Povestea incredibilă a arbitrului ales de UEFA la PSG – Aston Villa, Supercupa Europei!

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Pentru prima dată în istorie, Supercupei Europei nu va avea un arbitru de pe bătrânul continent. UEFA a hotărât să facă un gest impresionant pentru un cavaler al fluierului care a fost defavorizat de FIFA în această vară și să-i ofere partida PSG – Aston Villa.

Alegere neașteptată pentru arbitrul Supercupei Europei dintre PSG și Aston Villa

Așadar, întâlnirea programată miercuri, 12 august, de la ora 22:00, va fi condusă de o brigadă de arbitri din Africa, avându-l la centru pe somalezul Omar Artan. Acesta va fi ajutat de asistenții Liban Ahmed din Djibouti și Stephen Yiembe din Kenya, iar rezervă a fost desemnat slovenul Rade Obrenovic. În camera VAR se vor afla italianul Marco Di Bello și spaniolul Guillermo Cuadra Fernandez.

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Pentru orice arbitru delegarea la un joc atât de importantă precum Supercupa Europei este un moment de mândrie. În același timp, majoritatea oficialilor ar prefera să nu fie în centrul atenției și să-i lase pe jucători să iasă în evidență.

Dar ”centralul” african care va conduce duelul dintre PSG și Aston Villa nu va avea cum să treacă nevăzut și cu siguranță va fi în centrul atenției. Cel puțin pentru scurt timp, până când va fluiera startul meciului de la Salzburg.

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Cine este, de fapt, arbitrul Supercupei Europei

În vârstă de 34 de ani, Omar Artan este primul arbitru din afara continentului care va conduce Supercupa Europei. Un cavaler al fluierului respectat în Africa, el a fost delegat la finala Ligii Campionilor CAF și a câștigat premiul pentru arbitrul anului pe continentul său în 2025.

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Însă, alegerea sa la meciul PSG – Aston Villa nu are nicio legătură cu performanțele sale. astfel pentru că a fost scos cu forța de pe lista arbitrilor de la Cupa Mondială din această vară, după ce nu a primit viză de intrare în SUA.

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Ce s-a întâmplat cu Omar Artan

Arbitrul somalez a mărturisit că a aterizat în SUA cu toate documentele în regulă, inclusiv o viză valabilă, dar a fost supus unui control suplimentar la sosire. La finalul audierilor care au durat 11 ore, autoritățile americane au stabilit că este neeligibil și i-au respins intrarea în țară. Somalia este una dintre numeroasele țări aflate pe o listă cu interdicții de călătorie introdusă de administrația președintelui Donald Trump.

”FIFA poate confirma că arbitrul Omar Artan nu se va putea antrena și arbitra la Cupa Mondială FIFA 2026, după ce i s-a refuzat intrarea în Statele Unite. În conformitate cu evenimentele FIFA anterioare, guvernul gazdă stabilește în cele din urmă cine primește o viză și cine este admis în țara sa”, a declarat un purtător de cuvânt al FIFA.

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”Sunt foarte, foarte dezamăgit. Sunt un simplu arbitru care încearcă să își trăiască visul, cel mai mare vis al vieții lui, acela de a participa la Cupa Mondială. Am avut toate actele în regulă și tot ce trebuie. Am avut viza corespunzătoare. Cred că au o problemă cu țara mea”, a spus Omar Artan, după ce i-a fost respinsă viza de intrare în SUA.

În cele din urmă, mai marii forului mondial, în frunte cu președintele Gianni Infantino, pe care ar fi trebuit să-l primească pentru participarea la Cupa Mondială. Dar acest lucru a contat mult prea puțin pentru cavalerul fluierului.

UEFA, ”săgeată” către FIFA

Delegarea lui Omar Artan la Supercupa Europei dintre PSG și Aston Villa a fost văzută ca o mișcare strategică făcută de UEFA, care se află într-un conflict major cu președintele FIFA, Gianni Infantino.

”Fotbalul este menit să conecteze oamenii, iar UEFA dorește să-și arate respectul față de Omar Artan și abilitățile sale remarcabile de arbitraj, care i-au adus o nominalizare atât de prestigioasă. Îi sunt recunoscător prietenului meu, președintele CAF, Patrice Motsepe, pentru că a susținut cu entuziasm inițiativa noastră”, a afirmat Aleksander Ceferin, șeful UEFA.

Cum a primit Omar Artan delegarea la Supercupa Europei

Copleșit de emoții după ce a fost delegat la cel mai important meci din cariera sa, Omar Artan a ținut să precizeze că a avut parte de o susținere uriașă după ce s-a petrecut la Cupa Mondială și a muncit foarte mult pentru a ajunge la acest nivel.

”Mulți oameni mă simpatizează, pentru că atunci când cineva a muncit mulți ani și trebuie să facă ceva, iar apoi nu mai poate face acel lucru, este o provocare. Apreciez însă foarte mult sprijinul pe care l-am primit în întreaga lume, sunt atât de recunoscător.

Când am primit acest apel, a fost, pentru mine și familia mea, un moment cu adevărat foarte, foarte fericit. Există o comunitate somaleză mare în Europa și în Austria și sunt încântați că eu arbitrez un meci ca acesta.

Am muncit foarte mult ca să fiu aici și sunt foarte mândru. După cum vă puteți imagina, am crescut într-o situație dificilă, dar asta nu m-a împiedicat să-mi urmez visele”, a comentat arbitrul din Somalia.