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Performanță istorică pentru Premier League! Ce au reușit echipele din Anglia în UCL și Europa League

Performanță impresionantă a echipelor din Premier League în prima etapă din Champions League și Europa League! Ce au reușit formațiile din Anglia în primele două competiții europene
Cristian Măciucă
18.09.2026 | 09:03
Performanta istorica pentru Premier League Ce au reusit echipele din Anglia in UCL si Europa League
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Performanță istorică pentru Premier League! Ce au reușit echipele din Anglia în UCL și Europa League. FOTO: Fanatik
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Anglia a început în forță noua ediție a cupelor europene. Toate echipele din insulă au câștigat la debutul pe tabloul principal din UEFA Champions League și Europa League.

Reprezentantele Premier League, victorii pe linie în Champions League și Europa League

Premier League și-a confirmat supremația în fotbalul european, demonstrând de ce ocupă primul loc în clasamentul coeficienților UEFA și este considerat cel mai puternic campionat din lume.

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Toate cele opt formații engleze angrenate în Liga Campionilor și Europa League au început aventura europeană cu victorii. Anglia mai este reprezentată și de Brighton în Conference League, competiție care nu și-a disputat încă prima etapă. În Conference League, „pescărușii” o vor înfrunta inclusiv pe singura reprezentantă a României în cupele europene, campioana Universitatea Craiova.

Victoriile obținute de englezi în Champions League

  • Club Brugge – Aston Villa 2-3
  • FC Porto – Manchester City 0-2
  • Liverpool – Atletico Madrid 2-1
  • Napoli – Arsenal 0-1
  • Manchester United – Sabah 4-0

Rezultatele obținute de echipele din Premier League în Europa League

  • Sunderland – AZ Alkmaar 1-0
  • Crystal Palace – Lech Poznan 4-0
  • Real Sociedad – Bournemouth 1-2

Bournemouth a obținut o victorie istorică

Bournemouth s-a calificat în premieră în cupele europene și a avut parte de un debut de vis. „Cireșele” au început cu dreptul, obținând o victorie importantă pe terenul lui Real Sociedad, scor 2-1. Justin Kluivert a deschis scorul în minutul 11, iar Rayan a stabilit rezultatul final încă din minutul 20. Pentru basci a punctat Sergio Gomez în minutul 58.

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„Asta înseamnă Bournemouth! Ăsta e fotbalul pe care vrem să-l jucăm. Vrem să fim agresivi, să luăm inițiativa, să jucăm vertical și să ne construim ocazii. Am avut o bară și o lovitură de cap prin care ne puteam desprinde la 3-0, dar un meci are 90 de minute. A fost un meci extrem de intens și greu, dar la final ne bucurăm de rezultat.

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Am făcut o primă repriză de vis din toate punctele de vedere: efort, atitudine, modul în care am făcut presing și am recuperat mingile, jocul fără minge și, bineînțeles, golurile. O primă repriză de top. În partea a doua a trebuit să strângem din dinți, n-am mai fost la fel de proaspeți. Una peste alta, e o victorie meritată, dar rămâne să analizăm ce s-a întâmplat în repriza secundă”, a declarat Marco Rose, managerul lui Bournemouth, după victoria cu Real Sociedad.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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