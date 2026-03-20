Premier League, etapa a 31, exclusiv pe Voyo! Bournemouth – Manchester United, primul meci al rundei

Nu mai este mult și se va încheia un nou sezon de Premier League. Până atunci însă, iubitorii fotbalului englez se vor putea bucura de toate duelurile de 5 stele doar pe Voyo.ro. Etapa cu numărul 31 debutează vineri seară cu partida dintre Bournemouth și Manchester United și se încheie duminică, odată cu duelul Tottenham – Nottingham.

O nouă etapă de vis în Premier League. Face Arsenal un nou pas în lupta la titlu!?

Arsenal rămâne marea favorită la titlu. „Tunarii” par că au trecut peste perioada mai puțin bună și ar putea, după multe încercări, să pună mâna pe trofeu. Totuși, nu ar fi prima dată când echipa lui Mikel Arteta se împiedică pe final.

Este o luptă interesantă și pentru top 4. Liverpool este în pericol să rateze calificarea directă în UEFA Champions League. „Cormoranii” sunt abia pe locul 5 și trebuie, până la finalul sezonului, să o devanseze pe Aston Villa. Nici Chelsea nu stă excelent. Londonezii sunt și mai jos, pe locul 6.

Duel de foc în lupta pentru salvarea de la retrogradare

De asemenea, vom avea parte de o bătălie încinsă pentru salvarea de la retrogradare. Burnley și Wolves par condamnate să pice în Championship, însă West Ham, Nottingham Forest, Tottenham și Leeds sunt în partea de jos a clasamentului, iar doar 4 puncte le despart.

Mai mult, în această etapă vom avea parte de un duel care s-ar putea dovedi crucial în ceea ce privește lupta pentru salvarea de la retrogradare. T , va da piept pe teren propriu chiar cu Nottingham. Pierzătoarea acestei partide ar putea deveni principala candidată la coborârea în Championship.

Meciurile rundei cu numărul 31 din Premier League: