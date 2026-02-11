Premieră în Superliga României! Cu cine semnează fotbalistul care vine de la 5000 de kilometri distanță

ADVERTISEMENT

SuperLiga României mai bifează o premieră la începutul anului 2026. În competiția din România ajunge primul fotbalist din Kazahstan, o țară care a crescut mult din punct de vedere fotbalistic, ținând cont că a avut echipă în actuala ediție a Ligii Campionilor.

Aymbetov semnează azi cu Petrolul

Atacantul Abat Kayratuly Aymbetov, fotbalist cu 45 de selecții la națională și nouă goluri marcate, vine azi la Ploiești și va semna cu Petrolul. El este liber de contract de anul trecut, drept pentru care poate fi legitimat imediat.

Aymbetov are 30 de ani și a jucat ultima dată în Turcia la Adana Demispor, formație pe care a părăsit-o în vară. De atunci este fără echipă și s-a pregătit acasă, la Astana, de unde ajunge azi în România.

Atacantul este cotat la 400.000 de euro a evoluat în țara natală la Aktobe, Kairat Almaty și Astana, dar și în campionatul Rusiei, la Krylia Sovetov. În cariera sa, el are 274 de meciuri și 68 de goluri înscrise.

Primul jucător din Kazahstan care joacă în România

Primul kazac din campionatul României nu va putea juca însă imediat. Pe lângă faptul că are nevoie de acomodare cu noua lui echipă, el trebuie să primească și viza de muncă. Fiind jucător extra-comunitar eliberarea actelor durează cel puțin două săptămâni.

Cel mai probabil, Aymbetov va putea juca pentru Petrolul în play-out, până atunci Eugen Neagoe fiind nevoit să se descurce ca și până acum cu Gicu Grozav și Chică Roșă. Petrolul rămâne echipa cu cele mai puține goluri marcate, doar 19 în 26 de meciuri.

Petrolul – FC Argeș deschide etapa a 27-a

Până atunci, Petrolul deschide etapa a 27-a vineri, de la ora 20.00, pe teren propriu, cu FC Argeș. Ploieștenii se vor putea baza, în acest joc și pe

Ploieștenii nu vor avea un meci facil, deoarece Argeșul are parte de un sezon de excepție și piteștenii sunt văzuți de statisticieni cu 66% șanse de calificare în play-off. Echipa antrenată de Bogdan Andone are avantajul unui program accesibil, cel puțin la prima vedere, în ultimele 4 etape.

s-a calificat ieri și în sferturile Cupei României. FC Argeș a învins-o în ultima etapă pe Dumbrăvița și așteaptă să vadă cu cine se va confrunta pentru a intra în careul de ași.