Premier League, pariul de milioane de pe Voyo! Tot ce trebuie să ştii despre transmisiunea meciurilor: cine comentează, cât costă abonamentul şi care sunt provocările

Schimbare majoră pe piaţa transmisiunilor tv din România. Dacă acest „pariu” al celor de la Pro va fi câştigător, este posibil să asistăm în următorii ani la o revoluţie în ceea ce înseamnă consumul şi transmisiunea evenimentelor sportive din România. Dar, miza este una importantă, CME (compania-mamă a ProTV) investind în jur de 30 de milioane de euro pentru următoarele trei sezoane din Premier League (10 milioane pe an), iar pariul riscant, toate meciurile fiind transmise pe Voyo.ro.

Controverse cu meciurile transmise online

Postul din Pache Protopopescu a „sondat” piaţa în ultimul an şi a transmis exclusiv online meciurile FCSB-ului din preliminariile cupelor europene în sezonul precedent, 2024-2024. Decizia a stârnit multe controverse, o mare parte a microbiştilor fiind nemulţumiţi de faptul că au nevoie de abonament pentru a vedea meciurile şi nu mai au la dispoziţie varianta clasică.

Scandalul a ajuns la un nivel atât de mare, încât FCSB a introdus „clauza anti-Voyo” în negocierile pentru drepturile tv. Astfel, în contractul de televizare, postul se obligă să transmită şi la TV meciul, nu exclusiv pe platformă, aşa cum s-a întâmplat cu FCSB – Drita. În schimb, returul Drita – FCSB s-a văzut exclusiv doar pe Voyo, drepturile fiind vândute de kosovari:

”Nu e problema mea aia. Cine a cumpărat de acolo. Austriecii au vândut, Voyo a dat. Dacă cumpăra FANATIK, dădeați voi. Cumpăra Pro TV, dădea Pro, cumpăra Digi, dădea Digi. Acuma depinde de mine. Pun eu o condiție acolo. Nu ai voie să dai pe Voyo, dai doar pe Pro TV, și pe Voyo nu ai voie, ești obligat. Asta e obligația mea acum, înainte nu aveam ce face”, a declarat Gigi Becali în urmă cu un an după ce Lask Linz – FCSB s-a văzut doar online. În cazul Premier League, Pro a anunţat deja că va fi exclusiv online.

Premier League, next level! Cine comentează meciurile

Din informaţiile FANATIK, cei de la Pro vor ca totul să fie la superlativ şi investesc sume importante nu doar în drepturile tv, ci şi în emisiuni proprii de analiză, care să acopere cât mai bine cel mai tare campionat din lume. Toate meciurile din Premier League vor fi transmise şi comentate în limba română.

Astfel, chiar dacă sâmbătă de la ora 17:00 vor fi programate cinci sau şase meciuri în acelaşi timp, utilizatorii vor putea să urmărească ce meci vor, cu comentariu în limba română. Pro-ul va avea o armată de comentatori pentru Premier League, fiind nu mai puţin de 11 în acest moment: Mihai Mironică, Andrei Preotu, Cristi Frisk, Mihai Crăciun, Ion Alexandru, Cristian Pintea, Andrei Grecu, Bogdan Nevel, Cristi Petre, Mădălin Negoiță sau Cosmin Băleanu, fiind printre numele care vor fi la microfon.

În această vară s-au făcut teste pe platformă şi s-au comentat în doi anumite meciuri de la Euro U-17, U-19 şi de la Mondialul Cluburilor, tocmai ca totul ca eventualele probleme tehnice să fie rezolvate până la startul Premier League.

„Premier League este un produs premium, cu o comunitate puternică de suporteri, iar noi vrem să le oferim o experiență completă și captivantă, adaptată celor mai noi tendințe. Difuzarea competiției pe Voyo le oferă fanilor șansa, pentru prima dată în România, să urmărească toate meciurile, oricând și oriunde, fără să rateze niciun moment important”, Antonii Mangov, Director de Programare PRO TV

Cât costă să vezi Premier League. Preţ special pentru întregul sezon

Una dintre cele mai arzătoare întrebări este cât îi va costa pe iubitorii fotbalului să vadă Premier League. Abonamentul lunar la Voyo costă 4.84 de euro lunar (în jur de 25 de lei). Un cont Voyo permite autentificarea pe cinci dispozitive si vizionarea de pe două dintre ele simultan.

Pentru a atrage un număr cât mai mare de noi clienţi, în această vară există un preţ special pentru un an de abonament, 8+4. Clienţii care plătesc opt luni de abonament, vor avea patru luni gratuite. Astfel, costul abonamentului pe un an va fi de 3.17 euro lunar, 38 de euro pe întreaga perioadă, practic întregul sezon de Premier League:

„Prin această campanie vrem să le oferim fanilor din România nu doar un preț extrem de competitiv, ci și oportunitatea de a urmări, fără întreruperi, în exclusivitate, întreg sezonul Premier League. VOYO devine astfel destinația preferată pentru iubitorii fotbalului adevărat. Este un pas firesc de a aduce cât mai aproape de public conținut premium, accesibil pe toate device-urile și adaptat stilului de viață actual”, a declarat Vlad Stănilescu, Digital Director Pro TV.

Pirateria, un adversar feroce

La meciurile FCSB-ului transmise exclusiv online pe Voyo, site-urile pirat au reprezentat o mare problemă pentru cei de la Pro. Stream-uri ilegale precum Gigisport TV și Pirații TV au avut zeci, chiar sute de mii de accesări.

Cei de la ProTV au anunţat imediat după LASK Linz – FCSB că vor depune plângere penală împotriva celor care au preluat şi transmis ilegal meciul. Ei au solicitat 1,3 milioane de euro pentru distribuirea unor produse purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală.

. Cercetările din acest dosar au durat doar câteva luni, după care Parchetul a dispus o măsură de renunțare la urmărirea penală. ”Verdictul” a reprezentat o adevărată lovitură pentru trustul media, care miza ca acest dosar să devină unul de referință. Rămâne de văzut cât de pregătiţi sunt cei de la ProTV să lupte cu pirateria, un adversar feroce care le poate diminua numărul de abonaţi şi veniturile pe platformă.

Sezonul 2025-2026 din Premier League

Noul sezon din Premier League începe pe data de 15 august 2025 şi se va încheia pe 24 mai 2026. Este al 34-lea sezon de Premier League şi al 127-lea din primul eşalon britanic. În total vor fi 38 de etape a câte 10 meciuri fiecare (33 de etape de weekend plus 5 intermediare).

Abonaţii Voyo vor putea urmări toate cele 380 de meciuri integral. Pe lângă campionatul propriu zis, Voyo a transmis şi Premier League Summer Series, o serie de meciuri amicale între formaţiile de prima ligă engleză. Utilizatorii au la dispoziţie, pe platformă, meciuri clasice, poveştile Premier League, interviuri, golurile sezonului şi best of din prima ligă engleză.

Deţinătorul drepturilor tv din SuperLiga, semnal de alarmă

Orlando Nicoară este directorul general al companiei eAD, firma care deţine drepturile tv din SuperLiga. Într-o postare pe pagina personală de Facebook, investite în Premier League pe fiecare sezon, să merite:

„Un experiment interesant va începe, în această vară, și în România. ProTV a decis să transmită exclusiv pe Voyo, platforma lor de streaming online, toate meciurile din Premier League. Din informațiile pe care le am eu, decizia a venit în plic de la Praga, de la sediul central al grupului PPF, cel care deține televiziunile Pro.

Pentru a-și acoperi costurile, dacă prețul abonamentului nu se schimbă, Voyo trebuie să atragă, din prima lună și să mențină acest număr constant pe parcursul celor 3 sezoane, între 200.000 și 250.000 de noi abonați. Va fi interesant de urmarit și sper că echipa din Pache și-a antrenat bine o „brigadă” împotriva pirateriei”, a scris Nicoară.

Premier League, cel mai scump campionat din lume!

Premier League are cele mai scumpe drepturi tv. Sky şi TNT au plătit 6,7 miliarde de lire sterline (7.8 miliarde de euro) pentru următoarele patru sezoane, începând din 2025 până în 2029. Liga engleză este lider la acest capitol la nivel european, formându-se o discrepanţă importantă între veniturile din drepturile tv generate de Premier League şi celelalte campionate de top ale Europei. Dacă în prima ligă engleză se plătesc 1,95 de miliarde de euro anual pe drepturi tv, celelalte ligi de elită atrag în jurul sumei de 1 miliard de euro.

Drepturi tv în „Big 5”:

1. Premier League – 1.950.000.000€ / an (expiră 2029)

2. Bundesliga – 1.100.000.000€ / an (expiră 2029)

3. La Liga – 990.000.000€ / an (expiră 2027)

4. Serie A – 900.000.000€ / an (expiră 2029)

5. Ligue 1 – 500.000.000€ / an (expiră 2029)

Concurenţă puternică de la TV: SuperLiga, de la aceeaşi oră cu Premier League

Până în sezonul precedent, Premier League a fost transmisă de Digisport şi Primasport, aceleaşi televiziuni care dau SuperLiga. Astfel, programul din Liga 1 era făcut şi în funcţie de meciurile din Anglia, astfel încât microbiştii să poată vedea şi derby-urile din Premier League şi meciurile din SuperLiga. Cum Premier League trece pe Voyo, multe meciuri din Anglia şi România se vor suprapune.

De exemplu, în prima etapă din Premier League confruntarea dintre Liverpool – Bournemouth se suprapune cu Dinamo – UTA Arad. La fel, Csikszereda – Univ. Craiova se joacă de la aceeaşi oră cu Chelsea – Crystal Palace, iar derby-ul Manchester United – Arsenal cu CFR Cluj – FC Botoşani.

Lista competiţiilor sportive care sunt exclusiv online

Nu doar Premier League este competiţie transmisă exclusiv online. Pe platforma Voyo se mai văd Cupa Angliei, Cupa Italiei, NFL, Campionatul Mondial de Raliuri, dar şi gale UFC şi Glory.

Rivalii de la Antena Play au şi ei un portofoliu bogat în sport, iar exclusiv online se văd meciurile din NBA, NHL, Liga Campionilor Asiei, dar şi campionatul Portugaliei. La fel ca între cele două posturi tv şi între Voyo şi Antena Play există o concurenţă uriaşă, deseori ambele platforme intrând în licitaţie directă pentru transmiterea unor meciuri sau competiţii importante.

Cât plătesc englezii să vadă Premier League

În Marea Britanie, Sky Sports şi TNT au plătit 6,7 miliarde de lire sterline (7.8 miliarde de euro) pentru următoarele patru sezoane. La asemenea sume şi preţul abonamentelor este pe măsură. Pentru cei care sunt clienţi Sky, extraopţiunea pentru cele 12 canale de sport şi meciurile transmise de Sky în Premier League costă 22 de lire sterline (128 de lei pe lună).

Pachetul care oferă meciurile transmise de Sky Sports, dar şi cele de TNT costă 80 de lire pe lună (466 de lei). Este cel mai scump abonament, dar care include toate posturile de sport atât de la Sky, cât şi de la TNT. Există, evident şi varianta unui abonament doar pe TNT Sports, care costă 55 de lire sterline (320 de lei) lunar, care oferă acces la cele patru posturi de sport şi la cele 52 de meciuri pe care le transmite.