Premier League etapa a 17-a. Record de cazuri de Covid-19 în ultima săptămâna. Mai multe meciuri, în pericol să fie amânate

Reglementările Premier League spun că meciurile ar trebui organizate dacă sunt disponibili 14 sau mai mulți jucători, dar consiliul de conducere al competiției are flexibilitate pentru a decide amânările.

Englezii au intrat în decembrie, luna cea mai nebună ca număr de etape şi de meciuri jucate, în timp ce majoritatea Europei se strânge în jurul Bradului de Crăciun pentru a petrece cum se cuvine sărbătorile considerate cele mai frumoase an de an.

Programul etapei a 17-a din Premier League

Marţi, 14 decembrie

ora 21:30 Brentford – Man. United

ora 21:45 Norwich – Aston Villa

ora 22:00 Man. City – Leeds United

Miercuri, 15 decembrie, ora 21:30

Brighton – Wolverhampton

Burnley – Watford

Crystal Palace – Southampton

ora 22:00 Arsenal – West Ham

Joi, 16 decembrie

ora 21:30 Leicester – Tottenham

ora 21:45 Chelsea – Everton

ora 22:00 Liverpool – Newcastle

Prin urmare avem deja o rundă intermediară, numărul 17, pe parcursul a trei zile, marţi, 14 decembrie, miercuri, 15 decembrie şi joi, 16 decembrie, o rundă care însă va fi mult condiţionată din punctul de vedere al valorii loturilor de numeroasele cazuri de infectări cu coronavirus deja existente la Tottenham şi Leicester şi nou semnalate la deşi toţi jucătorii şi staff-ul la aceste cluburi era vaccinat cu schemă completă.

Din acest motiv, în cazul în care aceste echipe vor putea prezenta, conform normelor UEFA, 13 jucători pe listă, dintre care doi portari, absenţa unui contigent numeros poate avea influenţe uriaşe asupra evoluţiei echipelor şi, evident, a rezultatelor. Din acest motiv, decizia dacă partidele Brentford – Man. United şi Norwich – Aston Villa se vor juca sau nu va fi luată după examinarea situaţiei numărului de indisponibilităţi posibile.

Nu au fost dezvăluite numele jucătorilor infectaţi

Conform normelor Ministerului Sportului din Marea Britanie numele jucătorilor infectaţi de la şi Aston Villa nu au fost comunicate, ele urmând a fi dezvăluite numai în cazul în care partidele vor urma procedura normală de disputare după orarul stabilit.

Problema este că după informaţiile apărute în The Sun luni, 13 decembrie, la Tottenham problema nu ar fi încă soluţionată şi că ar fi apărut noi cazuri, dar Spurs nu mai poate amâna încă o partidă, după ce a fost deja eliminată din Conference League, pentru că a pierdut la masa verde meciul cu Rennes.

Manchester City şi Liverpool au meciuri facile acasă

Liderul Manchester City se pregăteşte să primească vizita unei echipe căreia i-au lipsit doar câteva zeci de secunde pentru a reuşi un rezultat surpriză etapa trecută, la Londra, pe Stamford Bridge, în meciul cu Chelsea. The Blues au învins pe Leeds United, adversara lui City de marţi seară cu 3-2, cu un gol înscris în prelungiri.

Echipa de pe locul 2, Liverpool, nu are motive să se teamă prea mult de meciul din runda intermediară, pentru că va juca tot acasă, cu una dintre codaşele campionatului, Newcastle, care oricum vine după un eşec dur la Leicester cu 4-0. Meciul încheie joi seară această etapă. La ora actuală Newcastle nu are lotul necesar să se poată bate cu un adversar de talia lui The Reds.

Barcelona vrea să cumpere de la Chelsea

Chelsea, după ce a trecut prin mari emoţii la meciul cu Leeds, are din nou meci în faţa propriilor suporteri, de această dată cu Everton, o formaţie aflată în mare cădere, oprită solitar la un singur meci, victoria acasă în faţa lui Arsenal, în rest numai eşecuri.

Londonezii sunt clar favoriţi, o victorie menţinându-i în cărţi pentru titlu, alături de Man. City şi Liverpool. Şefii lui Chelsea trebuie să fie atenţi să aranjeze contractele jucătorilor la zi, pentru că Barcelona vrea să îi aducă în iarnă de pe Stamford Bridge pe fundaşii Rudiger şi Azpilicueta şi mijlocaul Pulisic.

Aubameyang, în conflict cu antrenorul Arteta

Derbyul londonez Arsenal – West Ham are mari şanse să se joace în continuare fără cea mai importantă armă din atacul tunarilor, gabonezul Pierre Aubameyang, scos din lot încă de la meciul cu Southampton, din etapa precedentă, pentru că s-a întors cu o zi mai târziu de la mama sa, care este grav bolnavă.

Leicester are mari şanse să urce în clasament pentru că Tottenham este clar că nu va putea deplasa pe terenul vulpilor cea mai bună echipă, după ce au apărut noi cazuri de Covid şi încă mai sunt jucători care nu au terminat perioada de izolare.