Premier League, Live stream etapa 19. Azi se joacă Brentford – Liverpool. Programul complet, clasamentul și televizările

Maratonul fotbalului englez şi în general a celui din Regatul Marii Britanii continuă şi la început de an 2023 cu noi runde la nivelul tuturor eşaloanelor. Etapa a 19-a din Premier League, ultima a turului actualului sezon, are loc în perioada luni, 2 ianuarie – joi, 5 ianuarie. Şi chiar este o rundă extrem de interesantă, fie numai şi prin faptul că are drept capete de afiş partidele Arsenal – Newcastle şi Chelsea – Manchester City.

Arsenal – Newcastle şi Chelsea – Manchester City, capetele de afiş ale etapei a 19-a din Premier League

Este cu adevărat o rundă care propune multe jocuri atractive, începând chiar de luni, 2 ianuarie, când deschidem cu un Brentford – Liverpool, care promite foarte mult, pentru că gazdelei sunt în formă excelentă, iar „cormoranii” au luat şi ei nouă puncte în ultimele trei meciuri. Interesant este şi derby-ul londonez Crystal Palace – Tottenham, cu echipa lui Antonio Conte făcând doar un punct din cele şase planificate.

ADVERTISEMENT

Evident, însă cele mai aşteptate jocuri sunt Arsenal – Newcastle şi Chelsea – Manchester City. dar „coţofenele” vin după un neaşteptat egal alb acasă cu Leeds. Newcastle, ca şi Arsenal, are o singură înfrângere în tot sezonul. La Londra, pe „Stamford Bridge”, vine un Manchester City şocat de egalul făcut acasă cu Everton, dar nici echipa lui Potter nu o duce mai bine, înregistrând doar o remiză la codaşa Nottingham Forest.

Premier League, etapa a 19-a: programul complet și clasamentul

Luni, 2 ianuarie

ora 19:30 Brentford – FC Liverpool

Marţi, 3 ianuarie

ora 21:45 Arsenal – Newcastle

Arsenal – Newcastle ora 21:45 Leicester – Fulham

Leicester – Fulham ora 21:45 Everton – Brighton

Everton – Brighton ora 22:00 Manchester United – Bournemouth

ADVERTISEMENT

Miercuri, 4 ianuarie

ora 21:30 Southampton – Nottingham Forest

Southampton – Nottingham Forest ora 21:45 Leeds United – West Ham

Leeds United – West Ham ora 22:00 Aston Villa – Wolverhampton

Aston Villa – Wolverhampton ora 22:00 Crystal Palace – Tottenham

Joi, 5 ianuarie

ora 22:00 Chelsea – Manchester City

Cine transmite la TV Arsenal – Newcasle, Chelsea- Manchester City, precum şi alte şase partide din etapa 19 din Premier League

Cum spaţiul de programe al televiziunilor de sport nu e încă ocupat majoritar cu meciurile din fotbalul autohton, prima divizie luând startul pe 21 ianuarie, iar a doua cu o lună mai târziu, am avut şansa de a putea viziona în direct din toate campionatele mari difuzate în această perioadă absolut toate jocurile rundei. Acum, însă, vor lipsi două meciuri din Premier League , Southampton – Nottingham şi Aston Villa – Wolverhampton. Motivul este că miercuri are loc şi toată etapa a 15-a din Serie A, care va fi transmisă integral.

ADVERTISEMENT

Este lesne de înţeles că interesul major se va concentra, ca de obicei, asupra echipelor din Top 6, ceea ce înseamnă că Arsenal – Newcastle şi Chelsea – Man. City vor fi lideri de piaţă autoritari, urmate de un Brentford – Arsenal, Man. United – Bournemouth şi Crystal Palace – Tottenham dar toate partidele vor avea farmecul lor.

Luni, 2 ianuarie

Brentford – FC Liverpool (ora 19:30, Digi Sport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Marţi, 3 ianuarie

Arsenal – Newcastle (ora 21:45, Digi Sport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

(ora 21:45, Digi Sport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1) Everton – Brighton (ora 21:45, Digi Sport 4, Prima Sport 3, Orange Sport 3)

(ora 21:45, Digi Sport 4, Prima Sport 3, Orange Sport 3) Leicester – Fulham (ora 21:45, Prima Sport 4, Orange Sport 4)

(ora 21:45, Prima Sport 4, Orange Sport 4) Manchester United – Bournemouth (ora 22:00, Digi Sport 2, Prima Sport 2, Orange Sport 2)

ADVERTISEMENT

Miercuri, 4 ianuarie

Leeds United – West Ham (ora 21:45, Digi Sport 4, Prima Sport 3)

(ora 21:45, Digi Sport 4, Prima Sport 3) Crystal Palace – Tottenham (ora 22:00, Digi Sport 2, Prima Sport 2)

ADVERTISEMENT

Joi, 5 ianuarie

Chelsea – Manchester City (ora 22:00, Digi Sport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Chelsea – Manchester City, derby-ul orgoliilor rănite. Duel la vârful clasamentului între Arsenal și Newcastle

Cele două meciuri vedetă ale ultimei etape a turului din Premier League au loc marţi, 3 ianuarie, Arsenal – Newcastle şi respectiv în epilogul rundei, joi, 5 ianuarie, Chelsea – Manchester City. Aşadar, numitorul comun al celor două partide este locul faptelor, adică ambele meciuri au loc la Londra. Pe „Emirates” joacă liderul cu marea revelaţie a sezonului, ambele cu câte un singur eşec.

Tot la Londra, dar pe „Stamford Bridge”, Chelsea şi Manchester City caută să-şi vindece rănile produse de neaşteptatele egaluri din etapa anterioară în faţa unor echipe din zona subsolului. Graham Potter a devenit deja un semn de întrebare dacă este o alegere corectă, dincolo declarând că deşi are contract până în 2025, dacă va simţi că lucrurile nu mai merg cum vrea el va pleca de la City.

„Cormoranii” vor al patrulea succes consecutiv, David Moyes sub presiune la West Ham

merge la Londra pentru meciul cu Brentford cu destule absenţe certe şi mai ales incertitudini privind posibilitatea de a juca pentru Robertson, Firmino, Milner şi Elliott. Brentford e în formă foarte bună şi poate pune reale probleme oricui. Cum Tottenham abia a scos un egal, revenind de la 0-2, Jurgen Klopp e conştient de dificultatea partidei.

Scoţianul David Moyes este primul tehnician din care şi-ar putea pierde postul în 2023. „Ciocănarii” au început rău anul, eşec acasă cu Brentford şi Moyes are trei partide la dispoziţie pentru a redresa corabia sau pleacă. La Birmingham va fi un joc deosebit de interesant între doi tehnicieni spanioli de clasă: Unai Emery contra Julen Lopetegui, în Aston Villa – Wolverhampton.