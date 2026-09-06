Sport

Cristiano Ronaldo și Leo Messi, colegi de echipă? Evenimentul care i-ar putea aduce pe cei doi giganți de aceeași parte a baricadei

Cristiano Ronaldo și Leo Messi ar putea juca pentru prima dată în aceeași echipă! Intră pe site-ul fanatik.ro pentru a afla unde se prefigurează acest lucru.
Dragos Petrescu
06.09.2026 | 06:45
Cristiano Ronaldo si Leo Messi colegi de echipa Evenimentul care iar putea aduce pe cei doi giganti de aceeasi parte a baricadei
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Cristiano Ronaldo și Lionel Messi ar putea fi colegi la meciul de retragere al lui Carlos Tevez // FOTO: hepta.ro
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Carlos Tevez (42 de ani), fost coleg cu Cristiano Ronaldo la Manchester United și cu Leo Messi la naționala Argentinei, se pregătește de meciul său de retragere, eveniment ce va avea loc pe stadionul La Bombonera. La mai bine de patru ani distanță de la momentul în care și-a încheiat socotelile cu cariera de fotbalist profesionist, „apașul” intenționează să-i plaseze pe cei doi mari rivali în aceeași echipă, un lucru care ar reprezenta o premieră absolută!

Cristiano Ronaldo și Leo Messi ar putea juca în aceeași echipă la meciul de retragere al lui Carlos Tevez!

Presă internațională a anunțat deja că Tevez își va organiza meciul de retragere pe stadionul La Bombonera, celebra arenă a celor de la Boca Juniors. Totuși, marea atracție a partidei pe care și-a imaginat-o fostul atacant argentinian este îndeplinirea visului a sute de milioane de fani ai fotbalului, și anume să-i vadă pe Cristiano Ronaldo și Leo Messi de aceeași parte a baricadei, el fiind printre puținii jucători care au avut privilegiul de a împărți vestiarul cu cei doi giganți.

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Leo Messi și Cristiano Ronaldo vor fi prezenți, îi voi aduce eu însumi dacă va fi nevoie. Am contactul amândurora pe WhatsApp”, a dezvăluit Tevez. De asemenea, pe lângă Messi și CR7, fostul atacant mai are și alte foste superstaruri pe lista de invitați. Printre cele mai sonore nume se numără Wayne Rooney, Patrice Evra, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Paul Scholes, Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon și Juan Roman Riquelme, actualul președinte al lui Boca Juniors.

Carlos Tevez a fost coleg timp de 2 ani cu Cristiano Ronaldo, respectiv 10 cu Leo Messi!

„Apașul” a împărțit vestiarul cu Cristiano Ronaldo între 2007 și 2009, perioadă în care amândoi au îmbrăcat tricoul lui Manchester United. În acești doi ani, gruparea de pe Old Trafford a cucerit șase trofee, printre ele numărându-se o Ligă a Campionilor și două titluri în Premier League. De cealaltă parte, cu Lionel Messi a fost coleg timp de 10 ani la echipa națională a Argentinei, fără rezultate notabile însă.

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Carlos Tevez s-a retras în 2021, de la Boca Juniors, iar ulterior a urmat cariera de antrenor. În momentul de față el nu are niciun angajament, dar în trecut a pregătit următoarele echipe: Rosario Central (2022), Independiente (2023/2024) și Talleres (2025/2026).

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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