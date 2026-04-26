Premieră în Europa, autobuzul autonom devine realitate în Norvegia. Lumea accelerează spre transportul public fără șofer. Video

Industria auto a cochetat cu moda maşinilor autonome încă dinainte de explozia inteligenţei artificiale, iar expansiunea rapidă a AI-ului în toate sectoarele nu face decât să accelereze această tranziţie. Recent, în regiunea Stavanger a fost testat primul autobuz fără şofer din Norvegia, iar în luna mai este planificată introducerea acestui tip de vehicul în transportul public.

Primul autobuz autonom de dimensiune normală dat în serviciu public în Europa

Norvegia a ajuns să pună în aplicare acest plan la zece ani după ce politicienii locali au început să facă presiuni pentru introducerea autobuzelor fără şofer. Testarea pe drumurile publice a fost aprobată în 2017, iar primul autobuz autonom a fost lansat în 2018, dar pe o linie închisă.

Autorităților le-a luat însă opt ani după aceea până să considere că tehnologia este total pregătită pentru a funcționa nesupravegheată în traficul real, alături de bicicliști, pietoni și șoferi reali. Autobuzul a trecut toate testele de siguranţă, inclusiv cele de la trecerile de pietoni şi alte pericole extreme, astfel că următorul pas este introducerea sa efectivă în serviciul public. Acesta ar fi primul autobuz de dimensiune normală Level 4 dat în serviciu public în Europa.

În Europa, primul serviciu real operat de un vehicul autonom de transport public a fost lansat la Lyon, în 2016, însă acesta era unul de tip shuttle, cu o capacitate de maxim 15 pasageri, iar viteza este limitată la 20 km/oră. Astfel, trecerea de la shuttle-uri mici la autobuze urbane de dimensiuni normale este un pas uriaş, distanţele acoperite fiind mult mai mari.

Primele linii de autobuze autonome de nivel 4 au fost aprobate la Singapore şi Shenzhen

La nivel global, cel mai solid exemplu de autobuz integrat în serviciul public se regăseşte în Singapore. Primele servicii au fost introduse în serviciul public în 2024, însă rutele s-au extins începând de anul trecut, iar procesul se află în plină expansiune. În august 2025 şi oraşul chinezesc Shenzhen a aprobat prima linie de autobuz autonom de nivel 4, care conectează mai multe centre principale ale oraşului, inclusiv portul, pe o distanţă de aproximativ 5,7 km. Timpul parcurs între staţia de plecare şi cea de sosire este de 25-30 de minute.

Ruta B888 se confruntă cu provocările unui trafic intens, astfel că vehiculele sunt echipate cu peste 20 de senzori, oferind , „vedere” simultană la 360 de grade, planificarea dinamică a traseului și viraj la stânga fără semafor dedicat, printre mașini care vin din sens opus, o adevărată performanţă pentru un vehicul fără şofer. Anunțurile de la bordul autobuzului sunt disponibile în mandarină, cantoneză și engleză, iar conținutul de pe ecran le prezintă pasagerilor istoria culturală a locurilor de pe traseu.

Tot la Shenzhen a fost dezvoltat un sistem revoluţionar de tramvai „fără şine”, care circulă ghidat de senzori şi marcaje speciale configurate pe şosea. Acestea pot avea de la două la cinci module articulate, ajungând la dimensiunile unui tramvai real. În marea majoritatea a cazurilor acestea au însă un operator, deşi câteva garnituri funcţionează autonom.

În cel mai aglomerat port de containere din lume, Shanghai, transportul este complet automatizat

Dacă integrarea autobuzelor şi tramvaielor autonome este un lucru dificil din cauza traficului haotic din marile oraşe, mult mai uşoară a fost implementarea sistemelor de metrou fără conductor. Cel mai grăitor şi vechi exemplu din Europa îl regăsim la Copenhaga, unde sistemul fără mecanic este operaţional încă din 2002. Între timp, tot mai multe capitale au preluat modelul şi îl aplică parţial, pe anumite linii, amintind aici Parisul, Barcelona, Milano sau Budapesta.

, cel mai aglomerat hub de containere din lume. Acesta este lider global în transportul automatizat și operațiunile terminalelor bazate pe inteligență artificială. Terminalul Yangshan Deep-Water Port este un întreg ecosistem coordonat de inteligenţa artificială, vehiculele de aici fiind complet autonome. Vorbim de camioane care transportă containerele între nave şi depozite, macarale de chei sau de depozit sau camioane de transfer. În total sunt sute de vehicule care lucrează simultan, toate fără şofer, coordonate digital în timp real.