Premieră înainte de Arsenal – Manchester United, derby-ul Premier League ce se vede pe Voyo. Programul complet

Sezonul actual din pare a fi unul ce va aduce trofeul pentru cei de la Arsenal, însă fanii sunt pățiți și suflă și-n iaurt, iar înainte de meciul cu Manchester United există o precauție pentru londonezi.

Arsenal, la turație maximă înainte de duelul cu Manchester United

Mikel Arteta a primit o veste excelentă înainte de partida cu Manchester United, iar pentru prima dată în acest sezon cei de la Arsenal nu vor avea niciun absent, toți jucătorii fiind sănătoși, notează . De cealaltă parte, Michael Carrick a primit întăririle pe care le aștepta de ceva timp, jucătorii care au fost la Cupa Africii, Bryan Mbeumo și Amad Diallo au fost deja folosiți în runda trecută, iar acum este așteptată și revenirea lui Mazraoui.

În tur, pe Old Trafford, Arsenal a învins, 1-0, datorită unui gol marcat de Riccardo Calafiori. Diferența de puncte dintre cele două grupări este în acest moment de 15 puncte, iar londonezii au avans față de locul 2, ocupat de Manchester City, de 7 puncte. Echipa condusă de Pep Guardiola are de jucat pe teren propriu, contra lui Wolverhampton, trupă care are o singură victorie în cele 22 de meciuri.

De când nu a mai luat Arsenal titlul în Premier League

Ultimul an în care Arsenal a cucerit titlul de campioană a Angliei rămâne sezonul 2003–2004, unul intrat definitiv în istoria fotbalului. Conduși de Arsene Wenger, „tunarii” au reușit o performanță fără precedent în era : un campionat întreg fără nicio înfrângere, în 38 de meciuri.

Cu un fotbal spectaculos și eficient, Arsenal a acumulat 90 de puncte, sprijinit de o generație excepțională de jucători precum Thierry Henry, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp sau Robert Pirès. Titlul a fost matematic asigurat pe White Hart Lane, casa marii rivale Tottenham, după un egal 2–2 care a simbolizat perfect dominarea londonezilor din acel sezon.

Programul etapei cu numărul 23 din Premier League

Sâmbătă

West Ham – Sunderland, ora 14:30, în direct pe Voyo

Fulham – Brighton, ora 17:00, în direct pe Voyo

Burnley – Tottenham, ora 17:00, în direct pe Voyo

Manchester City – Wolverhampton, ora 17:00, în direct pe Voyo

Bournemouth – Liverpool, ora 19:30, în direct pe Voyo

Duminică

Crystal Palace – Chelsea, ora 16:00, în direct pe Voyo

Newcastle – Aston Villa, ora 16:00, în direct pe Voyo

Brentford – Nottingham Forest, ora 16:00, în direct pe Voyo

Arsenal – Manchester United, ora 18:30, în direct pe Voyo

Luni