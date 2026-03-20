Premier League, etapa a 31, exclusiv pe Voyo! Bournemouth – Manchester United, primul meci al rundei

Află programul complet al etapei a 31-a din Premier League, cu date, ore și dueluri de top. Vezi toate meciurile live pe VOYO și nu rata spectacolul din Anglia!
20.03.2026 | 20:00
Nu mai este mult și se va încheia un nou sezon de Premier League. Până atunci însă, iubitorii fotbalului englez se vor putea bucura de toate duelurile de 5 stele doar pe Voyo.ro. Etapa cu numărul 31 debutează vineri seară cu partida dintre Bournemouth și Manchester United și se încheie duminică, odată cu duelul Tottenham – Nottingham.

O nouă etapă de vis în Premier League. Face Arsenal un nou pas în lupta la titlu!?

Sezonul de Premier League devine din ce în ce mai interesant. Arsenal rămâne marea favorită la titlu. „Tunarii” par că au trecut peste perioada mai puțin bună și ar putea, după multe încercări, să pună mâna pe trofeu. Totuși, nu ar fi prima dată când echipa lui Mikel Arteta se împiedică pe final.

Este o luptă interesantă și pentru top 4. Liverpool este în pericol să rateze calificarea directă în UEFA Champions League. „Cormoranii” sunt abia pe locul 5 și trebuie, până la finalul sezonului, să o devanseze pe Aston Villa. Nici Chelsea nu stă excelent. Londonezii sunt și mai jos, pe locul 6.

Duel de foc în lupta pentru salvarea de la retrogradare

De asemenea, vom avea parte de o bătălie încinsă pentru salvarea de la retrogradare. Burnley și Wolves par condamnate să pice în Championship, însă West Ham, Nottingham Forest, Tottenham și Leeds sunt în partea de jos a clasamentului, iar doar 4 puncte le despart.

Reacții dure la Tokyo după gluma lui Donald Trump despre Pearl Harbor: „Tratată...
Digi24.ro
Reacții dure la Tokyo după gluma lui Donald Trump despre Pearl Harbor: „Tratată ca o idioată pentru că este femeie”

Mai mult, în această etapă vom avea parte de un duel care s-ar putea dovedi crucial în ceea ce privește lupta pentru salvarea de la retrogradare. Tottenham, echipa românului Radu Drăgușin, va da piept pe teren propriu chiar cu Nottingham. Pierzătoarea acestei partide ar putea deveni principala candidată la coborârea în Championship.

Chuck Norris a murit, dar un lucru pe care puțini îl știu l-a...
Digisport.ro
Chuck Norris a murit, dar un lucru pe care puțini îl știu l-a făcut ”nemuritor”
Meciurile rundei cu numărul 31 din Premier League:

  • Bournemouth – Manchester United, vineri, 20 martie, ora 22:00
  • Brighton – Liverpool, sâmbătă, 21 martie, ora 14:30
  • Fulham – Burnley, sâmbătă, 21 martie, ora 17:00
  • Everton – Chelsea, sâmbătă,21 martie, ora 17:00
  • Leeds – Brentford, sâmbătă, 21 martie, ora 22:00
  • Newcastle – Sunderland, duminică, 22 martie, ora 14:00
  • Aston Villa – West Ham, duminică, 22 martie, ora 16:15
  • Tottenham – Nottingham Forest, duminică, 22 martie, ora 16:15
Filipe Coelho, secretul succesului la Universitatea Craiova?! Horia Ivanovici, reverenţă în faţa antrenorului...
Fanatik
Filipe Coelho, secretul succesului la Universitatea Craiova?! Horia Ivanovici, reverenţă în faţa antrenorului portughez: “Este mult mai echilibrat decât Rădoi! Dacă vor lua titlul, va fi datorită lui”
Genoa – Udinese, live video în etapa 30 din Serie A. Echipa lui...
Fanatik
Genoa – Udinese, live video în etapa 30 din Serie A. Echipa lui Dan Șucu se poate apropia de locul 10
Loturile naționalelor U21, U20, U19 și U18 ale României. Programul partidelor din luna...
Fanatik
Loturile naționalelor U21, U20, U19 și U18 ale României. Programul partidelor din luna martie
