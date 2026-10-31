Premier League, etapa 9, live pe Voyo. Echipele de start în derby-ul Chelsea – Manchester United

Premier League propune o nouă rundă interesantă în acest weekend. Etapa va fi deschisă sâmbătă, cu duelul dintre Chelsea și Manchester United, iar ultimul meci va avea loc luni. Ziua de duminică propune un nou derby în fotbalul englez. Liverpool va primi, pe Anfield, vizita lui Arsenal.
Echipele de start:
CHELSEA (3-4-2-1): Penders – Acheampong, Colwill, Fofana – Neto, Caicedo, Lavia, Palestra – Palmer, Estevao – Rogers
Rezerve: Sharman-Lowe – Barco, Chavarria, Emeghe, Gusto, Nicoll-Jazuli, Quenda, Subuloye, Welbeck
Antrenor: Xabi Alonso
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens – Yoro, Maguire, Martinez, Dalot – A. Santos, Baleba – Diallo, B. Fernandes, Mbeumo – Cunha
Rezerve: Darlow – De Ligt, Heaven, Lacey, Mainoo, Mazraoui, Mount, Tielemans, Zirkzee
Antrenor: Michael Carrick
Lupta pentru prima poziție în prima ligă engleză s-a intensificat după ce, în etapa trecută, Manchester City a pierdut împotriva lui Aston Villa, 1-2. Victoria obținută de Arsenal a egalat numărul de puncte în fruntea clasamentului, iar ”tunarii” pot forța oportunitatea de a deveni lideri solitari în Premier League. Pentru a reuși asta, trebuie să câștige partida contra lui Liverpool, în timp ce elevii lui Enzo Maresca trebuie să se încurce cu echipa care le-a pus probleme în Cupa Ligii Angliei, Brighton.
Sâmbătă, mai multe dueluri din lupta pentru cupele europene se vor disputa în Anglia. După 8 etape jucate, Brighton se află pe poziția a treia a campionatului, în timp ce locurile 4 și 5 sunt ocupate de Liverpool și Chelsea. Urmăritoarele care pot urca pe pozițiile europene la finalul acestei etape sunt: Brentford, Leeds United, Newcastle și Aston Villa – toate au 11 puncte.
În lupta din ”subsolul clasamentului”, Manchester United i-a mai oferit o șansă lui Michael Carrick și are nevoie urgentă de victorie. ”Diavolii roșii” se clasează, în acest moment, pe locul 15, cu 7 puncte. Echipa de pe Old Trafford are numai un punct avans față de Nottingham Forest, echipă aflată pe loc de retrogradare.
Toate partidele din actualul sezon ale campionatului englez vor fi transmise, în exclusivitate, pe platforma de streaming Voyo și postul propriu VoyoSport 1. Meciurile vor putea fi urmărite în format live, dar și sub formă de înregistrări, folosind biblioteca media din interiorul aplicației. Acestea sunt partidele propuse de Premier League pentru acest sfârșit de săptămână:
Sâmbătă, 31 octombrie
Duminică, 1 noiembrie
Luni, 2 noiembrie
A noua rundă din Premier League aduce mai multe meciuri interesante la sfârșitul acestei săptămâni. Derby-urile din fotbalul britanic oferă ocazii noi de pariere și cote mai mult decât atractive. Vă propunem mai multe opțiuni de luat în calcul pentru partidele din această etapă: