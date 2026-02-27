Sport

Premier League, etapa a 28-a exclusiv pe Voyo! Dueluri de foc în cel mai tare campionat al lumii: Arsenal – Chelsea, capul de afiș

Etapa a 28-a din Premier League aduce dueluri de foc în lupta la titlu și la retrogradare. Arsenal – Chelsea este capul de afiș al rundei, iar toate meciurile pot fi urmărite live pe Voyo.
Alex Bodnariu
27.02.2026 | 16:50
SPECIAL FANATIK
Meciurile tari din Premier League continuă. Etapa cu numărul 28 din cel mai puternic campionat de fotbal al lumii se va putea vedea pe Voyo. Ne așteaptă câteva dueluri de senzație. Lupta la titlu devine din ce în ce mai interesantă și am putea avea parte de schimbări în clasament după această rundă.

Am avut parte de un sezon de Premier League cu de toate. Au fost surprize peste surprize și încă nu este clar cine este marea favorită la titlu, întrucât, de câteva săptămâni încoace, Arsenal nu reușește să mai fie constantă. De asemenea, și în partea de jos a clasamentului situația este strânsă.

Un lucru este însă sigur. Spectacolul din Premier League este garantat. Toate meciurile se vor putea vedea live pe platforma Voyo, iar câteva dueluri sunt de neratat pentru iubitorii fotbalului. Etapa începe vineri și se va încheia duminică seara, cu un adevărat derby, Arsenal – Chelsea.

Emoții pentru Radu Drăgușin. Tottenham e în subsolul clasamentului din Premier League

Liderul nu se va putea schimba după această rundă, întrucât Arsenal are în continuare un avantaj destul de mare față de urmăritoare. Însă, în cazul în care „tunarii” cedează în fața rivalilor de la Chelsea, atunci situația ar deveni una de foc, întrucât Manchester City s-ar putea apropia la doar două puncte.

De asemenea, Tottenham, echipa la care joacă Radu Drăgușin, este în mare pericol. Spurs este la doar patru puncte de locurile de retrogradare, iar un insucces în duelul cu Fulham, din deplasare, i-ar putea pune pe londonezi într-o situație teribilă, cu mai puțin de zece etape înainte de finalul sezonului.

Meciurile rundei cu numărul 28 din Premier League:

  • Wolves – Aston Villa, vineri, 27 februarie, ora 22:00
  • Bournemouth – Sunderland, sâmbătă, 28 februarie, ora 14:30
  • Burnley – Brentford, sâmbătă, 28 februarie, ora 17:00
  • Liverpool – West Ham, sâmbătă, 28 februarie, ora 17:00
  • Newcastle – Everton, sâmbătă, 28 februarie, ora 17:00
  • Leeds – Manchester City, sâmbătă, 28 februarie, ora 17:00
  • Brighton – Nottingham, duminică, 1 martie, ora 16:00
  • Fulham – Tottenham, duminică, 1 martie, ora 16:00
  • Manchester City – Crystal Palace, duminică, 1 martie, ora 16:00
  • Arsenal – Chelsea, duminică, 1 martie, ora 18:30

Runda este una de foc, cu meciuri interesante și derby-uri importante. Evident, capul de afiș este duelul londonez dintre Arsenal și Chelsea, care va putea fi urmărit live pe platforma Voyo, la fel ca toate celelalte partide din etapa cu numărul 28 din Premier League.

