorie. ”Diavolii roșii” se clasează, în acest moment, pe locul 15, cu 7 puncte. Echipa de pe Old Trafford are numai un punct avans față de Nottingham Forest, echipă aflată pe loc de retrogradare.

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Programul complet al etapei 9 din Premier League și cine transmite meciurile

Toate partidele din actualul sezon ale campionatului englez vor fi transmise, în exclusivitate, pe platforma de streaming Voyo și postul propriu VoyoSport 1. Meciurile vor putea fi urmărite în format live, dar și sub formă de înregistrări, folosind biblioteca media din interiorul aplicației. Acestea sunt partidele propuse de Premier League pentru acest sfârșit de săptămână:

Sâmbătă, 31 octombrie

De la ora 14:30: Chelsea – Manchester United

De la ora 17:00: Bournemouth – Leeds United

De la ora 17:00: Brentford – Nottingham Forest

De la ora 17:00: Coventry City – Sunderland

De la ora 17:00: Hull City – Ipswich Town

De la ora 17:00: Manchester City – Brighton

De la ora 19:30: Tottenham – Crystal Palace

De la ora 22:00: Aston Villa – Fulham

Duminică, 1 noiembrie

De la ora 18:30: Liverpool – Arsenal

Luni, 2 noiembrie

De la ora 22:00: Newcastle – Everton

Cotele la pariuri pentru meciurile din etapa 9 din Premier League

A noua rundă din Premier League aduce mai multe meciuri interesante la sfârșitul acestei săptămâni. Derby-urile din fotbalul britanic oferă ocazii noi de pariere și cote mai mult decât atractive. Vă propunem mai multe opțiuni de luat în calcul pentru partidele din această etapă:

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