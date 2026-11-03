Premieră în România! Mircea Lucescu ar putea avea o zi de sărbătoare națională

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Deputații Comisiei de cultură au acordat cu majoritate de voturi aviz favorabil unui proiect de lege prin care se propune instituirea zilei de 7 aprilie drept zi de sărbătoare națională, „Ziua Mircea Lucescu”.

Se pregătește ziua națională Mircea Lucescu. Când va fi sărbătorită?

Inițiativa aparține unui grup de 35 de senatori și deputați PSD, AUR, PNL, USR și SOS România, alături de grupul minorităților naționale, UPR, PACE și parlamentari neafiliați. Așadar, un efort comun din partea unor politicieni care nu fac parte din aceeași familie politică.

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, autoritățile vor avea posibilitatea să organizeze manifestări sportive, culturale, educative și comemorative dedicate personalității fostului mare antrenor și fotbalist. Mai mult, conform inițiativei, autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile publice de cultură și sport, unitățile de învățământ, federațiile sportive naționale, cluburile sportive și organizațiile neguvernamentale pot organiza sau sprijini logistic și material astfel de evenimente.

Politicienii din România cred că Mircea Lucescu merită o zi națională care să-i poarte numele

„Manifestările ar urma să fie dedicate personalității, moștenirii sportive și contribuției lui Mircea Lucescu la afirmarea României în sportul românesc, european și mondial”, arată inițiatorii acestui proiect de lege care a fost adoptat deja de Senat. Pentru a ajunge lege, proiectul trebuie să treacă de Camera Deputaților și să ajungă pe masa președintelui Nicușor Dan pentru promulgare.

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Această inițiativă ar fi o premieră pentru țara noastră, ca numele unui sportiv să dea o zi națională. Cu toate acestea, marea gimnastă Nadia Comăneci are un întreg an dedicat oficial prin lege în România: 2026. Mai mult decât o inițiativă simbolică, totul a pornit de la împlinirea a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, unde Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă din istorie care a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice.