Sport

Premieră înainte de Arsenal – Manchester United, derby-ul Premier League ce se vede pe Voyo. Programul complet

Etapa cu numărul 23 din Premier League se vede pe Voyo, iar cel mai important meci al rundei se va disputa la Londra între Arsenal și Manchester United.
FANATIK
24.01.2026 | 09:15
Premiera inainte de Arsenal Manchester United derbyul Premier League ce se vede pe Voyo Programul complet
SPECIAL FANATIK
Spectacolul din Premier League continuă
ADVERTISEMENT

Sezonul actual din Premier League pare a fi unul ce va aduce trofeul pentru cei de la Arsenal, însă fanii sunt pățiți și suflă și-n iaurt, iar înainte de meciul cu Manchester United există o precauție pentru londonezi.

Arsenal, la turație maximă înainte de duelul cu Manchester United

Mikel Arteta a primit o veste excelentă înainte de partida cu Manchester United, iar pentru prima dată în acest sezon cei de la Arsenal nu vor avea niciun absent, toți jucătorii fiind sănătoși, notează presa din Anglia. De cealaltă parte, Michael Carrick a primit întăririle pe care le aștepta de ceva timp, jucătorii care au fost la Cupa Africii, Bryan Mbeumo și Amad Diallo au fost deja folosiți în runda trecută, iar acum este așteptată și revenirea lui Mazraoui.

ADVERTISEMENT

În tur, pe Old Trafford, Arsenal a învins, 1-0, datorită unui gol marcat de Riccardo Calafiori. Diferența de puncte dintre cele două grupări este în acest moment de 15 puncte, iar londonezii au avans față de locul 2, ocupat de Manchester City, de 7 puncte. Echipa condusă de Pep Guardiola are de jucat pe teren propriu, contra lui Wolverhampton, trupă care are o singură victorie în cele 22 de meciuri.

De când nu a mai luat Arsenal titlul în Premier League

Ultimul an în care Arsenal a cucerit titlul de campioană a Angliei rămâne sezonul 2003–2004, unul intrat definitiv în istoria fotbalului. Conduși de Arsene Wenger, „tunarii” au reușit o performanță fără precedent în era Premier League: un campionat întreg fără nicio înfrângere, în 38 de meciuri.

ADVERTISEMENT
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Digi24.ro
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”

Cu un fotbal spectaculos și eficient, Arsenal a acumulat 90 de puncte, sprijinit de o generație excepțională de jucători precum Thierry Henry, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp sau Robert Pirès. Titlul a fost matematic asigurat pe White Hart Lane, casa marii rivale Tottenham, după un egal 2–2 care a simbolizat perfect dominarea londonezilor din acel sezon.

ADVERTISEMENT
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la...
Digisport.ro
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă

Programul etapei cu numărul 23 din Premier League

Sâmbătă

  • West Ham – Sunderland, ora 14:30, în direct pe Voyo
  • Fulham – Brighton, ora 17:00, în direct pe Voyo
  • Burnley – Tottenham, ora 17:00, în direct pe Voyo
  • Manchester City – Wolverhampton, ora 17:00, în direct pe Voyo
  • Bournemouth – Liverpool, ora 19:30, în direct pe Voyo

Duminică

  • Crystal Palace – Chelsea, ora 16:00, în direct pe Voyo
  • Newcastle – Aston Villa, ora 16:00, în direct pe Voyo
  • Brentford – Nottingham Forest, ora 16:00, în direct pe Voyo
  • Arsenal – Manchester United, ora 18:30, în direct pe Voyo

Luni

  • Everton – Leeds United, ora 22:00, în direct pe Voyo
Granzii Turciei se bat pentru transferul internaționalului român! Mutarea de milioane de euro...
Fanatik
Granzii Turciei se bat pentru transferul internaționalului român! Mutarea de milioane de euro ce e aproape făcută
Halucinant! A dat „scăriță”, portarul a ghicit și ce a urmat e de...
Fanatik
Halucinant! A dat „scăriță”, portarul a ghicit și ce a urmat e de necrezut. Video
Gigi Becali, transfer uluitor cu Giovanni Becali! 11 milioane de euro: „Dacă nu...
Fanatik
Gigi Becali, transfer uluitor cu Giovanni Becali! 11 milioane de euro: „Dacă nu semnezi, nu pleci de la FCSB!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ȘOCANT! Gigi Becali n-a mai ținut cont și l-a înjurat pe celebrul jurnalist...
iamsport.ro
ȘOCANT! Gigi Becali n-a mai ținut cont și l-a înjurat pe celebrul jurnalist sporitv: ”Era ceva cu Nuțu Cămătaru...”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!