Premieră în SuperLiga! Moment uluitor în timpul partidei Rapid – Dinamo

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Dinamo a învins-o pe Rapid cu 1-0 în derby-ul disputat în Giulești. Spre finalul meciului, „câinii” au rămas în inferioritate numerică timp de un minut, noua regulă din fotbalul mondial fiind aplicată în premieră în SuperLiga. Spaniolul Alberto Soro nu a ieșit în timp util de pe teren, iar înlocuitorul său, Matthias Verreth, a fost nevoit să aștepte un minut înainte de a intra.

Premieră în SuperLiga! Noua regulă din fotbalul mondial s-a aplicat la Rapid – Dinamo

Nuno Campos a efectuat trei modificări în minutul 87 al partidei dintre Rapid și Dinamo, într-un moment în care „câinii” conduceau cu 1-0 pe tabelă. David Irimia, Danny Armstrong și Alberto Soro au fost cei schimbați, iar Dario Benavides, Adrian Mazilu și Matthias Verreth așteptau la marginea terenului. Soro nu a părăsit suprafața de joc în timp util însă, iar cei de la Dinamo au rămas în inferioritate numerică timp de un minut, Verreth fiind nevoit să aștepte la marginea terenului. Antrenorul Nuno Campos a protestat și a văzut cartonașul galben.

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Din fericire pentru „câini”, gazdele nu au profitat de minutul în care au evoluat în superioritate numerică, iar . Joi, în meciul din Europa League dintre Universitatea Craiova și KuPS, oltenii au vrut să evite o asemenea situație în momentul în care Ștefan Baiaram a fost schimbat. „Decarul” s-a îndeptat agale spre marginea terenului, iar cei din staff făceau semne disperate ca acesta să se grăbească, pentru ca formația „alb-albastră” să nu fie penalizată. Începând din noul sezon, .

Debutul lui Matthias Verreth, „amânat” de Alberto Soro

Pentru belgianul Matthias Verreth, minutele primite din partea lui Nuno Campos pe finalul meciului cu Rapid au fost primele în tricoul lui Dinamo, așadar debutul său a fost „amânat” timp de un minut din cauza faptului că Alberto Soro nu a părăsit în timp util suprafața de joc. .

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„De ce mi-a luat atât de mult? Câteodată există și o terță parte care trebuie să fie convinsă. Asta a fost în acest caz. Nu vreau să numesc problema, dar în această situație au existat trei părți implicate și nu doar două. Ei bine, am avut discuții cu Dinamo și am fost destul de convins și din cauza anului dificil pe care l-am avut pe plan personal. Vreau un mediu nou, vreau un nou început și pentru familia mea. Asta m-a convins să iau această decizie”, a declarat belgianul în primul său interviu oferit după transferul la Dinamo.