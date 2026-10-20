Premieră absolută la Inter d’Escaldes – Universitatea Craiova! Decizia UEFA

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UEFA a anunțat brigada delegată la Inter Club d’Escaldes – Universitatea Craiova, iar la centru va fi o prezență în premieră absolută pentru fotbalul românesc. Campioana României va fi arbitrată de o brigadă 100% grecească, condusă de „centralul” Christos Vergetis.

UEFA îl trimite pe grecul Christos Vergetis la centru în meciul Inter Club d’Escaldes – Universitatea Craiova

După în etapa 12 din SuperLiga, Universitatea Craiova se pregătește de deplasarea din Conference League cu Inter Club d’Escaldes. Oltenii vor să răzbune din prima etapă, sperând la o victorie convingătoare în Andorra. UEFA a decis cine va conduce această partidă, fiind vorba de o premieră pentru olteni: vor fi arbitrați pentru prima dată în cupele europene de un grec. Christos Vergetis este cel care va oficia disputa programată joi, de la ora 19:45, pe arena Estadi FAF din Encamp. Andreas Fotopoulos şi Konstantinos Staikos vor avea rolul de asistenți, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat Dimitrios Moschou.

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Arbitru video a fost nominalizat Ioannis Papadopoulos, iar Stefanos Koumparakis va fi arbitru asistent video. Inter Club d’Escaldes a debutat cu o înfrângere în Suedia, 0-2 în fața celor de la Mjallby AIF, însă (4-2 cu Atletic D’Escaldes). Chiar și așa, elevii lui Filipe Coelho pleacă favoriți în acest duel, având șanse mari să se întoarcă acasă cu toate cele 3 puncte. Precedentele meciuri din acest sezon european pentru Christos Vergetis au fost Ajax – Vojvodina (4-1), din manșa tur al celui de-al doilea tur preliminar Conference League, respectiv Dinamo City – Auda (4-1), din manșa tur al celui de-al treilea tur preliminar al aceleiași competiții. În totalul de 5 meciuri conduse în acest sezon (Conference League, SuperLiga Greciei și Cupa Greciei), Christos Vergetis a acordat 18 cartonașe galbene și doar un singur roșu.

Universitatea Craiova, amintiri neplăcute cu grecii

Cele mai recente legături dintre Universitatea Craiova și eleni s-au petrecut tot în cupele europene. În turul 3 preliminar din Europa League din sezonul 2019/2020, AEK Atena îi elimina pe olteni cu scorul general de 3-1. Aceeași echipă ieșea în calea formației din Bănie sezonul trecut, pe 18 decembrie 2025, în etapa 6 din grupa principală de Conference League. Elenii se impuneau cu 3-2, consemnând o eliminare dramatică pentru olteni din cea de-a treia competiție europeană oferită de UEFA la nivel de cluburi.

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Programul Universității Craiova în grupa de Conference League

După duelul cu Inter Club d’Escaldes, oltenii vor mai avea de disputat alte 4 meciuri în grupa principală din Conference League. Universitatea Craiova va înfrunta KF Egnatia, Brighton, Kairat Almaty și FC Copenhaga, după cum urmează: 5 noiembrie 22:00: Universitatea Craiova – KF Egnatia, 26 noiembrie 19:45: Brighton – Universitatea Craiova, 10 decembrie 17:30: FC Kairat Almaty – Universitatea Craiova, 17 decembrie 22:00: Universitatea Craiova – FC Copenhaga.

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Giovanni Becali are încrede că reprezentanta României din meciurile cu Inter Club d’Escaldes și albanezii de la KF Egnatia. Sezonul trecut, Universitatea Craiova a terminat faza ligii pe locul 25, cu 7 puncte, și a ratat calificarea în play-off, deși avea același punctaj cu alte 4 formații. AEK Atena a terminat pe locul 3 și s-a calificat direct în optimi.