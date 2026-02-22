Premieră absolută pentru FCSB! Meciul cu Metaloglobus va fi arbitrat de victima derapajului sexist al lui Gigi Becali

ADVERTISEMENT

FCSB e cu un picior în play-out, chiar dacă se impune în toate cele trei meciuri rămase până la finalul sezonului regulat. Primul, cu Metaloglobus, va fi arbitrat de o femeie. Este vorba despre Iuliana Demetrescu (36 de ani), victima derapajului sexist al lui Gigi Becali.

Iuliana Demetrescu arbitrează FCSB – Metaloglobus

FCSB – Metaloglobus este meciul care trage cortina peste etapa a 28-a din sezonul regulat. În ciuda importanței acestui joc, CCA a luat o decizie cel puțin interesantă.

Kyros Vassaras a decis să o delege la centru pe Iuliana Demetrescu (Rm. Vâlcea). Astfel, FCSB va fi arbitrată în premieră de o femeie. Ea va fi ajutată de la cele două linii de asistenții Alexandru Vodă (Alba Iulia) și de Mihăiță Necula (București).

de la FCSB – Metaloglobus. Rolul celui de-al patrulea oficial va fi îndeplinit de Roxana Timiș, în timp ce în camera VAR se vor afla Cristina Trandafir (București) și Valentin Porumbel (Oltenița).

Înaintea duelului cu Metaloglobus, FCSB e pe locul 10 în SuperLiga, cu 40 de puncte, la șase lungimi de ultimul loc care i-ar permite să intre în play-off. În cazul unei victorii cu grupării din Pantelimon, roș-albaștrii se apropie la numai trei puncte de FC Argeș, ocupanta locului 6.

Gigi Becali, derapaj sexist la adresa Iulianei Demetrescu

În urmă cu trei ani, Iuliana Demetrescu a fost victima unui derapaj sexist din partea lui Gigi Becali. Atunci, latifundiarul din Pipera a fost extrem de supărat din cauza delegării arbitrei din Rm. Vâlcea la centru la meciul dintre FC Voluntari și CS Mioveni. Pentru acele declarații, latifundiarul din Pipera a fost amendat de Comisia de Disciplină.

„Arbitru a fost o femeie, cu sânii în vânt pe teren. Ați mai pomenit așa ceva? Asta ne mai trebuia. Unde se dezbracă ea înainte de meci? Ce este asta? Știu, așa este în vestul Europei, asta este moda, dar de ce trebuie să facem și noi așa? Du-te la fotbal feminin!”, a protestat vehement finanțatorul campioanei României.