Premieră în Brazilia – Japonia! Fotbalistul niponilor i-a șocat pe sud-americani cu o acțiune superbă

ADVERTISEMENT

Japonia a făcut o primă repriză excelentă în duelul cu Brazilia și a intrat în avantaj la vestiare, scor 1-0. Unicul gol al reprizei i-a aparținut mijlocașului defensiv Kaishu Sano (25 de ani), reușita din duelul cu Brazilia fiind prima a sa pentru echipa națională a Japoniei, în tricoul căreia a debutat în 2023, având până în acest moment 16 selecții.

Kaishu Sano, gol fabulos cu Brazilia. A fost prima sa reușită la națională

În minutul 29 al meciului dintre Japonia și Brazilia, Kaishu Sano a interceptat un balon la mijlocul terenului și a plecat spre poarta adversă. Mijlocașul și-a continuat superb acțiunea, depășindu-l pe Casemiro, și a reușit să puncteze cu un șut pe jos. A fost prima reușită la echipa națională pentru Sano, care evoluează din 2024 pentru gruparea germană Mainz, după experiențe în țara natală la Machida Zelvia și Kashima Antlers.

ADVERTISEMENT

Japan lead against Brazil in Houston and it's a wonderful run and finish. Kaishu Sano intercepted a pass on the halfway line and just kept running, skipping past Casemiro before driving a low shot into the bottom corner. — The Athletic | Football (@TheAthleticFC)

Echipa antrenată de Carlo Ancelotti a avut o prestație palidă în , iar asiaticii au profitat și au intrat la vestiare în avantaj, scor 1-0. Dacă pentru „Selecao” un eșec ar reprezenta o adevărată catastrofă, Japonia și-ar egala cea mai bună performanță de la Cupa Mondială, optimile de finală, bornă atinsă în 2002, 2010, 2018 și 2022. Î .

Japonia, față în față cu istoria

O victorie în duelul de la Houston ar reprezenta un rezultat istoric pentru naționala Japoniei, deoarece ar fi primul succes obținut într-un meci oficial contra Braziliei. Singura victorie al niponilor a fost chiar în ultimul meci direct, un amical câștigat cu 3-2 în 2025. Până atunci, Brazilia câștigase de 11 ori, iar două meciuri se încheiaseră la egalitate.

ADVERTISEMENT

La Cupa Mondială, cele două echipe s-au întâlnit o singură dată, în urmă cu două decenii. La turneul disputat în 2006 în Germania, Japonia și Brazilia au fost repartizate în grupa F, alături de Australia și Croația. Meciul direct, disputat la Dortmund, s-a încheiat cu un succes clar al Braziliei, 4-1. Japonia a deschis scorul prin Tamada, însă Ronaldo, cu o „dublă”, Juninho și Gilberto aveau să puncteze pentru „Selecao”.

ADVERTISEMENT