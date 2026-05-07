Premieră în istoria Ligii Campionilor! Ce se va întâmpla în finala de la Budapesta

PSG și Arsenal sunt protagonistele marii finale a Ligii Campionilor, care se va disputa la Budapesta, pe 30 mai, cele două formații urmând să intre în istorie la un capitol inedit
Catalin Oprea
07.05.2026 | 05:50
Arteta și Luis Enrique vor oferi un duel spaniol pe banca tehnică FOTO facebook/marca
Pe 30 mai, la Budapesta, nu se vor întâlni echipe spaniole, dar se va vorbi spaniolă. Cel puțin pe băncile celor două finaliste. Luis Enrique și Mikel Arteta sunt antrenorii de la PSG, respectiv Arsenal, iar confruntarea lor va fi o premieră. Niciodată în istoria Ligii Campionilor, în finală, nu s-au întâlnit doi antrenori spanioli.

Va fi prima finală din istorie cu doi antrenori spanioli pe bancă

Luis Enrique va căuta a treia sa Ligă a Campionilor, a doua consecutivă cu PSG. Arteta, de cealaltă parte, va lupta pentru cel mai dificil lucru de până acum: să ofere prima Ligă a Campionilor din istoria lui Arsenal. „Tunarii” au mai fost o dată în finală, cu Arsene Wenger pe bancă, dar au pierdut.

Ca doi antrenori spanioli să fie pe băncile tehnice într-o finală întreagă a Ligii Campionilor nu s-a mai întâmplat. Nici măcar atunci când ultimul act al competiției a fost jucat între echipele spaniole (Real Madrid vs Atlético Madrid sau Real Madrid vs Valencia).

Meciul se va disputa de la ora 19.00, nu de la 22.00, ca până acum

PSG și Arsenal se vor întâlni la Budapesta, pe Puskas Arena, stadion ce are o capacitate de nu mai puțin de 67.000 de locuri. Partida va avea loc sâmbătă, 30 mai, de la ora 19:00. UEFA a decis ca din acest an finala să nu se mai dispute de la ora 22.00.

Arsenal este neînvinsă în această ediție a Ligii Campionilor. În faza grupei unice, londonezii au obținut 8 victorii din tot atâtea întâlniri, au înscris de 23 de ori și au primit doar 4 goluri, terminând pe primul loc. Echipa lui Arteta nu a mai avut o forță ofensivă impresionantă în fazele eliminatorii și a marcat doar șase goluri în drumul spre finala Ligii Campionilor.

„Tunarii” au trecut pe rând de Bayer Leverkusen, Sporting Lisabona și Atletico Madrid și se află în acest moment la un singur meci de visul fiecărui fan al londonezilor.

Arsenal e singura echipă neînvinsă în actuala ediție

PSG, a terminat doar pe locul 11, cu 14 puncte din 21 posibile. Din cauza că s-au clasat sub locul 8, parizienii au fost nevoiți să joace și play-off înaintea optimilor. Acolo, „Regina Europei” a trecut cu greu de colega din Ligue 1, AS Monaco. În optimi nu a mai avut aceleași emoții și a spulberat-o pe Chelsea cu 8-2 la general.

În sferturi Liverpool a fost victima francezilor, iar formația lui Arne Slot nu a reușit să înscrie niciun gol în poarta lui Safonov, scorul la general fiind 4-0. PSG a avut din nou o misiune dificilă cu Bayern, însă a reușit să treacă cu bine după un tur nebun și un meci în care au arătat că pot fi și pragmatici în apărare.

