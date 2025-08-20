News

Premieră în Uniunea Europeană. Țara care testează limita de viteză de 150 km/h pe autostrăzi

Țara din UE care le permite șoferilor să circule temporar pe autostradă cu 150 km/h. Testarea noii viteze va începe de la finalul lunii septembrie.
Claudia Şoiogea
20.08.2025 | 11:22
Premiera in Uniunea Europeana Tara care testeaza limita de viteza de 150 kmh pe autostrazi
Țara din UE care testează viteza de 150 km/h pe autostradă. Sursa foto: Pixabay

O țară din Uniunea Europeană pregătește schimbări majore în trafic. Aici, deja se testează introducerea limitei de viteză de 150 km/h pe autostradă. Așa cum era de așteptat, măsura i-a împărțit pe șoferi în două tabere.

Țara din UE care testează limita de viteză de 150 km/h pe autostradă

Prima țară din Uniunea Europeană care testează limita de viteză de 150 km/h pe autostradă este Cehia. Această măsură a stârnit reacții diverse în rândul șoferilor, de la entuziasm la revoltă.

Potrivit Direcției Drumurilor și Autostrăzilor, implementarea acestei măsuri va începe de la finalul lunii septembrie. Astfel, șoferii vor putea testa noua limită de viteză pe tronsonul autostrăzii D3, între Tábor și České Budějovice.

Pe acest tronson, Direcția Drumurilor și Autostrăzilor a început deja să monteze panouri care vor regla limita de viteză. Totul se va întâmpla în funcție de condițiile meteo, dar și de starea carosabilului, susține cotidianul Bild.

În prezent, limita maximă pe autostrăzile din Cehia este de 130 km/h și va continua să rămână limita standard. Noua limită care se testează, cea de 150 km/h, se va aplica atunci când toate condițiile sunt favorabile. Și anume, atunci când vremea este bună, carosabilul este uscat și nici nu se desfășoară alte lucrări care să perturbe traficul.

„Condițiile trebuie să fie absolut ideale. Nu trebuie să existe cozi, suprafețe alunecoase și vizibilitate redusă.”, a declarat Jan Rýdl, purtătorul de cuvânt al Direcției Drumurilor și Autostrăzilor, potrivit praguemorning.cz.

Dacă testul va fi un succes, noua limită maximă de viteză se va extinde și pe alte drumuri importante

Cel care decide când poate fi activată viteza de 150 km/h este Centrul Național de Informații Transporturi. Tot el este și cel care gestionează întregul sistem în perioada de testare.

Pentru testarea temporară a limitei de viteză de 150 km/h pe autostradă a fost nevoie de implementarea unui întreg sistem care a costat 55 de milioane de coroane cehe. Tronsonul pe care se aplică noua limită maximă de viteză este de 50 de kilometri.

Dacă testul se va dovedi un succes, noua limită maximă de 150 km/h va putea fi extinsă și pe alte drumuri. Autoritățile au în vizor D1 de la Přerov la Ostrava sau D11 spre Hradec Králové.

Cehia nu este singura țară care testează noi viteze maxime pentru circulația pe autostrăzi. În trecut, Austria a testat viteza de 140 km/h, însă a renunțat la proiect din cauza emisiilor semnificative de CO2.

Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
