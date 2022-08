Premieră absolută în istoria fotbalului! Cine sunt primele trei femei care vor arbitra meciuri la un Campionat Mondial

În luna mai a acestui an, FIFA a anunțat lista cu cei 129 de arbitri care vor oficia la Campionatul Mondial din Qatar. Pe ea se numără 36 de „centrali”, 69 de asistenți și 24 de arbitri care vor fi în cabia VAR. Pe lista arbitrilor au incluse și trei femei,

Campionatul Mondial de fotbal din Qatar, primul cu meciuri arbitrate de femei

World Cup 2022 va fi primul turneu final de Campionat Mondial care va avea unul sau mai multe meciuri arbitrate de femei. Stephanie Frappart (38 de ani, Franța), Salima Mukansanga (34 de ani, Rwanda) și Yoshimi Yamashita (36 de ani, Japonia) sunt cele trei doamne care se pregătesc să scrie istorie în Qatar.

Nu trebuie însă neglijat și faptul că și pe lista celor 69 de asistenți se află numele a trei femei. Este vorba despre Neuza Back (Brazilia), Karen Diaz Medina (Mexic) și Kathryn Nesbitt (SUA).

În ceea ce o privește pe Stephanie Frappart, franțuzoaica este obișnuită deja cu astfel de premiere. Ea este prima femeie din istorie care a arbitrat un meci de Liga Campionilor (2 decembrie 2020, Juventus – Dinamo Kiev), dar și prima femeie din istorie delegată la centru la un meci din preliminariile Cupei Mondiale (27 martie 2021, Olanda – Letonia).

Pe lista FIFA din 2009, Frappart se mai laudă și cu alte performanțe impresionante. Născută pe 14 decembrie 1983, la Le Plessis-Bouchard, franțuzoaica mai are în CV finala Supercupei Europei din 2019, Liverpool – Chelsea 2-2 (5-4 d.l.d.d), finala Campionatului Mondial de fotbal feminin din 2019, SUA – Olanda 2-0 sau finala Cupei Franței din acest an, Nice – Nantes 0-1.

Cum înfruntă criticile și jignirile. Stephanie Frappart: „Ținem minte doar deciziile proaste”

„Nu am niciun cont pe rețelele de socializare. Să fiu sinceră, sunt foarte detașată de ceea ce înseamnă critici. Vedeam păreri în trecut, dar acum nu le dau atenție. Nu prea îmi pasă nici de ce apare în presă. Știm cu toții că meseria de arbitru este foarte criticată. Luam o sumedenie de decizii bune, dar în general le ținem minte doar pe cele proaste.

Pentru rudele mele ar putea fi complicat uneori, dar eu rămân concentrată pe ce am de făcut. De obicei, nu am nevoie să știu ce cred alții despre mine sau să caut recunoașterea celorlalți. Cum spuneam, nu am rețele de socializare, deci nu citesc nicio jignire.

În ceea ce privesc remarcile sexiste din timpul meciurilor, recunosc că s-a întâmplat să le aud. Dar de obicie sunt focusată pe ceea ce se întâmplă în teren. Apropiații, care vin cu mine la meciuri, pot suferi însă când aud comentarii de genul ‘treci înapoi la cratiță!’”, a declarat Stephanie Frappart.

La Campionatul Mondial de fotbal feminin din urmă cu trei ani a arbitrat și Yoshimi Yamashita. Nipona este arbitru FIFA din anul 2015 și abia așteaptă să reprezinte femeile din „Țara Soarelui Răsare” la cea mai importantă competiție internațională.

„Aș fi foarte fericită dacă femeile ar putea juca un rol mai important în sport și mai ales în fotbal odată cu participarea mea la Cupa Mondială. În Japonia, este încă un drum lung până ca femeile să însemne ceva în lumea fotbalului, așa că este o oportunitate groazvă să ajut la promovarea femeilor, nu doar în sport, ci în societate în general”, a declarat Yoshimi Yamashita, pentru Associated Press.

Yamashita este obișnuită deja să „fluiere” bărbați. Născută la Tokyo, pe 20 februarie 1986, japoneza arbitrează deja meciuri din J1 League sau Liga Campionilor Asiei, iar anul trecut a oficiat partide la Jocurile Olimpice.

Salima Mukansanga a scris istorie la Cupa Africii pe Națiuni

În ceea ce o privește pe Salima Mukansanga, africanca are și ea motive de laudă similară cu cele ale colegelor cu care va merge în Qatar. Anul acesta, în Camerun, oficialul din Rwanda a devenit prima femeie din istorie care a arbitrat meciuri la Cupa Africii pe Națiuni. Ea a fost delegată să „fluiere” o partidă din faza grupelor, Zimbabwe – Guinea 2-1.

Mukasanga are o poveste interesantă. Inițial, africanca a visat să devină jucătoare de baschet, dar se bucură acum că soarta a vrut ca ea să devină arbitru de fotbal. „Îmi plăcea basculetul și voiam să îl practic de performanță, dar nu aveam condițiile necesare. Așa că am decis să devin arbitru de fotbal. Nu regret această decizie, pentru că iubesc această meserie”, a dezvăluit Salima Mukasanga.

Arbitru FIFA din anul 2021, Salima mai are în palmares o prezență la 2019 FIFA Women’s World Cup. Odată cu participarea la , sportiva din Rwanda se va putea mândri că a oficiat meciuri la aproape toate competițiile majore: Campionatul Mondial, Campionatul Mondial de fotbal feminin, Cupa Africii pe Națiuni, Jocurile Olimpice, Liga Campionilor Africii la fotbal feminin și Cupa Africii pe Națiuni la fotbal feminin.