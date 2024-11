Premieră în RXF: își bagă nevestele în cușcă. Ralflo și Perversu’ de pe Târgu Ocna au acceptat provocarea supremă: „Sunt emoții greu de controlat”

Bătăliile mixte în cuşca RXF sunt abia la început de drum, startul fiind dat de Perversu’ de pe Târgu Ocna împotriva a două femei. Valul de critici nu a întârziat să apară la adresa lui după ce a lovit în sexul frumos în cușcă. Cu toate acestea, publicul pare dornic de noi provocări. Așa că, lucrurile sunt pe cale să fie şi mai interesante.

Controversa luptelor mixte la RXF

Se anunţă un meci incendiar în cuşca RXF. Ralflo şi se vor duela în ring. Meciul va fi cu atât mai interesant, cu cât în luptă vor intra și partenerele de viață ale acestora. Mai exact, vor fi două echipe formate din Ralflo şi Aura B vs Perversu’ şi Valeria. Regulile sunt foarte stricte, iar participanţii trebuie să le respecte cu sfinţenie.

ADVERTISEMENT

Meciul dintre cele două echipe va fi unul de excepţie şi o premieră în România. FANATIK a contactat părțile masculine ale cuplurilor și au declarații tăioase. Intriga meciului, ce va avea loc pe data de 11 decembrie 2024, este faptul că Ralflo nu face parte din lumea sportului. Acesta este artist, ceea ce înseamnă că va avea parte de o mare provocare. Rivalul Perversului de pe Târgu Ocna ne-a mărturisit că a acceptat provocarea pentru a bifa o nouă experienţă. Artistul spune că el împreună cu soţia lui se antrenează din greu pentru lupta ce se anunţă a fi răsunătoare.

„Noi ne duceam des acolo la RXF şi mi-a plăcut. Am zis că ar fi o experienţă de viaţă, ceva ce nu am trăit niciodată. Am zis să încercăm şi noi. Am luat legătura cu oamenii de la RXF şi pur şi simplu mi-au propus meciul ăsta cu Perversu şi Valeria.

ADVERTISEMENT

Mi-au zis că e ceva interesant pentru că va fi ceva unic în România, pentru că se vor lupta două cupluri. Mi-a plăcut ideea şi am zis că de ce să nu facem asta. Noi ne şi pregătim, ne antrenăm pentru că este ceva serios. Nu oricine poate să intre în cuşcă.

Noi nu suntem luptători, suntem artişti şi vrem totuşi să dovedim că suntem luptători în viaţă. Ăsta este mesajul nostru. Nu ne este frică de nimic şi de nimeni şi vrem să facem ceva ce nu am mai făcut până acum”, a declarat Ralflo pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

„Nu ştim niciodată ce se poate întâmpla în cuşcă”

Este pentru prima dată când în cuşcă se aventurează două cupluri, iar regulile sunt foarte riguroase în acest sens. Bărbaţii nu au voie să lovească femeile, decât în anumite condiţii. Concurenta care îşi învinge adversara are dreptul să intervină în lupta bărbaţilor, dar respectând aceleaşi reguli de contact fizic precum ei. Deşi lovirea femeii este permisă cu această condiţie, Ralflo susţine că nu va recurge la acest gest indiferent de situaţie.

„Cred că şi femeile au ceva de împărţit în cuşcă. Trebuie să ştiţi că fetele vor purta cască şi cu protecţie. Suntem patru, dar eu nu am voie să mă lupt cu soția lui Perversu’, iar el nu are voie să dea în Aura. Cu toate astea, în cuşcă nu ştim niciodată ce se poate întâmpla, aşa că noi trebuie să fim pregătiţi de orice. Regula este în felul următor: noi, bărbaţii, decidem când se va termina lupta. Adică dacă voi câştiga eu, lupta s-a terminat chiar dacă fetele încă se luptă. Dar invers, dacă o fată a căştigat, ea poate să îşi ajute partenerul.

ADVERTISEMENT

Eu, în niciun caz nu o voi lovi pe Valeria. Ea poate să mă lovească, dar eu nu o voi lovi niciodată. Nici Perversu’ nu are dreptul să o lovească pe Aura, dar dacă o va face, o să o apăr eu. Nu o să îl las niciodată să facă aşa ceva. Deşi nu are voie, nu se ştie ce se poate întâmpla. E şi un show foarte mare, iar oamenii vor să vadă ceva exploziv. Vreau să cred că nici el nu o va lovi, pentru că noi suntem bărbaţi”, a continuat artistul.

Perversu’ de pe Târgu Ocna, controversă la RXF

La finalul lunii mai 2024, Perversu’ de la Târgu Ocna a intrat în ringul alături de două influenceriţe, . A fost o luptă 2 la 1, iar bărbatul le-a articulat bine pe cele două, neţinând cont că adversarele lui sunt de sex feminin.

Acel episod a fost aspru criticat, însă Ralflo vine în apărarea celui care îi va fi adversar peste doar o lună. Artistul este de părere că Perversu’ a făcut ce trebuia să facă, pentru a ieși învingător. În dragoste şi război este permis orice, iar luptătorul s-a conformat.

„Mie mi se pare un om deosebit, asta e părerea mea. Este un familist, are trei copii, o nevastă şi el nu a avut altă variantă, în acel moment. Ar fi pierdut prea multe dacă el s-ar fi lăsat. Fetele au fost conştiente că dacă vor intra acolo în cuşcă, ăsta este jocul şi el nu a avut că să facă. Asta e regula, dacă ai intrat acolo ştii de ce ai intrat”, a explicat Ralflo.

I-am cerut un punct de vedere şi lui Sorin Ion, aşa cum se numeşte în buletin Perversu’ de pe Târgu Ocna. Bărbatul este de părere că tinerele ”şi-au cerut-o” provocându-l să le lovească. El susţine că nu le-a obligat să intre în ring, fiind chiar dorinţa lor să se luptă în cuşca RXF.

„Voi, femeile, nu vă puteţi bate cu un bărbat, e simplă treaba. Când vă depăşiţi atribuţiile, asta se întâmplă. Nu le-am pus eu acolo să ne batem. Ele au vrut. A părut poate puţin anormal, dar anormal a fost şi ca ele să mă provoace. Ele au plecat de la premisa că mă bat. Eu ştiu ce au copilele astea în cap la 20 şi ceva de ani ?! Oricum generaţia asta s-a schimbat foarte mult”, ne-a dezvăluit Perverau’ de pe Târgu Ocna.

„Mă duc acolo să mă bat şi să câşting”

Nu este pentru prima dată când Perversu’ de pe Târgu Ocna intră în bătălia RXF, însă este o premieră că îşi implică familia în aşa ceva. Acesta ne-a mărturisit că nu ar fi acceptat provocarea, dar Valeria, soţia lui a fost foarte încântată de idee. Aşa că pus în faţa faptului împlinit, Sorin nu a avut ce face decât să îi îndeplinească dorinţa femeii care l-a făcut tată.

Mai mult decât atât, întrebat dacă o va lovi pe Aura, Perversu’ ne-a spus că nu ştie cum vor decurge lucrurile în cuşcă. În timp ce Ralflo refuză categoric să o lovească pe Valeria, adversarul său nu are un plan făcut în acest sens şi va reacţiona condus de instinct.

„Aici eu nu o să am voie să dau în femei decât dacă ei doi râmăn în picioare. Deci, dacă Aura o bate pe Valeria, am voie să dau şi în ea. Este valabil şi invers. Nu ştiu ce o să fac dacă se va ajunge în punctul ăla. Acolo sunt nişte emoţii care sunt mai greu de controlat, nefiind sportiv de performanţă.

E pentru prima oară când îmi asociez familia cu ce fac eu. Nu aş fi vrut să fac chestia asta, dar ei i-a plăcut ideea. Femeile se bat între ele, bărbaţii între ei. Eu mă duc acolo să dau tot ce pot. Mă duc acolo să mă bat, nu să râd, să fac caterincă. Mă duc acolo să mă bat şi să câştig, e simplă treaba. Nu ştiu cum se va finaliza. Nici Ralflo nu e un băiat de dat la o parte”, a mai spus Sorin Ion pentru FANATIK.