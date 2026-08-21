Premier League se vede exclusiv pe VOYO! Din 21 august, Arsenal – Coventry deschide spectacolul din Anglia

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Sezonul debutează cu duelul dintre Arsenal Londra și Coventry City. Un duel aparent inegal, între campioana en titre și o nou-promovată, dar care promite spectacol. Fluierul de start al noului sezon se dă vineri, 21 august de la ora 22:00, pe Emirates Stadium, în direct și în exclusivitate pe VOYO și VOYO Sport 1.

Premier League se întoarce în forță și poate fi urmărit în România în direct și în exclusivitate pe VOYO

Arsenal Londra trebuie să-și apere titlul, cu toate că „tunarii” nu au câștigat niciodată două campionate la rând, în timp ce Coventry City s-a întors în Premier League după 25 de ani de absență. Toate meciurile din acest sezon vor fi în exclusivitate pe . Mai mult, fanii fotbalului britanic vor găsi aici un întreg univers dedicat Premier League de la emisiuni la interviuri de top sau rezumate.

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Prima etapă din Premier League va continua sâmbătă, 22 august, cu meciurile Hull – Manchester United (14:30), Everton – Crystal Palace (17:00), Ipswich – Sunderland (17:00), Nottingham – Leeds (17:00) și Brentford – Tottenham (19:30).

Duminică, 23 august, runda va continua cu meciurile (16:00) și Newcastle – Liverpool (18:30). Runda se încheie luni, 24 august, cu Fulham – Chelsea (22:00). Toate meciurile vor fi în direct și în exclusivitate pe și VOYO Sport 1.

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Premier League este cel mai puternic campionat din lume, dar și cel mai imprevizibil

Premier League nu doar că este cel mai puternic campionat din lume, dar este considerat și cel mai imprevizibil. Asta, pentru că majoritatea echipelor au un lot stelar, astfel că nicio echipă mare nu este sigură de victorie, indiferent de adversar. Iar noul sezon promite cu siguranță să continue această tradiție a fotbalului spectaculos și imprevizibil.

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Așadar, VOYO promite să aducă în România spectacolul Premier League, pentru ca fanii să poată urmări toate meciurile echipelor preferate. Pe VOYO și VOYO Sport 1, britanic într-un singur loc. Asta, pentru că platforma nu oferă doar meciuri LIVE, ci și un conținut dedicat competiției, de la documentare la povești, interviuri și rezumatele meciurilor de top.