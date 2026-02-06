Sport

Premier League, spectacol în etapa a 25-a pe Voyo! Manchester United-Tottenham și Liverpool-Manchester City sunt atracțiile principale

Etapa cu numărul 25 din Premier League pregătește un show de zile mari pentru abonații Voyo! Ne așteaptă zece dueluri spectaculoase în cel mai bun campionat al lumii. Cum arată programul din acest weekend
Ciprian Păvăleanu
06.02.2026 | 16:20
Premier League spectacol in etapa a 25a pe Voyo Manchester UnitedTottenham si LiverpoolManchester City sunt atractiile principale
Voyo aduce în România etapa cu numărul 25 din Premier League. Foto: Colaj FANATIK
Premier League se apropie cu pași repezi de final, iar Arsenal mai trebuie să reziste în vârf timp de 14 etape pentru a pune mâna pe trofeul mult visat. În spatele ei, Manchester City și Aston Villa continuă să amenințe poziția de lider, deși sunt la o diferență de 6, respectiv 7 puncte.

Etapă incendiară de Premier League pe Voyo

La finalul acestei etape, Mikel Arteta și Arsenal s-ar putea distanța serios de Manchester City, care pare să fie singura echipă ce o mai poate detrona din poziția de lider, chiar dacă și Aston Villa a adunat foarte multe puncte până în această etapă.

Elevii lui Pep Guardiola au un meci foarte dificil contra lui FC Liverpool, iar „cetățenii” nu își mai permit niciun pas greșit după ce în etapa trecută au remizat cu Tottenham. Formația lui Radu Drăgușin va avea și ea un meci extrem de complicat contra lui Manchester United, care pare un adevărat „balaur” sub comanda lui Michael Carrick. „Diavolii roșii” ocupă loc de Champions League în acest moment și speră să rămână acolo până la finalul sezonului.

Ziua de sâmbătă aduce șapte meciuri tari în Premier League

Etapa va debuta vineri cu meciul dintre Leeds United și Nottingham Forest, primele două echipe deasupra liniei de retrogradare. Iubitorii de Premier League vor fi în extaz sâmbătă, când în campionatul Angliei se vor juca nu mai puțin de șapte partide, care vor începe cu Manchester United – Tottenham.

Chelsea va avea o misiune facilă în deplasare la Wolves, în timp ce Arsenal va juca pe Emirates împotriva lui Sunderland, una dintre surprizele plăcute ale sezonului. Aston Villa o întâlnește pe Bournemouth și poate profita de un posibil pas greșit al echipei lui Guardiola și să urce pe poziția secundă.

Nou-promovata Burnley va juca un meci pe viață și pe moarte cu West Ham, iar o înfrângere în fața „ciocănarilor” aproape că i-ar semna sentința la retrogradare. Fulham – Everton este un duel de la mijlocul clasamentului, iar ziua se va închide cu partida dintre Newcastle – Brentford.

Programul complet al etapei cu numărul 25 din Premier League

Vineri, 6 februarie:

  • Leeds – Nottingham, de la ora 22:00

Sâmbătă, 7 februarie

  • Manchester United – Tottenham, de la ora 14:30
  • Arsenal – Sunderland, de la ora 17:00
  • Bournemouth – Aston Villa, de la ora 17:00
  • Burnley – West Ham, de la ora 17:00
  • Fulham – Everton, de la ora 17:00
  • Wolves – Chelsea, de la ora 17:00
  • Newcastle United – Brentford, de la ora 19:30

Duminică, 8 februarie

  • Brighton – Crystal Palace, de la ora 16:00
  • Liverpool – Manchester City, de la ora 18:30
