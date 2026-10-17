Premier League, live, etapa 7. Arsenal atacă primul loc. Ce meciuri se joacă în acest weekend

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Campionatul englez propune meciuri interesante în acest final de săptămână. Duelurile ar putea schimba clasamentul atât în lupta pentru titlu, cupele europene, dar și în bătălia pentru salvarea de la retrogradare. Etapa 7 din Premier League începe, sâmbătă, cu un meci de gală și se va încheia luni seară.

Live etapa 7 din Premier League. Cu cine joacă granzii din Anglia

Manchester City se află în fruntea clasamentului englez. În ciuda , ”cetățenii” au maxim de puncte după primele 6 etape din acest sezon. În spatele lor se află Arsenal. Londonezii au acumulat 15 puncte, cedând numai în duelul contra lui Brighton, în etapa 5, 0-3. Trupa de pe Etihad își poate consolida poziția în duelul cu Ipswich Town, ocupanta locului 10.

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Pe locurile ce ar asigura calificarea în cupele europene se mai află Brighton (locul 3 – 13 puncte), Brentford (locul 4 – 10 puncte) și Everton (locul 5 – 10 puncte). La egalitate cu ”caramelele” se află Chelsea, iar duelul direct dintre cele două formații poate dezechilibra clasamentul. Blocate la mijlocul ierarhiei se află Liverpool, care a avut un început slab de sezon cu doar 9 puncte în 6 meciuri, dar și Manchester United. Duelul din etapa 7 ar putea fi decisiv pentru viitorul lui Michael Carrick pe banca ”diavolilor roșii”. .

În subsolul clasamentului se află Tottenham. Echipa de pe White Hart Lane ocupă locul 19 în campionat, cu o singură victorie în această ediție a Premier League. Totuși, un succes, luni, de la ora 22:00, împotriva lui Coventry (locul 14) i-ar putea propulsa pe londonezi până pe poziția a 13-a.

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Programul complet al meciurilor și cine transmite partidele din Premier League

Campionatul englez revine în acest weekend cu o nouă rundă de foc. Toate partidele din acest final de săptămână vor fi transmise în exclusivitate pe platforma Voyo și postul lor, Voyo Sport 1. Iată programul rundei 7 din Premier League:

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Sâmbătă, 17 octombrie

Ora 14:30: Everton – Chelsea

Ora 17:00: Brentford – Liverpool

Ora 17:00: Fulham – Hull City

Ora 17:00: Manchester City – Ipswich Town

Ora 19:30: Newcastle – Aston Villa

Duminică, 18 octombrie

Ora 16:00: Bournemouth – Sunderland

Ora 16:00: Brighton – Crystal Palace

Ora 16:00: Leeds United – Manchester United

Ora 18:30: Nottingham Forest – Arsenal

Luni, 19 octombrie

Ora 22:00: Tottenham Hotspur – Coventry

Cotele la pariuri pentru meciurile din etapa a șaptea din Premier League

Noua etapă din campionatul englez aduce în prim-plan meciuri interesante și pentru pariori. Vă propunem în cele ce urmează meciurile considerate atractive și care pot reprezenta variante de luat în calcul la etapa cu numărul 7 din Premier League:

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